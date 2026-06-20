現在開催中の米加墨大会には出場していないマグワイアは上機嫌で、ファンと会話したり記念撮影に応じたりした。

インスタグラムのストーリーではポーズを取り、「世界中のファンに会えるのはいつだって嬉しいね」と綴った。

33歳の彼はマンチェスター・ユナイテッドで好調だったが、トーマス・トゥヘル監督によりイングランド代表から外された。

5月にはトゥヘル監督からFaceTimeで代表落選を知らされたことについて、「かなり気まずい会話だった」と明かした。