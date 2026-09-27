AFP
翻訳者：
トーマス・トゥヘルとハリー・ケイン、マンチェスター・シティのFFP判定がスペイン戦敗戦でイングランドの選手たちの気をそらしたとの主張を一蹴
トゥヘル、エティハドの騒動の中でも集中を維持
トゥヘル監督は、マンチェスター・シティを巡る継続中の法的騒動によって自軍の選手たちが動揺していたとの見方を断固として退けた。イングランド代表は土曜夜、ウェンブリーでスペインに2-3の接戦の末に敗戦。この結果は、シティがプレミアリーグの115件の告発の大半について有罪と判断される可能性が高いとする報道が出てから、わずか24時間後にもたらされたものだった。先発メンバーにはシティ所属のマルク・グエイ、ニコ・オライリー、エリオット・アンダーソンの3人が名を連ねており、このニュースが出たタイミングは代表チームの環境にとって決して理想的ではなかった。
「私にとってはそうではなかったが、マンチェスター・シティの選手たちにとってはそうだったかもしれない。それについてコメントするつもりはない。現在進行中の裁判だと思うので、それについてはコメントしない。私はそれを話題にはしなかった。私にとっては話題ではなかった」とトゥヘル監督は述べた。
- Getty Images Sport
指揮官が選手たちの率直な対話を支持
トゥヘルは、代表キャンプ期間中は一貫してサッカーにだけ集中していたと強調し、スペイン戦に向けたチームミーティング、トレーニング、試合準備に完全に没頭していたと述べた。キャンプ中は、自身にとって外部のニュースやピッチ外の動向を追うことは優先事項ではなかったことも明確にした。一方で、選手たちには自分より自由な時間があり、チーム活動の外で進行中の状況について話していた可能性が高いとは認めつつも、トゥヘルはそうしたオープンな対話を前向きに捉えていた。
「キャンプでは最新のニュースを耳にするし、常にそう感じている。だから、考えていたのはスペインのこと、そしてトレーニングとミーティングのことだけだ。私にとっては違う。選手たちは私より時間があるから、それについて話していたであろうことは十分に想像できる。ただ、彼らがそうするのは良いことだし、気を取られているようには感じなかった」とトゥヘルは語った。
イングランド主将、代表メンバー内での話し合いがあったことを認める
トゥヘルはピッチ外の話題とこのパフォーマンスを切り離そうとしていたが、主将ハリー・ケインは、この件が実際にロッカールーム内で話題になっていたことを認めた。ケインは選手たちが事態の進展を把握していたと認めつつ、チームはクラブでの利害と代表としての責任を切り分けることに慣れていると強調した。ベテランFWは、たとえチームメートの所属クラブにこれほど重大な制裁の可能性が関わるニュースであっても、異なるプレッシャーを切り分ける力は現在のイングランド代表が長年備えてきた強みだと考えている。
「話し合いはあった。でも、結局のところイングランド代表として一緒にいる時は、そこが自分たちにとって大きなプラスになってきた。クラブフットボールはいったん脇に置くんだ。今週もそれは変わらなかった」と、『ITV Sport』に語った。
- Getty Images Sport
チェコとの一戦を見据えて
シティに対する判決が世界中のスポーツ界の見出しを引き続き独占する中、トゥヘルは今、自身のチームが外部の雑音から切り離された状態を保てるようにしなければならない。 シティのタイトルを無効にすべきだとの声は、この判決を巡るメディアの狂騒にさらに拍車をかけている。イングランドはスペイン戦の敗戦を長く引きずっている時間はない。火曜日には敵地でチェコと対戦する予定となっているからだ。この過密日程は、シティ勢にとってすぐに汚名返上し、自分たちの焦点があくまで代表での任務にのみ向けられていることを証明する即座の機会となる。
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