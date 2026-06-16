トーマス・トゥヘル監督のイングランド代表契約にはワールドカップ関連の解除条項があり、ユーロ2028までの在任は保証されていない。

ワールドカップ前にトゥヘル監督の契約を延長したのは、外部からの邪魔を避けるための戦略だった。もしFAが延長を先延ばしにしていれば、大会中に契約が切れる監督は、将来に関する憶測や欧州トップクラブからの誘惑にさらされていたかもしれない。

ブリンガムCEOは「優れた監督が市場に残る期間は限られる」と説明した。 「彼は需要の高い監督だ。素晴らしい仕事をしているので、放っておいて様子を見るわけにはいかない」とCEOは説明した。さらに、ユーロ2028のような自国開催大会に向けて「実績のある」監督が必要だったと付け加えた。



