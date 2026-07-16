タウンゼンドは、メッシの深い位置での動きをマークするためオライリーを投入するのは、攻撃的な選手を起用するより戦術的に理にかなっていると主張した。「それが彼（メッシ）の得意とするプレーだ。 残り15分でトゥヘルがオライリーを左ウイングに置き、高い位置でメッシをマークさせたのは、ラッシュフォードを使うより理にかなっていた。後者は非効率だ」と語った。

さらに彼は、試合終盤のイングランドの戦術を擁護し、前線への出口がなくても選手たちは最善を尽くしたと主張した。彼はこう付け加えた。「アウトボールがなかった。我々にもなかった。試した。モーガン・ロジャースがいた。ハリー・ケインとベリンガムもハイプレスを試みた。うまくいかなかった、ギャビー。試合後に映像を2回も見直した」。