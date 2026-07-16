トーマス・トゥヘルはイングランド代表監督を辞任するのか？ ワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れた「スリー・ライオンズ」の指揮官は、厳しい記者会見に臨む。

トゥヘル監督は、イングランドのリードを守りきれなかった戦術変更を振り返った。批判を受け入れつつも、試合の流れを見て下した決断だと主張した。

「スペースが広すぎたので5バックに切り替えた。アルゼンチンはリスクを冒し、リズムのあるプレーで失うものなしとばかりに攻めてきた。それが彼らを自由にさせ、我々を後退させた」と説明した。

「我々は明らかに、失うものがたくさんあるという感覚でプレーしてしまったからだ。もちろん責任は監督にあるし、うまくいかなければ『間違っていた』と言うのは簡単だ」

それでもイングランド代表監督は、悔しい敗戦にもかかわらず選手たちを称え、「現時点では後悔はない。チームは全力を尽くし、勝利まであと一歩だった。1－0でリードしていてもおかしくなかった。この状況下で我々は最高の試合の一つをした。チームは最高だった――ただ、それを勝利へ結びつけられなかっただけだ」と語った。