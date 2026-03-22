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トーマス・トゥヘル監督が、負傷したアーセナルのエベレチ・エゼに代わる選手として、ニューカッスルのハーヴィー・バーンズをイングランド代表に招集する見通しだ
バーンズ、イングランド代表招集が確実視される
英紙『テレグラフ』によると、バーンズは、ウルグアイおよび日本との親善試合を控えたイングランド代表に招集される見通しだ。この機会が巡ってきたのは、エゼが体調不良のためマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝を欠場し、代表からの離脱が予想されたためである。 トゥヘル監督は迅速にその穴を埋めるべく動き、28歳のバーンズに2026年ワールドカップに向けたアピールをする絶好のチャンスを与えた。これは、彼がスティーブ・クラーク監督率いるスコットランド代表への招集を辞退した直後の、即座の評価となるものだ。
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バーンズがニューカッスルで活躍中
クラブレベルでのこのウインガーの復活ぶりを振り返れば、代表招集はまさに当然の結果だ。今シーズン、彼は全大会通算で14ゴールを記録しており、その存在を無視することはできない。この得点数は、ブカヨ・サカ、フィル・フォーデン、コール・パーマー、マーカス・ラッシュフォード、ジャロッド・ボウエンといった、定評のある代表選手たちの成績をも上回っている。現在のウイング候補の中で、彼より多くの得点を挙げているのは、同じクラブのチームメイトであるアンソニー・ゴードン（17得点）だけだ。 しかし、そのうち9点はPKによるものであり、元レスター・シティの選手が代表チームにもたらす、オープンプレーにおける独自の脅威が際立っている。
6年ぶりの復帰
この急な招集は、才能あるこの攻撃的選手にとって、ここ6年近く手に入らなかった重要な機会となる。彼が代表でプレーしたのは、2020年10月のウェールズ戦での途中出場が唯一だった。そのデビュー以来、クラブでは安定したパフォーマンスを見せているにもかかわらず、彼は常に代表の枠外にとどまり、より若い選手たちに順位を譲り続けてきた。夏の主要大会が目前に迫る中、今度の親善試合は彼にとって直接的なアピール機会となる。 ドイツ代表監督は控え組の選手たちを積極的に評価しており、セント・ジョージズ・パークでの活躍が、世界最大の舞台への切符を掴むことにつながる可能性がある。
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「資格要件」の章を締めくくる
この決定により、彼の代表資格をめぐる長きにわたる騒動に終止符が打たれた。母方の祖父母を通じて代表資格を有していたため、スコットランド代表側は彼の移籍を強く推していた。しかし、クラークは最近、敗北を認め、あらゆる憶測に完全に決着をつけた。 先月、メディアに対して状況を明確に説明した彼は次のように述べた。「これは常々問われる質問で、誰もが私に尋ねてくる。今回は断言できる。ハーヴィーはイングランド代表入りを目指して集中するつもりだ。彼はスコットランドには来ない。そのことを公に伝えてほしい。もう誰も私に、あるいはハーヴィーにこの件について尋ねる必要はない。彼が決断を下したのだから、私たちは前に進むだけだ。」
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