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トーマス・トゥヘル監督が、レアル・マドリードのスター選手トレント・アレクサンダー＝アーノルドを最新のイングランド代表メンバーから外した理由を説明した
アレクサンダー＝アーノルドが外れた
レアル・マドリードの右サイドバックは、ラ・リーガでのシーズンを怪我に悩まされ、9月から10月にかけてハムストリングの負傷で離脱し、その後も筋肉断裂を負って12月から2月まで戦線離脱を余儀なくされた。彼はイングランド代表として34試合に出場しているが、昨年6月のワールドカップ予選・アンドラ戦以来、代表戦には出場していない。 それ以来、彼はトゥヘル監督の招集メンバーに一度も名を連ねておらず、今回35名という拡大招集枠の中で除外されたことは、大会への出場に深刻な疑問符を投げかけている。元チェルシー監督は、右サイドバックの選択肢としてティノ・リヴラメント、ジェド・スペンス、ジャレル・クアンサを選んでいる。
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トゥヘル監督の説明
トゥヘル監督は、アレクサンダー＝アーノルドを起用しなかったことについて「難しい決断だった」と説明したが、次のように付け加えた。「トレントがチームに何をもたらしてくれるかは、私にもよく分かっている。彼とは何度も対戦したし、リヴァプールで私のチームと対戦した際には苦戦を強いられた。だから、彼の強みや何ができるかについては熟知している。
「しかし現時点では、9月、10月、11月に我々がどれほど好調だったかという証拠があるようなものだ。右サイドバックのポジションを争うためにキャンプに参加している選手たちは、出場権を勝ち取るために奮起し、競争し、自分たちがその価値があることを改めて示さなければならない。」
彼は続けた。「トレントにとって、そして今のオリ・ワトキンスやルーク・ショーにとっても、これは難しい決断だと分かっている」とトゥヘルは語った。「こうした難しい決断は、この仕事にはつきものだ。これはスポーツ的な判断だ。
「クアンサ、リブラメント、スペンスを起用し続けるのは、スポーツ的な判断だ。ドミニク・ソランケやドミニク・カルバート＝ルーウィンについても同様だ。彼らについては、例えばオリー・ワトキンスほど詳しくはないが、
「オリがチームに何をもたらせるかについては、私には非常に明確なイメージがある。大会での彼のプレーを見てきたし、予選でのプレーも見てきた。だから、他の2人の選手を観察して、より正確なイメージを掴み、明確な判断を下したいのだ。
「難しい決断だということは分かっている。大物選手であることも承知している。彼は並外れた才能を持ち、輝かしいキャリアを築く選手だと思う。しかし、トレントがチームに何をもたらせるかは分かっているつもりなので、やはり合宿に参加していた選手たちを起用することに決めた。」
トゥヘル監督、チームを二手に分ける
トゥヘル監督は、主力選手を保護するためにチームを「分割」する意向であることを明らかにした。ハリー・ケイン、ブカヨ・サカ、デクラン・ライス、モーガン・ロジャースらを含む数名の主力選手は、日本戦のみに参加する予定だ。
アンソニー・ゴードン、エリオット・アンダーソン、ニコ・オライリー、マーク・ゲヒ、エズリ・コンサ、ダン・バーン、ディーン・ヘンダーソンも、第2戦のみ合流する選手に含まれる。
「これらの選手たちは（今シーズン）3,500分、中には4,000分近くプレーしている」とトゥヘル監督は語った。「単純な出場時間よりも重要なのは、彼らの中には昨シーズン全体よりも多くの時間をプレーしている選手がいるということだ。
「これらの選手たちは全員、9月、10月、11月に貢献してくれた。彼らには感謝している。精神的にも肉体的にも休息を与えることは、我々にとってプラスになるだろう」
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次は何が待っているのでしょうか？
ウルグアイと日本との親善試合を終えた後、イングランドは大会前の6月にコスタリカとさらに1試合の調整試合を行う予定だ。グループステージでは、コスタリカ、クロアチア、ガーナと対戦することになっている。
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