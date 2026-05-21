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トーマス・トゥヘル監督の代表メンバーが流出し、コール・パーマーとフィル・フォーデンはイングランド代表のワールドカップメンバー入りを逃す見通し。
フォーデンとパーマーはメンバー外となる見込み
確かな才能を持つフォーデンは、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティで不安定なシーズンを送った。プレミアリーグでは22試合先発し7得点を挙げただけだ。
『ザ・アスレティック』によると、パーマーも代表落選の危機にある。彼はチェルシーで33試合10ゴール3アシストを記録しながらも選外となった。一方、元ブレントフォードで現在はサウジアラビアのアル・アハリに所属するイヴァン・トニーは、トゥヘル監督の下で代表戦5分未満しか出場していないにもかかわらず、ワールドカップ代表入り確実視されている。
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守備陣の再編でショーとトモリが外れる
左サイドバックは数か月議論が続いているが、ショーはトゥヘル監督の課題解決にはならない見込みだ。 当初55人の暫定メンバーに選ばれ、ファンも選出を望んでいたが、本人は代表から外れる見込みだ。マグワイアが最終メンバーに入らなかったことが確認された後に伝えられた。一方、ニューカッスル・ユナイテッドのダン・バーンとマンチェスター・シティの若手ニコ・オライリーは招集される見込みだ。
ACミランのフィカヨ・トモリも、守備陣刷新による落選組だ。 セリエAで安定したパフォーマンスを示すトモリも、マグワイアとともに代表から外れる見込みだ。2人の落選で、ジョン・ストーンズは守備の要としてポジションを取り戻すチャンスを得た。昨季怪我に悩んだストーンズだが、トゥヘルは彼の技術と経験に依然として高い評価を与えている。
アーセナルの主力選手たちとヘンダーソンは先発を維持
ベテランの離脱が続く中、チェルシーのレヴィ・コルウィルは長期離脱から復帰し代表入りを狙う。一方、アーセナル勢はほぼ確定だ。 『The Athletic』によると、ノニ・マドゥエケは代表入り確実で、ブカヨ・サカ、デクラン・ライスとともに「北ロンドン・コア」を形成する見込み。マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・マイヌーも選出される見通しだ。
リーダーシップと継続性を重視し、ブレントフォードのMFジョーダン・ヘンダーソンも残留すると見られる。ヘンダーソンはトゥヘル監督の下で主力として活躍しており、指揮官はロッカールームでのベテランの影響力を高く評価している。6月11日開幕の大会に向け、トゥヘル監督は信頼できる主力と好調な攻撃陣で難関のグループステージ突破を狙う。
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ワールドカップへの道が始まる
イングランド代表はニュージーランドとコスタリカとの親善試合で準備を開始する。これは本大会前に26選手がチームとしてまとまる最後の機会だ。6月17日のクロアチア戦でワールドカップをスタートし、トゥヘル監督の采配が即座に試される。その後、ガーナとパナマと対戦しグループステージを終わる。