トーマス・トゥヘル監督が、35人の代表メンバーを選出した理由を説明し、イングランド代表チームを「分割」する計画を明らかにした

イングランド代表は3月27日にウェンブリーでウルグアイと対戦し、その4日後に日本と対戦する。この2試合は、控え組の選手たちにとって、今夏北米へ向かう代表メンバー入りをアピールする最後のチャンスとなる。トゥヘル監督は、今度の代表戦に向けて35人の選手を選出したことに関する混乱を早々に解消し、このメンバーは実質的に2試合を通じて2つの別々のグループとして活動することになると説明した。

代表メンバー発表後、イングランド代表監督はFAとのインタビューで長々と語った。「人数が多いように聞こえるかもしれないが、実際には火曜日から土曜日までの試合ではフィールドプレーヤー19人とゴールキーパー4人、そして2試合目ではフィールドプレーヤー22人とゴールキーパー3～4人となる。つまり、どちらの試合でもベンチ外になる選手はいないということだ」と彼は述べた。

「現在、欧州のリーグ戦で多忙を極め、所属クラブでレギュラーとして3,500分、時には4,000分以上プレーしている選手たち、そして9月、10月、11月に我々と共にいた選手たちには、数日間の休みを与えました。 その休息は全員にとって有益だと考えています。彼らはエネルギーを充電し、日本との第2戦に向けて意欲を燃やして戻ってきます。これにより、新しい選手や、過去3回の合宿であまり出場機会のなかった選手たちを評価する機会が得られます。彼らにとっては印象を残す絶好の機会であり、我々も彼らに十分な注目を向けるべきです。」