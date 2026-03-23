トーマス・トゥヘルへのメッセージか？！ レアル・マドリードのスター、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが、イングランド代表からの招集漏れについて言及したと思われる4語の投稿をインスタグラムにアップ

アレクサンダー＝アーノルドは、日曜日の夜に行われたレアル・マドリード対アトレティコ・マドリード戦でのレアル・マドリードの3-2の勝利を祝うため、SNSに投稿した。ヴィニシウス・ジュニオールが2得点、後に退場処分となったフェデリコ・バルベルデが1得点を挙げ、これによりレアル・マドリードはラ・リーガの優勝争いでバルセロナに4ポイント差で追随することとなった。

先発メンバーから外れた元リヴァプールの右サイドバックは、その後自身のインスタグラムアカウントに「マドリード。それ以外は何もない」という4語のメッセージを投稿した。

アレクサンダー＝アーノルドは、ウルグアイおよび日本との国際試合に向けたトゥヘル監督率いるイングランド代表の最新招集メンバーから外れており、今夏に控えるアメリカ、カナダ、メキシコ遠征への出場権を勝ち取るためには、厳しい戦いを強いられることになりそうだ。