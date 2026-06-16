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トーマス・トゥヘル監督のイングランド代表契約にはワールドカップ関連の解除条項があり、ユーロ2028までの在任は保証されていない。
成績条項がワールドカップへの最後通告となる
イングランドサッカー協会（FA）は、今夏北米で開催されるワールドカップで「スリー・ライオンズ」が期待通りの結果を残せなかった場合、トゥヘル監督の契約が短縮される可能性があると発表した。トゥヘル監督は2月に2年間の契約延長を結んだものの、その履行は今回の大会での成績に左右される。
イングランドサッカー協会（FA）のマーク・ブリンガム最高経営責任者（CEO）は、契約に「成績条項」が盛り込まれていると明かした。大会で結果が出なければ、FAは監督を交代させる権限を持つ。 カンザスシティの代表合宿所で彼は「FAの契約にはすべて業績条項があるが、詳細は明かさない」と語った。
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なぜFAは大会前に動き出したのか
ワールドカップ前にトゥヘル監督の契約を延長したのは、外部からの邪魔を避けるための戦略だった。もしFAが延長を先延ばしにしていれば、大会中に契約が切れる監督は、将来に関する憶測や欧州トップクラブからの誘惑にさらされていたかもしれない。
ブリンガムCEOは「優れた監督が市場に残る期間は限られる」と説明した。 「彼は需要の高い監督だ。素晴らしい仕事をしているので、放っておいて様子を見るわけにはいかない」とCEOは説明した。さらに、ユーロ2028のような自国開催大会に向けて「実績のある」監督が必要だったと付け加えた。
FAは将来も主導権を握る
成績条項は結果が出なかった場合にFAを保護するが、協会はトゥヘル監督の引き抜きを防げると確信している。監督が自ら退任できる解除条項の有無を問われた際、ブリンガム氏はFAの強気な姿勢を示した。
「契約は履行させる」と述べ、目標を達成すれば残留すると強調した。現在、イングランドにタイトルをもたらす使命はトゥヘルにあるが、その座を守るかは今月の北米遠征の結果次第だ。
- AFP
完璧なスタートを切ったにもかかわらず、プレッシャーは高まる。
トゥヘル監督が率いてからの公式戦8試合は全勝で、失点はわずか1。
ただし、アダム・ウォートンやジャック・グリーリッシュを放出したことでチームにまとまりが欠け、ファンからは「衝撃と不信」の声も上がった。
それでもチーム内はグループLに集中。イングランドは水曜にクロアチアとワールドカップ初戦を戦い、その後ガーナ、パナマと対戦する。