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トーマス・トゥヘルはイングランド代表監督を辞任するのか？ ワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れた「スリー・ライオンズ」の指揮官は、厳しい記者会見に臨む。

トーマス・トゥヘル
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イングランド 対 アルゼンチン
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トーマス・トゥヘル監督は、戦術変更が裏目に出てワールドカップ準決勝でイングランドがアルゼンチンに敗れた責任を認めた。それでもイングランド代表監督はFAの支持を受け、ホーム開催の欧州選手権で「スリー・ライオンズ」を率いて優勝を目指す決意を表明した。

  • トゥヘル監督の戦術変更が敗北を招いた

    ワールドカップ準決勝でイングランドはアルゼンチンに1-2で敗れた。トゥヘル監督は責任を認めた。イングランドはアンソニー・ゴードンのゴールで先制したが、監督はその後5バックに布陣変更。この采配でアルゼンチンがボールを支配し、終盤に2得点を挙げた。スリー・ライオンズの指揮官は、戦術変更が失敗だったと認めた。リードを守り切れず、チームは勢いを失い、逆転を許した。

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  • スリー・ライオンズの監督は依然として指揮を執る。

    イングランド代表は1966年以来となるW杯決勝進出を逃したが、トゥヘル監督の地位は安泰だ。BBCによると、FAのマーク・ブリンガムCEOは元チェルシー、バイエルン監督のトゥヘル氏を全面支持。同氏はユーロ2028まで続投の見込みで、辞任するつもりはないと強調した。

    「自国開催のユーロまで契約を全うするつもりだ」とトゥヘルは語り、「今は先を見通しづらいが、その日を楽しみにしている。

    多くの強豪国が準決勝前に敗退したことを考えれば、これは成果だ。だが今は誰もそんな話を聞きたくないし、私自身もそうだ。我々は常に最高の結果を求め、競争心こそがその原動力だからだ。」


  • 戦術的賭けが裏目に出た責任を、トゥヘル監督が認めた。

    トゥヘル監督は、イングランドのリードを守りきれなかった戦術変更を振り返った。批判を受け入れつつも、試合の流れを見て下した決断だと主張した。

    「スペースが広すぎたので5バックに切り替えた。アルゼンチンはリスクを冒し、リズムのあるプレーで失うものなしとばかりに攻めてきた。それが彼らを自由にさせ、我々を後退させた」と説明した。

    「我々は明らかに、失うものがたくさんあるという感覚でプレーしてしまったからだ。もちろん責任は監督にあるし、うまくいかなければ『間違っていた』と言うのは簡単だ」

    それでもイングランド代表監督は、悔しい敗戦にもかかわらず選手たちを称え、「現時点では後悔はない。チームは全力を尽くし、勝利まであと一歩だった。1－0でリードしていてもおかしくなかった。この状況下で我々は最高の試合の一つをした。チームは最高だった――ただ、それを勝利へ結びつけられなかっただけだ」と語った。

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  • england(C)Getty Images

    イングランドは有終の美を飾ることを目指している

    イングランドの優勝の可能性は消えたが、トゥヘル率いるチームにはまだ1試合が残っている。土曜の3位決定戦でフランスに勝てば銅メダル獲得となり、1966年の自国開催以来となる男子W杯最高成績となる。

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