5月、トーマス・トゥヘルがW杯代表を発表した際、コール・パーマーやフィル・フォーデン、ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルドといったスターが選ばれなかったことだけでなく、ニューカッスル・ユナイテッド所属の34歳巨漢DFダン・バーンの選出も厳しい目で検証され、嘲笑の対象となった。
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トーマス・トゥヘルはこの指名で嘲笑されそうになった。だが、予想外のイングランドのヒーローがメキシコ戦でW杯の歴史に名を刻んだ。
SNSでは、身長2メートルのセンターバックの鈍さをからかうミーム動画が瞬く間に広がった。たとえば、子どもを追いかけるも捕まえられない巨大人形の映像に「W杯スペイン戦のダン・バーン」というキャプションが付いていた。
メキシコはスペインではない。それでもこの大混戦を通じて、トゥヘル監督がバーンを起用した判断は正しかったことが証明された。伝説のアステカ・スタジアムで起きた狂乱の試合では、バーンがイングランドの切り札となる数少ないシナリオが実際に現れた。
69分にはラウル・ヒメネスがPKで2－3と詰め寄り、54分にジャレル・クアンサが退場したイングランドは徐々に体力を消耗。1966年王者でも限界が近づいていた。 次々とクロスがイングランドのペナルティエリアに飛び込んだ。そこでトゥヘルは、数か月前まで起用を嘲笑されていた選手を投入した。
ダン・バーンがW杯でヒーローに：5部リーグからの「ミッション・インポッシブル」
75分、バーンがアンダーソンに代わり出場し、イングランドの守備の要となった。ベテランはシュートに体を投げ出し、ハイボールに反応し続け、その献身で歴史に名を刻んだ。 バーンは6回のクリアと2回のブロックを記録。Optaによると、1966年のデータ収集開始以来、これほど短い出場時間で多くの記録を達成した選手はいないという。
長めのロスタイムを含め、バーンがイングランドのゴールを守ったのはわずか28分だった。初出場前、ファンでもあるトゥヘル監督は彼に何と言ったのか？「期待していることを知っている。体格を生かし、ブロックしてクロスを防ぎ、粘り強く戦うことだけだ。」
「任務完了」と言っていい。ダン・バーンがプロになり、イングランド代表としてW杯に出場するなんて、長い間想像できないことだった。まさに「ミッション・インポッシブル」だ。ユース時代にニューカッスルから放出され、18歳のときはダーリントンでアマチュアとしてプレーしながらスーパーマーケットでアルバイトをしていた。
フルハム、バーミンガム、ウィガン、ブライトンを経て、ようやくプロとして定着した。30歳でプレミアリーグのベテランDFとなったバーンは、古巣ニューカッスルに復帰。長らくレギュラーを務めたが、昨季はチーム不振もありミスを重ねた。
- IMAGO / IPS
トーマス・トゥヘルがダン・バーンを絶賛：「卓越したチームプレーヤー」
後半戦に好調だったマンチェスター・ユナイテッドのマグワイアがトゥヘル監督にベンチ外しされたことを酷評したため、彼の代表選出は驚きだった。一方、バーンはトゥヘル監督のお気に入りだ。3月、当時32歳の彼を初招集したときも多くの人が驚いたが、トゥヘル監督は理解できない様子だった。 「彼が一度も代表に選ばれなかったのは驚きだ。大柄なのに見過ごされてきたようだ」とトゥヘルは当時会見で語った。
その後、トゥヘルは電話でのやりとりでバーンが「強い印象」を残したと明かし、「彼はチーム構築に欠かせない傑出したチームプレーヤーだ」と確信を語った。
デビュー戦のバーンには軽い冗談も飛ばした。バーンは「代表監督からの連絡をずっと待っていたが、18時を過ぎてもなく、諦めかけていた」と明かした。すると22時になってトゥヘルから「まだ起きてるか？」とメッセージが届き、バーンは「起きています」と返答。するとトゥヘルは「10時過ぎまで起きているとはプロ意識が足りない」と冗談交じりに注意した。 「起きてる？」というメッセージが届いた。
それ以来、バーンはほぼ常に代表に選ばれ、外れたのは1試合だけ。親善試合でトゥヘルがXXL規模のメンバーを選んだ際、半分がウルグアイ戦、残りが日本戦に出場した。
- Getty Images
ハーランドが待ち受ける。イングランドに再び「ダン・バーン・シナリオ」が訪れるか？
トゥヘル監督がワールドカップでもハリー・ケイン、デクラン・ライス、ジュード・ベリンガム、ジョーダン・ピックフォードに次ぐ「影のリーダー」を起用するのは、驚くことではない。競技面で重要な役割ではないかもしれないが、チームワークを支える「接着剤」として明らかに重要な役割を担っている。 かつてチームの中心だったジョーダン・ヘンダーソンも、負傷中ながら同様の役割を任された。前任者のガレス・サウスゲートに代表から外されていたが、今回のメンバー入りは多くの驚きをもたらした。
バーンは最初の4試合をベンチで過ごしたが、メキシコ戦で15分間出場。「あの夜は一生忘れない。まさに非現実的だった」と、劇的な準々決勝進出を決めた後に語った。準々決勝では、ヘディングの怪物エルリング・ハーランドを擁するノルウェーが待ち受ける。 接戦が予想される終盤に再びバーンを起用する好機だ。プレミアリーグで何度も対戦し、互いをよく知っている。
メキシコ戦ではその期待に応えた。大会後半も再び起用される可能性がある。
ダン・バーン：キャリア通算成績
クラブ 試合 ゴール アシスト イエローカード 退場 ニューカッスル・ユナイテッド 193 10 10 37 1 ウィガン・アスレティック 111 7 2 22 - ブライトン・アンド・ホーヴ 85 2 - 15 - フラム 69 2 2 17 - ヨービル・タウン 41 3 - 9 1 バーミンガム 28 1 1 3 - ダーリントン 14 - - - -
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