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Harry Maguire Thomas Tuchel GFXGetty/GOAL
Richard Martin

翻訳者：

トーマス・トゥヘルは間違っている。ハリー・マグワイアはイングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれるべきだ

Opinion
イングランド
ハリー・マグワイア
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イングランド 対 日本
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正直さという点では、トーマス・トゥヘルを非難することはできない。彼は、全国放送のラジオで、母がスター選手のジュード・ベリンガムを「嫌悪している」と語った人物であり、ウェンブリーで行われたウェールズとの親善試合で、イングランドのファンが「静かすぎる」と叱責し、アーセナル所属選手として史上最多となるイングランド代表でのブカヨ・サカの得点数を「十分ではない」と評した人物でもある。

そこで、ハリー・マグワイアが18ヶ月ぶりにイングランド代表として出場した直後、トゥヘル監督にマグワイアについてどう思うかと尋ねられた際、彼が率直な意見を述べたのは当然のことだった。ガレス・サウスゲート監督は、マグワイアが代表戦で批判にさらされるたびに常に彼を擁護してきた。また、マンチェスター・ユナイテッドの監督たちは、率直なルーベン・アモリムでさえも、一様にマグワイアを称賛し、そのプロ意識や経験の豊富さを挙げてきた。

金曜日のウルグアイ戦におけるマグワイアのプレーには、自信に満ちたドリブルや攻撃陣への正確なロングボール、そして南米勢に勝ち越し点を許さないようロスタイムに2度見せた土壇場のブロックなど、評価すべき点は多かった。しかしトゥヘルは、当然のことながら、全体像を伝えることを選んだ。

試合後の記者会見で、イングランド代表監督はマグワイアの周知の資質を強調した。「ハリーはボールさばきが非常に上手いし、落ち着きがあり、空中戦に強く、セットプレーの武器だ」と彼は語った。そして、避けられない留保条件が続いた。 

「考えを変えたわけではないが、先発起用したい他の選手がいる。異なる特徴を持つ選手が彼より優先される」と彼は語った。「エズリ・コンサやマーク・ゲヒが彼より優先される。 これは公然の事実だ。機動性の面では、トレヴォ・チャロバが彼よりわずかに上回っている。ジョン・ストーンズも同様だが、彼は怪我をしていたため、[マグワイア]をキャンプに招集する必要があった。彼がチーム内でどのように振る舞うかを確認するために、直接会って話をする必要があったのだ」

決して熱烈な支持とは言えなかった。しかし、トゥヘルが現代サッカー界における偉大な復活を遂げた選手の一人を過小評価するのは誤りだ。彼はワールドカップのチームにとって真の戦力となるはずだからだ。

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    経験済み

    マグワイアはイングランド代表としてあらゆる経験を積んできた。トゥヘル監督がウルグアイおよび日本との親善試合に向けて選出した35人のメンバーのうち、2018年ワールドカップに出場した選手はわずか6人しかいないが、マグワイアはその一人だ。あの大会で「スリー・ライオンズ」は、28年ぶりの世界大会での最高の結果を残した。 マグワイアはロシアでの成功に大きく貢献し、全試合に先発出場。スウェーデンとの準々決勝では、代表として数多くのヘディングゴールを決めることになる最初のゴールを挙げ、イングランドに先制点をもたらした。

    その活躍はユーロ2020でも繰り返された。マグワイアはイングランドが決勝に進むまでの道のりで安定したパフォーマンスを見せ、準々決勝のウクライナ戦でもまたしても強烈なヘディングシュートを決めた。また、決勝のイタリア戦でのPK戦では責任を担い、攻撃陣のチームメイトが全員失敗する中、自身のPKをゴール上隅に叩き込んだ。

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  • Scotland v England - 150th Anniversary Heritage MatchGetty Images Sport

    逆境に立ち向かう

    2021-22シーズン、マンチェスター・ユナイテッドでのチームとしても個人としても辛い時期を過ごしたにもかかわらず、マグワイアはイングランド代表のユニフォームを着るたびにそうしたネガティブな要素を振り切り、2022年ワールドカップ予選の4試合で4得点を挙げた。 その後、カタール大会でイングランドがベスト8に進出する中、彼は全試合に先発出場した。もしふくらはぎの負傷で大会を欠場することにならなければ、ユーロ2024でも同様に活躍していただろう。

    マギューアが逆境から立ち直ったのはこれが初めてではない。2023年、エリック・テン・ハグ監督によってマンチェスター・ユナイテッドのキャプテン職を剥奪され、トップチームから遠ざかった。さらにその直後、9月にオウンゴールを決めてスコットランドのサポーターから屈辱的な扱いを受けたことは、彼にとって最も辛い時期の一つとなった。 

    2023年の夏、マグワイアはマンチェスター・ユナイテッドからの退団を迫られる寸前だった。クラブはウェストハムへの移籍に事実上合意していたが、本人が移籍を拒否したため、移籍は実現しなかった。

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    ユナイテッドの復活を支える

    マグワイアはテン・ハグ監督の下でマンチェスター・ユナイテッドの先発メンバーに復帰を果たし、ラファエル・ヴァランをベンチに追いやるとともに、2023年11月のプレミアリーグ月間最優秀選手賞を受賞した。ユナイテッドのディフェンダーが同賞を受賞したのは14年ぶりのことだった。テン・ハグの後任としてアモリムが就任すると、マグワイアはすぐにこのポルトガル人監督にとって最も重要な選手の一人となり、前線に配置された際には極めて効果的な武器となった。 

    しかし、2020-21シーズン以来初めて最高のコンディションを取り戻し、マイケル・キャリック監督の下でマンチェスター・ユナイテッドの復活を支えているのは、ごく最近のことだ。

    1月のマンチェスター・ダービーでは、マギューアはリサンドロ・マルティネスと連携してアーリング・ハーランドを封じ込め、その1週間後には、今シーズンエミレーツ・スタジアムでアーセナルに勝利した唯一のチームとなるユナイテッドにとって決定的な役割を果たした。また、マージサイドでの1-0の勝利では、ペナルティエリア内でのエバートンの執拗なプレッシャーを、彼の空中戦の強さで退けることに貢献した。 

    守備陣からボールを運び出す能力も、キャリック監督の下で10試合7勝2分けという好成績を収めるレッドデビルズにとって、同様に貴重な戦力となっている。

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    揺るぎない信念

    マグワイアは、2019年にレスター・シティからマンチェスター・ユナイテッドへ8000万ポンド（1億500万ドル）で移籍して以来、浮き沈みの激しい波乱万丈の道のりを歩んできた。自身のパフォーマンスに対する容赦ない批判に耐えるだけでなく、2020年にギリシャで逮捕された件による余波にも対処しなければならなかった。この一件は、彼にとって未だに納得のいく決着がついていない。しかし、マグワイアはそれを乗り越えてきた。

    「自分は自分を強く信じている。僕はトップレベルのセンターバックだ」と、先週イングランド代表の合宿中にマギューアは語った。「マンチェスター・ユナイテッドで7年間プレーし、我々が置かれているような厳しい監視の下で、特に失点するたびに分析され、精査されるセンターバックというポジションでプレーし続けることなど、トッププレイヤーでなければできないことだ。

    「ここ3年ほど、マンチェスター・ユナイテッドでの自分のパフォーマンスは高いレベルにあると感じている。怪我の影響でここ2年は出たり休んだりしていたが、今は良いリズムに乗っている」

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    一瞬一瞬を大切に

    マグワイアはまさに、若手選手を鼓舞できるタイプの選手であり、トゥヘル監督がチームに迎え入れたいと思うべき選手だ。ベテランとしての存在感と「チーム内で良い影響を与える」という点が、ジョーダン・ヘンダーソンがトゥヘル監督の下で不動の地位を保ち続けている主な理由である。それなら、マグワイアにも居場所がないはずがないだろう。

    前回のワールドカップでアーセナルのDFベン・ホワイトが代表を離脱した経緯があるため、トゥヘル監督が彼を招集した決定はイングランドのファンには不評だ。しかし、マグワイアはそんなことは決してせず、間違いなくチームの士気を高める選手となるだろう。イングランド代表として4度目の主要大会となるが、彼はこれを最後の大会であるかのように捉え、一瞬一瞬を噛みしめるはずだ。

    「今のキャリアの段階では、自分自身のことや個人のことばかりを考えているわけではない」と彼は語った。「僕は33歳だ。今はチームのことだけを考えている。チームを前進させ、何かを勝ち取る手助けをしたい。ワールドカップで1分間しかプレーできなくても、全試合に出場できても、この国が成功を収められるよう、できる限りのことはするつもりだ。

    「プレーしたい。毎試合出場するという競争心を持ち合わせていなければ、サッカー選手などではない。しかし、キャリアのこの段階では、グループの一員として、そして成功を収めるグループの一員として貢献することの方が重要だ。」

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    常に頼りになる

    とはいえ、トゥヘル監督は単に「雰囲気」だけでマグワイアを起用すべきではない。彼が最高のコンディションにある時、マグワイアは依然として世界でも指折りの信頼できるセンターバックであり、並外れた精神力を持っているからこそ、起用すべきなのだ。 

    ここ数年、怪我に悩まされてはいるものの、2018年ワールドカップの戦友であるストーンズに比べれば、はるかにプレーできる状態にある。ストーンズは12月以来プレミアリーグの試合に出場しておらず、直近の合宿も怪我のために離脱せざるを得なかったからだ。 

    また、マンチェスター・ユナイテッドは今シーズン通算40試合しか戦っていないため、ワールドカップ本番の頃には、マグワイアは多くのイングランド代表チームメイトよりもフレッシュな状態で臨めるだろう。トゥヘル監督は、その率直さが清々しいとはいえ、マグワイアにもっと敬意を示し、6月の代表招集で彼に白羽の矢を立てるべきだ。

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