トーマス・トゥヘルは間違っている。ハリー・マグワイアはイングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれるべきだ

そこで、ハリー・マグワイアが18ヶ月ぶりにイングランド代表として出場した直後、トゥヘル監督にマグワイアについてどう思うかと尋ねられた際、彼が率直な意見を述べたのは当然のことだった。ガレス・サウスゲート監督は、マグワイアが代表戦で批判にさらされるたびに常に彼を擁護してきた。また、マンチェスター・ユナイテッドの監督たちは、率直なルーベン・アモリムでさえも、一様にマグワイアを称賛し、そのプロ意識や経験の豊富さを挙げてきた。

金曜日のウルグアイ戦におけるマグワイアのプレーには、自信に満ちたドリブルや攻撃陣への正確なロングボール、そして南米勢に勝ち越し点を許さないようロスタイムに2度見せた土壇場のブロックなど、評価すべき点は多かった。しかしトゥヘルは、当然のことながら、全体像を伝えることを選んだ。

試合後の記者会見で、イングランド代表監督はマグワイアの周知の資質を強調した。「ハリーはボールさばきが非常に上手いし、落ち着きがあり、空中戦に強く、セットプレーの武器だ」と彼は語った。そして、避けられない留保条件が続いた。

「考えを変えたわけではないが、先発起用したい他の選手がいる。異なる特徴を持つ選手が彼より優先される」と彼は語った。「エズリ・コンサやマーク・ゲヒが彼より優先される。 これは公然の事実だ。機動性の面では、トレヴォ・チャロバが彼よりわずかに上回っている。ジョン・ストーンズも同様だが、彼は怪我をしていたため、[マグワイア]をキャンプに招集する必要があった。彼がチーム内でどのように振る舞うかを確認するために、直接会って話をする必要があったのだ」

決して熱烈な支持とは言えなかった。しかし、トゥヘルが現代サッカー界における偉大な復活を遂げた選手の一人を過小評価するのは誤りだ。彼はワールドカップのチームにとって真の戦力となるはずだからだ。