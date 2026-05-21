トーマス・トゥヘル監督の代表メンバーが流出し、コール・パーマーとフィル・フォーデンはイングランド代表のワールドカップメンバー入りを逃す見通し。

左サイドバックは数か月議論が続いているが、ショーはトゥヘル監督の課題解決にはならない見込みだ。 当初55人の暫定メンバーに選ばれ、ファンも選出を望んでいたが、本人は代表から外れる見込みだ。マグワイアが最終メンバーに入らなかったことが確認された後に伝えられた。一方、ニューカッスル・ユナイテッドのダン・バーンとマンチェスター・シティの若手ニコ・オライリーは招集される見込みだ。

ACミランのフィカヨ・トモリも、守備陣刷新による落選組だ。 セリエAで安定したパフォーマンスを示すトモリも、マグワイアとともに代表から外れる見込みだ。2人の落選で、ジョン・ストーンズは守備の要としてポジションを取り戻すチャンスを得た。昨季怪我に悩んだストーンズだが、トゥヘルは彼の技術と経験に依然として高い評価を与えている。