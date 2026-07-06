5月、トーマス・トゥヘルがW杯代表を発表した際、コール・パーマーやフィル・フォーデン、ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルドといったスターが選ばれなかったことだけでなく、ニューカッスル・ユナイテッド所属の34歳DFダン・バーンの選出も厳しく批判され、嘲笑の対象となった。
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トーマス・トゥヘルはこの選出で嘲笑されそうになった。だが、予想外のイングランドの英雄がメキシコ戦でW杯の歴史に名を刻んだ。
SNSでは、身長2メートルのセンターバックの鈍さを揶揄するミーム動画が瞬く間に拡散した。たとえば、子どもを追いかける巨大人形の映像には「W杯スペイン戦のダン・バーン」というキャプションが付いていた。
メキシコはスペインではない。それでもこの大混戦を通じて、トゥヘル監督がバーンを起用した判断は正しかったことが証明された。伝説のアステカ・スタジアムでバーンは、イングランドにとって貴重な切り札となったのだ。
69分にはラウル・ヒメネスがPKで2－3と詰め寄り、54分にジャレル・クアンサが退場したイングランドは徐々に体力を消耗。1966年王者でも限界が近づいていた。 次々とクロスがイングランドのペナルティエリアに飛び込む展開となり、トゥヘルは数か月前まで起用を嘲笑されていた選手をピッチに送り出した。
ダン・バーンがW杯でヒーローに：5部リーグからの「ミッション・インポッシブル」
75分、バーンはアンダーソンに代わって出場し、イングランドの守備の要となった。ベテランはシュートに体を投げ出し、ハイボールにも反応。その献身がW杯の歴史に名を刻んだ。 彼は6回のクリアと2回のブロックを記録。Optaによると、1966年のデータ収集開始以来、これほど短い出場時間で多くの記録を達成した選手はいないという。
長めのロスタイムを含め、バーンがイングランドのゴールを守ったのはわずか28分だった。初出場前、彼を後押しするトゥヘル監督は「私の体格を知っている。ブロックしてクロスを防ぎ、粘り強く戦うことだけだ」と指示した。
「任務完了」と言っていい。プロになることさえ難しかった彼が、代表でW杯に出場し、しかも大仕事を果たした。ユース時代にニューカッスルから放出され、18歳の頃はダーリントンでアマチュアとしてプレーしながらスーパーマーケットでアルバイトをしていた。
フルハム、バーミンガム、ウィガン、ブライトンを経て、ようやくプロとして定着した。30歳でプレミアリーグのベテランDFとして古巣ニューカッスルに復帰。マグパイズではレギュラーとしてプレーしているが、昨季はチーム不振もありミスを重ねた。
- IMAGO / IPS
トーマス・トゥヘルがダン・バーンを絶賛：「卓越したチームプレーヤー」
後半戦に好調だったマンチェスター・ユナイテッドのマグワイアは、トゥヘル監督のベンチ外しを批判した。そのため今回の代表選出は驚きだった。一方、バーンはトゥヘル監督のお気に入り。3月、32歳の彼を初招集したときも多くの人が驚いたが、トゥヘル監督は意に介さなかった。 「彼が代表に選ばれたことがなかったことに驚いた。大柄なのに見過ごされやすいようだ」と記者会見で語った。
その後、トゥヘルはバーンと電話で話し、「非常に感銘を受けた」と明かし、自身の決断に確信を持ったと語った。
デビュー戦のバーンには軽い冗談も飛ばした。バーンは「代表監督からの連絡をずっと待っていたが、18時になっても音沙汰がなく諦めかけていたところ、22時に『起きてるか？』とメッセージが届いた」と振り返っている。 「起きてる？」と送られ、バーンが「はい」と返すと、トゥヘルは「10時を過ぎても起きてるなんて、とてもプロらしくない」と冗談を返した。
それ以来、バーンはほぼ常に代表に選ばれ、外れたのは1試合だけ。トゥヘルがXXL規模のメンバーを選んだ親善試合で、メンバーを二分し、半分がウルグアイ戦、残りが数日後の日本戦に出場した。
- Getty Images
アーリング・ハーランドが待ち受ける。イングランドにまた「ダン・バーン・シナリオ」が訪れるのか？
トゥヘル監督がワールドカップでもハリー・ケイン、デクラン・ライス、ジュード・ベリンガム、ジョーダン・ピックフォードに次ぐ「影のリーダー」を起用するのは、驚くべきことではない。競技面での役割は小さくとも、チームワークを支える「接着剤」として重要なのだ。 かつてチームの中心だったジョーダン・ヘンダーソンも、負傷中ながら同様の役割を任された。前任者のガレス・サウスゲート体制下で代表から外れていた彼を選出したのは、多くのファンにとって驚きだった。
バーンは最初の4試合をベンチで過ごしたが、メキシコ戦で15分間出場。「あの夜は一生忘れない。まるで夢だった」と語った。準々決勝では、ヘディングの怪物ハーランド擁するノルウェーが待ち受ける。 接戦が予想される終盤に再びバーンを起用する好機だ。プレミアリーグで何度も対戦し、互いをよく知っている。
メキシコ戦ではその期待に応え、大会後半でも再び起用される可能性がある。
ダン・バーン：キャリア通算成績
クラブ 試合 ゴール アシスト イエローカード 退場 ニューカッスル・ユナイテッド 193 10 10 37 1 ウィガン・アスレティック 111 7 2 22 - ブライトン・アンド・ホーヴ 85 2 - 15 - フラム 69 2 2 17 - ヨービル・タウン 41 3 - 9 1 バーミンガム 28 1 1 3 - ダーリントン 14 - - - -
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