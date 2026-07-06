後半戦に好調だったマンチェスター・ユナイテッドのマグワイアがトゥヘル監督にベンチ外しされたことを酷評したため、彼の代表選出は驚きだった。一方、バーンはトゥヘル監督のお気に入りだ。3月、当時32歳の彼を初招集したときも多くの人が驚いたが、トゥヘル監督は理解できない様子だった。 「彼が一度も代表に選ばれなかったのは驚きだ。大柄なのに見過ごされてきたようだ」とトゥヘルは当時会見で語った。

その後、トゥヘルは電話でのやりとりでバーンが「強い印象」を残したと明かし、「彼はチーム構築に欠かせない傑出したチームプレーヤーだ」と確信を語った。

デビュー戦のバーンには軽い冗談も飛ばした。バーンは「代表監督からの連絡をずっと待っていたが、18時を過ぎてもなく、諦めかけていた」と明かした。すると22時になってトゥヘルから「まだ起きてるか？」とメッセージが届き、バーンは「起きています」と返答。するとトゥヘルは「10時過ぎまで起きているとはプロ意識が足りない」と冗談交じりに注意した。 「起きてる？」というメッセージが届いた。

それ以来、バーンはほぼ常に代表に選ばれ、外れたのは1試合だけ。親善試合でトゥヘルがXXL規模のメンバーを選んだ際、半分がウルグアイ戦、残りが日本戦に出場した。