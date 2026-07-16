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トーマス・トゥヘルはイングランド代表監督を辞任するのか？ ワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れた「スリー・ライオンズ」の指揮官は、厳しい記者会見に臨む。
トゥヘル監督の戦術変更が敗北を招いた
ワールドカップ準決勝でイングランドはアルゼンチンに1-2で敗れた。トゥヘル監督は責任を認めた。イングランドはアンソニー・ゴードンのゴールで先制したが、監督はその後5バックに布陣変更。この采配でアルゼンチンがボールを支配し、終盤に2得点を挙げた。スリー・ライオンズの指揮官は、戦術変更が失敗だったと認めた。リードを守り切れず、チームは勢いを失い、逆転を許した。
スリー・ライオンズの監督は依然として指揮を執る。
イングランド代表は1966年以来となるW杯決勝進出を逃したが、トゥヘル監督の地位は安泰だ。BBCによると、FAのマーク・ブリンガムCEOは元チェルシー、バイエルン監督のトゥヘル氏を全面支持。同氏はユーロ2028まで続投の見込みで、辞任するつもりはないと強調した。
「自国開催のユーロまで契約を全うするつもりだ」とトゥヘルは語り、「今は先を見通しづらいが、その日を楽しみにしている。
多くの強豪国が準決勝前に敗退したことを考えれば、これは成果だ。だが今は誰もそんな話を聞きたくないし、私自身もそうだ。我々は常に最高の結果を求め、競争心こそがその原動力だからだ。」
戦術的賭けが裏目に出た責任を、トゥヘル監督が認めた。
トゥヘル監督は、イングランドのリードを守りきれなかった戦術変更を振り返った。批判を受け入れつつも、試合の流れを見て下した決断だと主張した。
「スペースが広すぎたので5バックに切り替えた。アルゼンチンはリスクを冒し、リズムのあるプレーで失うものなしとばかりに攻めてきた。それが彼らを自由にさせ、我々を後退させた」と説明した。
「我々は明らかに、失うものがたくさんあるという感覚でプレーしてしまったからだ。もちろん責任は監督にあるし、うまくいかなければ『間違っていた』と言うのは簡単だ」
それでもイングランド代表監督は、悔しい敗戦にもかかわらず選手たちを称え、「現時点では後悔はない。チームは全力を尽くし、勝利まであと一歩だった。1－0でリードしていてもおかしくなかった。この状況下で我々は最高の試合の一つをした。チームは最高だった――ただ、それを勝利へ結びつけられなかっただけだ」と語った。
- (C)Getty Images
イングランドは有終の美を飾ることを目指している
イングランドの優勝の可能性は消えたが、トゥヘル率いるチームにはまだ1試合が残っている。土曜の3位決定戦でフランスに勝てば銅メダル獲得となり、1966年の自国開催以来となる男子W杯最高成績となる。
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