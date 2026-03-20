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トーマス・トゥヘル監督が、35人の代表メンバーを選出した理由を説明し、イングランド代表チームを「分割」する計画を明らかにした
トゥヘル監督がチーム内の分裂について説明する
イングランド代表は3月27日にウェンブリーでウルグアイと対戦し、その4日後に日本と対戦する。この2試合は、控え組の選手たちにとって、今夏北米へ向かう代表メンバー入りをアピールする最後のチャンスとなる。トゥヘル監督は、今度の代表戦に向けて35人の選手を選出したことに関する混乱を早々に解消し、このメンバーは実質的に2試合を通じて2つの別々のグループとして活動することになると説明した。
代表メンバー発表後、イングランド代表監督はFAとのインタビューで長々と語った。「人数が多いように聞こえるかもしれないが、実際には火曜日から土曜日までの試合ではフィールドプレーヤー19人とゴールキーパー4人、そして2試合目ではフィールドプレーヤー22人とゴールキーパー3～4人となる。つまり、どちらの試合でもベンチ外になる選手はいないということだ」と彼は述べた。
「現在、欧州のリーグ戦で多忙を極め、所属クラブでレギュラーとして3,500分、時には4,000分以上プレーしている選手たち、そして9月、10月、11月に我々と共にいた選手たちには、数日間の休みを与えました。 その休息は全員にとって有益だと考えています。彼らはエネルギーを充電し、日本との第2戦に向けて意欲を燃やして戻ってきます。これにより、新しい選手や、過去3回の合宿であまり出場機会のなかった選手たちを評価する機会が得られます。彼らにとっては印象を残す絶好の機会であり、我々も彼らに十分な注目を向けるべきです。」
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イングランド代表監督、新戦力の評価に意欲
このメンバーには、ブライトンの35歳のゴールキーパー、ジェイソン・スティールとエバートンのミッドフィールダー、ジェームズ・ガーナーという、代表デビュー経験のない2選手が名を連ねている。トゥヘル監督は、両選手がイングランド代表のユニフォームを着る姿を心待ちにしている。スティールについては、特定の役割を担う候補として検討されていると彼は説明した。 「彼はゴールキーパー陣を支え、ゴールキーパーコーチを支え、PK担当グループを支え、他の選手たちの負担を大幅に軽減してくれるだろう。だからこそ、質と経験、そして適切なエネルギーと姿勢を兼ね備えたベテラン選手が必要なのだ」
ガーナーについては、トゥヘル監督は次のように付け加えた。「ジェームズ・ガーナーは素晴らしいシーズンを送っている。彼は常にエバートンの戦力として頼りになる存在だ。右サイドバック、左サイドバック、6番、8番と、複数のポジションをこなす。スピードがあり、正確な足持ちで、セットプレーもすべて担当している。彼は代表入りするに値すると思う。少し過小評価されている選手だ。私はこれまで何度も彼のプレーを直接見てきたが、その質と人柄には確信を持っている。」
トゥヘル監督のマンチェスター・ユナイテッド時代のチームメイトへの信頼
ハリー・マグワイアとコビー・マイヌーの招集は、マイケル・キャリック監督の下でのマンチェスター・ユナイテッドの立て直しが反映されたものであり、トゥヘル監督は、この2人の復帰が、1月に暫定監督としてオールド・トラッフォードに就任して以来の彼らのパフォーマンスと直接結びついていることを明らかにした。 「ハリーは単純にその資格がある。特にマイケル・キャリックが指揮を執って以来、彼は非常に素晴らしいパフォーマンスと素晴らしい結果を残しており、現在3位につけ、絶好調のマンチェスター・ユナイテッドにおいて、チームの中核的存在だ。その好調の大きな要因は彼にある。セットプレーでの能力は傑出している。彼が我々のチームに戻ってきてくれたことを嬉しく思う」
マイヌーについても、トゥヘル監督は同様の称賛を寄せた。「コビーはハリーと同じだ。最近のマンチェスター・ユナイテッドの成功物語において重要な役割を果たしている。彼は常にプレーしており、FAや他の選手たちからも多くの称賛を耳にするし、私自身も彼の質の高さを実感している。彼には競争が待っている。」
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印象を残すチャンスはあと2試合
トゥヘル監督の契約がユーロ2028まで延長されたことで、今月の代表招集については、より長期的な視点で見ることができるかもしれない。 しかし、当面の焦点はワールドカップにある。ウルグアイも日本もトップレベルの相手であり、トゥヘル監督はイングランド代表キャンプに参加する両グループに対し、全力を尽くすこと以外何も期待していないと語っている。「相手は互いに大きく異なるが、どちらも非常に、非常に優れたサッカーチームであるため、我々は2つの『飢えた』チームが必要だと確信している。最高レベルのクオリティが必要だし、興奮を生み出すためには飢えと熱意が必要だ。それが我々の目標だ」と彼は述べた。
「最初のグループが合流したことを嬉しく思う。多くの若手選手、多くの新顔、これまで一緒に仕事をしたことのない選手、最近あまり出場機会を得られていなかった選手たちがいる。そして、9月、10月、11月を通じて多大な貢献をし、チームのレベルを維持してくれた選手たちが戻ってくることも嬉しく思う。彼らはすぐにでも、そのレベルをさらに引き上げてくれるだろう」
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