トゥヘル監督は、マンチェスター・シティを巡る継続中の法的騒動によって自軍の選手たちが動揺していたとの見方を断固として退けた。イングランド代表は土曜夜、ウェンブリーでスペインに2-3の接戦の末に敗戦。この結果は、シティがプレミアリーグの115件の告発の大半について有罪と判断される可能性が高いとする報道が出てから、わずか24時間後にもたらされたものだった。先発メンバーにはシティ所属のマルク・グエイ、ニコ・オライリー、エリオット・アンダーソンの3人が名を連ねており、このニュースが出たタイミングは代表チームの環境にとって決して理想的ではなかった。

「私にとってはそうではなかったが、マンチェスター・シティの選手たちにとってはそうだったかもしれない。それについてコメントするつもりはない。現在進行中の裁判だと思うので、それについてはコメントしない。私はそれを話題にはしなかった。私にとっては話題ではなかった」とトゥヘル監督は述べた。