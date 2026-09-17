パーマーが復帰する一方で、コンディション面の問題により、何人かの実績ある選手はメンバーリストから外れる見込みだ。 インテルのDFジョン・ストーンズは太ももの負傷により正式に離脱。また、クラブでのチームメートであるジェド・スペンス、そしてDFダン・バーンも今季はコンディション面で苦しんでいる。一方、ハリー・マグワイアは代表への再招集が見込まれておらず、過去にはワールドカップのメンバーから外れたことについて「ショックだったし、ひどく落胆した」と述べていた。

GK陣もまた、指導スタッフにとって頭の痛い問題となっている。ディーン・ヘンダーソンが足首の負傷で離脱しており、ニック・ポープとアーロン・ラムズデールも現在はクラブで定期的な出場機会を得られていないため、トゥヘルは控え要員を別に求めざるを得ないかもしれない。コヴェントリー・シティのカール・ラッシュワースが、初のA代表招集を受ける見込みだと報じられている。