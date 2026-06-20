マンチェスター・ユナイテッドに所属する33歳のディフェンダーは、先週木曜日、ニューヨーク市で開催されたイベントで、イタリアのトレーディングカードメーカー「パニーニ」のステッカーやアルバムをファンに配布した。
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トーマス・トゥヘル監督にワールドカップ代表から外されたイングランドのスター選手が、ニューヨークで奇抜なパフォーマンスを行い、注目を集めている。
現在開催中の米加墨大会には出場していないマグワイアは上機嫌で、ファンと会話したり記念撮影に応じたりした。
インスタグラムのストーリーではポーズを取り、「世界中のファンに会えるのはいつだって嬉しいね」と綴った。
33歳の彼はマンチェスター・ユナイテッドで好調だったが、トーマス・トゥヘル監督によりイングランド代表から外された。
5月にはトゥヘル監督からFaceTimeで代表落選を知らされたことについて、「かなり気まずい会話だった」と明かした。
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マグワイアはワールドカップ出場に期待していた。
ドイツ人選手はまずテキストメッセージで時間を伝え、その後連絡してきた。「この方法はかなりユニークだ。選手一人ひとりの反応を見るのは難しいはずだから」とマグワイアはビデオ通話の形式を推測した。
長期離脱から今春代表に復帰し、マンチェスター・ユナイテッドでの終盤の活躍で本大会出場を期待されていた。
しかしトゥヘル監督は代表66試合出場の実績があるマグワイアを招集せず、代わりにマルク・ゲヒ（25歳、マンチェスター・シティ）、ジャレル・クアンサ（23歳、バイエル・レバークーゼン）、エズリ・コンサ（28歳、アストン・ヴィラ）、ダン・バーン（34歳、ニューカッスル・ユナイテッド）を選んだ。 さらに、負傷歴のあるジョン・ストーンズ（32歳、マンチェスター・シティ）の選出も意外だった。