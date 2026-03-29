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トーマス・トゥヘルが、イングランド代表のセンターバックの序列において、ハリー・マグワイアがトレヴォ・チャロバやエズリ・コンサの後塵を拝している理由を説明した
マグワイアの序列が下がる
イングランド代表の監督は、マグワイアがチームに復帰して「堅実な」プレーを見せたにもかかわらず、依然としてチーム内の序列では下位に留まっていることを認めた。マグワイアはウルグアイとの親善試合（1-1の引き分け）の後半、スリー・ライオンズのキャプテンを務めたが、ドイツ人指揮官は、このベテランDFが現在の戦術プランにおいて第5の選択肢に過ぎないことを即座に指摘した。
- AFP
トゥヘル監督がイングランド代表センターバックの序列を明かす
試合後、トゥヘル監督はマンチェスター・ユナイテッド所属のこの選手の現状について率直に語った。「まさに私が予想していた通りの、堅実で安定したセンターバックのプレーを見せてくれた」とトゥヘル監督は述べた。「それが彼の持ち味だ。ボールさばきが非常に上手いし、落ち着きがあり、空中戦も強く、セットプレーの武器となる。 考えは変わっていないが、先発起用したいと思う他の選手もいるし、異なる特徴を持つ選手が優先されることもある。エズリ・コンサやマーク・ゲヒが優先されるだろう。これは公然の事実だ。機動性の面では、トレヴォ・チャロバが彼よりわずかに上回っていると思う。
「ジョン・ストーンズも同様だが、彼は怪我をしていたため、合宿に参加する必要があった。私は彼［マグワイア］と直接会って、チーム内でどのように振る舞うかを確認する必要があった。今後、彼がチーム内でどう振る舞うかを見るのは興味深いだろう。」
ワールドカップに向け、ストーンズがフィットネス競争に挑む
トゥヘルが言及したように、この夏に不透明な状況に直面しているイングランド代表守備陣のもう一人の元主力選手は、マンチェスター・シティのストーンズだ。31歳のストーンズは、トレーニング中にふくらはぎに違和感を感じたため、ウルグアイ戦を欠場した。これは、11月以降クラブでの出場をわずか5試合に留めている、長引くコンディション不良の最新の事例である。リズムを欠いていることから、一部の批評家からは、より安定したパフォーマンスを見せる選手を起用するために、このシティの選手を外すべきだという声も上がっている。
しかしトゥヘル監督は、ストーンズが持つ独自の技術的資質を考慮し、マグワイアよりも彼に対して例外を認める姿勢を見せている。「まだ分からないが、ワールドカップに来るならコンディションは整っているべきだ」とトゥヘル監督は警告した。「だから彼が合流した時は、コンディションは良かった。出場時間は少なかったが、試合を読む力はある。つまり、例外として扱われるということは、彼がスタメンで出場する機会は多くないということだ。 私は彼の熱烈なファンであり、彼がチームにもたらす人格、姿勢、そして試合に対する深い理解を知っているからこそ、その理由が分かるのだ。」
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登録期限が迫る中、保証はない
ワールドカップが目前に迫る中、トゥヘル監督は選択肢を広く保っているが、マグワイアに代表入りは約束していない。もし今日メンバーが発表されるなら、このディフェンダーは選出されるかとの問いに、監督は明確な答えを避け、他の選手の負傷が現在マグワイアの選出に有利に働いていると述べた。
「もし、もし、もしの話だ。明日すぐに代表メンバーを発表する必要はない」と彼は語った。「彼は良い試合をした。マンチェスター・ユナイテッドでやっていることをここでもやった。すぐにそれをやってのけた。 彼には非常に満足している。正直なところ、私の考えは変わっていない。彼には期待通りの働きを見せてくれた。もし明日メンバーを発表しなければならないとしたら、怪我人が多いため、彼が入る可能性はある。センターバックには他に誰がいるというのか？」