後半戦に好調だったマンチェスター・ユナイテッドのマグワイアは、トゥヘル監督のベンチ外しを批判した。そのため今回の代表選出は驚きだった。一方、バーンはトゥヘル監督のお気に入り。3月、32歳の彼を初招集したときも多くの人が驚いたが、トゥヘル監督は意に介さなかった。 「彼が代表に選ばれたことがなかったことに驚いた。大柄なのに見過ごされやすいようだ」と記者会見で語った。

その後、トゥヘルはバーンと電話で話し、「非常に感銘を受けた」と明かし、自身の決断に確信を持ったと語った。

デビュー戦のバーンには軽い冗談も飛ばした。バーンは「代表監督からの連絡をずっと待っていたが、18時になっても音沙汰がなく諦めかけていたところ、22時に『起きてるか？』とメッセージが届いた」と振り返っている。 「起きてる？」と送られ、バーンが「はい」と返すと、トゥヘルは「10時を過ぎても起きてるなんて、とてもプロらしくない」と冗談を返した。

それ以来、バーンはほぼ常に代表に選ばれ、外れたのは1試合だけ。トゥヘルがXXL規模のメンバーを選んだ親善試合で、メンバーを二分し、半分がウルグアイ戦、残りが数日後の日本戦に出場した。