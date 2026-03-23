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トーマス・トゥヘルへのメッセージか？！ レアル・マドリードのスター、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが、イングランド代表からの招集漏れについて言及したと思われる4語の投稿をインスタグラムにアップ
イングランド代表から落選したアレクサンダー＝アーノルドが、謎めいた発言
アレクサンダー＝アーノルドは、日曜日の夜に行われたレアル・マドリード対アトレティコ・マドリード戦でのレアル・マドリードの3-2の勝利を祝うため、SNSに投稿した。ヴィニシウス・ジュニオールが2得点、後に退場処分となったフェデリコ・バルベルデが1得点を挙げ、これによりレアル・マドリードはラ・リーガの優勝争いでバルセロナに4ポイント差で追随することとなった。
先発メンバーから外れた元リヴァプールの右サイドバックは、その後自身のインスタグラムアカウントに「マドリード。それ以外は何もない」という4語のメッセージを投稿した。
アレクサンダー＝アーノルドは、ウルグアイおよび日本との国際試合に向けたトゥヘル監督率いるイングランド代表の最新招集メンバーから外れており、今夏に控えるアメリカ、カナダ、メキシコ遠征への出場権を勝ち取るためには、厳しい戦いを強いられることになりそうだ。
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トゥヘル監督：「元リヴァプールのスター選手を外したのは『スポーツ的な判断』だ」
トゥヘル監督は、今回の招集メンバーからアレクサンダー＝アーノルドを外した理由について、同選手の能力を十分に認識しているとしつつも、彼よりも他の右サイドバックを選んだのは意図的な判断だったと述べた。
彼は次のように語った。「トレントがチームに何をもたらせるかはよく分かっている。彼とは何度も対戦したし、リヴァプールで私のチームと対戦した際には苦戦させられた。だから彼の強みや、彼が何ができるかは熟知している。
「しかし現時点では、9月、10月、11月に我々がどれほど好調だったかという実績がある。そして、右サイドバックのポジションを争うためにキャンプに参加している選手たちは、出場権を勝ち取るために奮起し、競争し、自分たちがその価値があることを改めて示さなければならない。
「[ジャレル]・クアンサ、[ティノ]・リブラメント、そして[ジェド]・スペンスを起用し続けるのは、スポーツマンシップに基づく判断だ。」
遅刻したため、右サイドバックがレアル・マドリードの先発メンバーから外れた
アレクサンダー＝アーノルドにとって、ここ1週間ほどは厳しい日々が続いている。 恋人エステル・ベーンケと別れた後、27歳の彼は、試合前の最終練習の一つに遅刻した罰として、日曜日のアトレティコ戦での先発メンバーから外された。彼のポジションはダニ・カルバハルが務めたが、アレクサンダー＝アーノルドはその後途中出場し、72分にヴィニシウスの決勝点をアシストした。
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ワールドカップ出場権獲得の期限が迫っている
トゥヘル監督は、ウルグアイ戦と日本戦に向けて35名の代表メンバーを選出した。この中には、実力をアピールする機会を与えられた控え組の選手も多数含まれている。バイエル・レバークーゼンのクアンサはアレクサンダー＝アーノルドに先んじて選出されたが、その後負傷により離脱を余儀なくされた。しかし、リブラメントやスペンスといった選手たちは、右サイドバックの序列において依然としてこのレアル・マドリードのスター選手より上位に位置しているようだ。
アレクサンダー＝アーノルドは2018年の代表デビュー以来、わずか34試合の出場に留まっており、カイル・ウォーカーやキアラン・トリッピアーといったライバルたちに優先されることが多く、ワールドカップの代表メンバーから外される危険性が現実のものとなっている。彼はユーロ2024ではレギュラーの座を得たものの、イングランドが決勝に進出したにもかかわらず、中盤でのプレーは説得力に欠けていた。
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