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トーマス・トゥヘルは正しかった！アルゼンチン戦の大敗を受け、イングランド代表監督は擁護され、元「スリー・ライオンズ」のスターは、ワールドカップ敗退の原因が「賢明な」選手交代ではないと主張した。
アルゼンチンが劇的な逆転勝利
タウンゼンド氏は、アトランタでのW杯でイングランドが敗退した責任をトゥヘル監督に帰さない。72分、トゥヘル監督はゴードンを下げコンサを投入し5バックに切り替えたが、この守備的采配が裏目に出た。
しかしこの守勢は裏目に出た。エンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスに終盤に得点を許し、アルゼンチンが2－1で勝利した。ファンや評論家は戦術変更を批判したが、タウンゼンドは敗因を監督の采配ではなく選手たちのプレーにあると主張した。
- AFP
守備の失敗は選手たちの責任とされた。
talkSPORTで、この重大な局面での戦術的崩壊について議論する中、元アストン・ヴィラのFWガブリエル・アグボンラホールは、守備的な布陣への転換という判断を批判した。アグボンラホールは、ピッチ上の選手たちが空中戦からの脅威に対処するために必要な身体的な強靭さを示せないのであれば、5バックへの切り替えはまったく無意味だと主張した。
これに対しタウンゼンドは、個々のフィジカルミスを監督がコントロールできないと即座に反論。「それはトーマス・トゥヘル監督の責任ではない」と断言し、「ペナルティエリアに飛んできたクロスを一度もヘディングで勝てなくても、その責任を監督に負わせることはできない」と続けた。
オライリー選手の交代が議論を呼んでいる
トゥヘル監督が攻撃の選択肢としてマーカス・ラッシュフォード、ブカヨ・サカ、オリー・ワトキンスを無視し、ダン・バーンにニコ・オライリーを起用した采配は大きな論争を呼んだ。アグボンラホールは、この交代がアルゼンチンの激しいプレッシャーから逃れるための「アウトボール」をイングランドから奪ったと嘆いた。
しかしタウンゼンドは、オライリーの起用をリオネル・メッシの動きに対抗するための「賢明な選択」と評価した。「いや、ニコ・オライリーの投入は正しい交代だ」とタウンゼンドは語った。「僕はこのワールドカップでアルゼンチンの試合を2回取材した。 アルゼンチンの試合はすべて観たが、どの試合でもメッシは高い位置から入り、スペースにボールを要求する。時間が経つにつれて徐々に下がり、後半には右の中盤の位置まで引いていた。だからこそ、オ・ライリー起用は賢明だった」
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タウンゼンド氏は、実行可能な代替案はなかったと主張している。
タウンゼンドは、メッシの深い位置での動きをマークするためオライリーを投入するのは、攻撃的な選手を起用するより戦術的に理にかなっていると主張した。「それが彼（メッシ）の得意とするプレーだ。 残り15分でトゥヘルがオライリーを左ウイングに置き、高い位置でメッシをマークさせたのは、ラッシュフォードを使うより理にかなっていた。後者は非効率だ」と語った。
さらに彼は、試合終盤のイングランドの戦術を擁護し、前線への出口がなくても選手たちは最善を尽くしたと主張した。彼はこう付け加えた。「アウトボールがなかった。我々にもなかった。試した。モーガン・ロジャースがいた。ハリー・ケインとベリンガムもハイプレスを試みた。うまくいかなかった、ギャビー。試合後に映像を2回も見直した」。
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