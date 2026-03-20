トーマス・トゥヘル監督が、レアル・マドリードのスター選手トレント・アレクサンダー＝アーノルドを最新のイングランド代表メンバーから外した理由を説明した

トゥヘル監督は、アレクサンダー＝アーノルドを起用しなかったことについて「難しい決断だった」と説明したが、次のように付け加えた。「トレントがチームに何をもたらしてくれるかは、私にもよく分かっている。彼とは何度も対戦したし、リヴァプールで私のチームと対戦した際には苦戦を強いられた。だから、彼の強みや何ができるかについては熟知している。

「しかし現時点では、9月、10月、11月に我々がどれほど好調だったかという証拠があるようなものだ。右サイドバックのポジションを争うためにキャンプに参加している選手たちは、出場権を勝ち取るために奮起し、競争し、自分たちがその価値があることを改めて示さなければならない。」

彼は続けた。「トレントにとって、そして今のオリ・ワトキンスやルーク・ショーにとっても、これは難しい決断だと分かっている」とトゥヘルは語った。「こうした難しい決断は、この仕事にはつきものだ。これはスポーツ的な判断だ。

「クアンサ、リブラメント、スペンスを起用し続けるのは、スポーツ的な判断だ。ドミニク・ソランケやドミニク・カルバート＝ルーウィンについても同様だ。彼らについては、例えばオリー・ワトキンスほど詳しくはないが、

「オリがチームに何をもたらせるかについては、私には非常に明確なイメージがある。大会での彼のプレーを見てきたし、予選でのプレーも見てきた。だから、他の2人の選手を観察して、より正確なイメージを掴み、明確な判断を下したいのだ。

「難しい決断だということは分かっている。大物選手であることも承知している。彼は並外れた才能を持ち、輝かしいキャリアを築く選手だと思う。しかし、トレントがチームに何をもたらせるかは分かっているつもりなので、やはり合宿に参加していた選手たちを起用することに決めた。」