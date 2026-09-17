Getty Images Sport
翻訳者：
トーマス・トゥヘル監督がネーションズリーグに臨むイングランド代表メンバーの発表を準備する中、コール・パーマーが代表復帰へ
パーマーがアロンソの下で調子を取り戻す
『The Sun』によると、トゥヘル監督が金曜日に発表するイングランド代表メンバーにおいて、パーマーはスペイン、クロアチア、そしてチェコ共和国とのホーム＆アウェー2連戦を含むネーションズリーグ4試合に向けた招集メンバーの目玉となる見込みだ。多才なアタッカーは、前季終盤の不調を受けてワールドカップのメンバーから外れる失意を味わったが、新たにチェルシーを率いるシャビ・アロンソ監督の下で力強く巻き返している。
復帰の可能性は、今季の鮮烈なスタートを受けたものだ。チェルシーのスターはプレミアリーグ最初の4試合で2ゴール2アシストを記録している。この見事な好調ぶりはトゥヘル監督にとって絶好の追い風となる。指揮官は、最終的にファイナリストとなったアルゼンチンに準決勝で敗れた夏を乗り越えようとしており、その大会でイングランドは、決勝トーナメントでのこのドイツ人指揮官の戦術的アプローチに批判が向けられる中、3位で終えていた。
- Getty Images Sport
トゥヘル、若手の積極起用を目指す
パーマー復帰の可能性に加え、トゥヘルは代表チームの新たなサイクルを始めるにあたり、数人の新鋭を組み込む見通しだ。今後の試合に向けては、リヴァプールのウインガー、18歳のリオ・ングモハと、ボーンマスのMFアレックス・スコット（23）が、ともに指揮官のリストで上位に入っている。この2人は、ワールドカップ前の準備キャンプでA代表に帯同した4人組の一員で、ングモハはフロリダで行われたニュージーランドとの親善試合で1-0の勝利を収めた一戦に途中出場し、わずか17歳でデビューを果たした。
元イングランド代表FWダニエル・スタリッジとの最近の対談で自身の選考方針を振り返ったトゥヘルは、次世代に関する考えを明確にした。53歳の指揮官は「キャンプに呼べる新しい若手選手たちがいて、彼らが学べることに興奮している」と語った。
欠場者と負傷への懸念
パーマーが復帰する一方で、コンディション面の問題により、何人かの実績ある選手はメンバーリストから外れる見込みだ。 インテルのDFジョン・ストーンズは太ももの負傷により正式に離脱。また、クラブでのチームメートであるジェド・スペンス、そしてDFダン・バーンも今季はコンディション面で苦しんでいる。一方、ハリー・マグワイアは代表への再招集が見込まれておらず、過去にはワールドカップのメンバーから外れたことについて「ショックだったし、ひどく落胆した」と述べていた。
GK陣もまた、指導スタッフにとって頭の痛い問題となっている。ディーン・ヘンダーソンが足首の負傷で離脱しており、ニック・ポープとアーロン・ラムズデールも現在はクラブで定期的な出場機会を得られていないため、トゥヘルは控え要員を別に求めざるを得ないかもしれない。コヴェントリー・シティのカール・ラッシュワースが、初のA代表招集を受ける見込みだと報じられている。
- Getty Images Sport
イングランドのネーションズリーグの歴史
イングランドのネーションズリーグ最高成績は、初開催となった2018-19シーズンに記録した3位である。前回大会はリーグBで戦っていたが、イングランドは今大会に向けて1シーズンでのリーグA復帰を果たした。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。