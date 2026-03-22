この決定により、彼の代表資格をめぐる長きにわたる騒動に終止符が打たれた。母方の祖父母を通じて代表資格を有していたため、スコットランド代表側は彼の移籍を強く推していた。しかし、クラークは最近、敗北を認め、あらゆる憶測に完全に決着をつけた。 先月、メディアに対して状況を明確に説明した彼は次のように述べた。「これは常々問われる質問で、誰もが私に尋ねてくる。今回は断言できる。ハーヴィーはイングランド代表入りを目指して集中するつもりだ。彼はスコットランドには来ない。そのことを公に伝えてほしい。もう誰も私に、あるいはハーヴィーにこの件について尋ねる必要はない。彼が決断を下したのだから、私たちは前に進むだけだ。」