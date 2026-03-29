トーマス・トゥヘルが、イングランド代表のセンターバックの序列において、ハリー・マグワイアがトレヴォ・チャロバやエズリ・コンサの後塵を拝している理由を説明した

トゥヘルが言及したように、この夏に不透明な状況に直面しているイングランド代表守備陣のもう一人の元主力選手は、マンチェスター・シティのストーンズだ。31歳のストーンズは、トレーニング中にふくらはぎに違和感を感じたため、ウルグアイ戦を欠場した。これは、11月以降クラブでの出場をわずか5試合に留めている、長引くコンディション不良の最新の事例である。リズムを欠いていることから、一部の批評家からは、より安定したパフォーマンスを見せる選手を起用するために、このシティの選手を外すべきだという声も上がっている。

しかしトゥヘル監督は、ストーンズが持つ独自の技術的資質を考慮し、マグワイアよりも彼に対して例外を認める姿勢を見せている。「まだ分からないが、ワールドカップに来るならコンディションは整っているべきだ」とトゥヘル監督は警告した。「だから彼が合流した時は、コンディションは良かった。出場時間は少なかったが、試合を読む力はある。つまり、例外として扱われるということは、彼がスタメンで出場する機会は多くないということだ。 私は彼の熱烈なファンであり、彼がチームにもたらす人格、姿勢、そして試合に対する深い理解を知っているからこそ、その理由が分かるのだ。」