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トーマス・トゥヘルが、アーセナルで負傷の懸念が高まる中、エズリ・コンサのイングランド代表離脱について説明した
トゥヘル、コンサのコンディション問題を説明
イングランド代表を率いるトゥヘル監督は、リエカでのクロアチア戦7-0の勝利後、コンサが代表チームを離れたことを明かした。DFコンサはそれ以前、プラハでのチェコ戦勝利を欠場していたが、クロアチア戦の大勝ではプレー可能と判断されていた。しかし、イングランドがウェンブリーでの次戦に向けて準備を進める中、同選手は所属クラブで専門的なケアを受けるためチームを離れることになった。
トゥヘル監督は負傷の性質についてさらに詳しく説明し、元アストン・ビラの同選手は代表に合流する前から実際には問題を抱えながらプレーしていたと明かした。「話は2つの別々の話だ。エズリはキャンプに来た時に違和感を覚えていて、スペイン戦もその違和感を抱えたままプレーし、それが少し悪化した」と、トゥヘル監督は記者会見で説明した。
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アルテタに長期的な懸念なし
アーセナルのファンは今夏の新戦力を不安視しているかもしれないが、トゥヘルは状況の深刻さを和らげようとした。問題は肉離れや器質的な損傷に関連するものではなく、ピッチ上での接触によるものだと説明した。焦点は今、DFが土曜日のリーズ・ユナイテッド戦、昼キックオフに間に合う形で回復できるかどうかに移っている。
「彼は今、2つの問題の治療を受けるためにキャンプを離れたが、大事には至っていないと思う。ただ、リスクを冒す価値はなかった」とトゥヘルは付け加えた。「我々は、彼がキャンプに残ってクロアチア戦に備え、良い試合をしたその姿勢をうれしく思っていた。しかし残念ながら、試合でまた1つ負ってしまった。ただ、それは打撲によるもので、筋肉系の負傷やそういったものではない」
イングランド代表に二重打撃
コンサだけがトゥヘルにとっての離脱者ではなく、同監督はMFのアレックス・スコットが大腿四頭筋の負傷で欠場となったことも確認した。こうした痛手がありながらも、元チェルシーおよびバイエルン・ミュンヘン指揮官は、グループの残りのメンバーについては楽観的な見方を示している。トゥヘル監督は、アップデートはこの日を通して続くとしつつも、他の全員は起用可能になる見込みだと述べた。
「彼はキャンプに残り、チェコでの試合に向けてあらゆることを試したが、そこには間に合わなかった。そしてクロアチア戦に向けてもあらゆることを試し、ゴーサインを出した」と、トゥヘル監督は続けた。「その間のトレーニングはすべてやり切り、プレーする準備はできていた。しかし残念ながら、再び大腿四頭筋に打撃を受け、それによって軽い外傷が生じた。そこで、この痛みと不快感を抱えたまま再びプレーさせない判断を下した」
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守備陣の補強が間近に迫っている
コンサが欠場となれば、アルテタにとっては痛手となる。とりわけ、ウィリアン・サリバが依然として背中の問題で戦列を離れているだけに、その影響は大きい。イングランド代表のコンサは加入以来、先発メンバーの常連となっており、フランス代表の不在を埋めてきた。しかし、ノースロンドンのクラブにとっては明るい材料もある。守備の主力数人がトップチーム復帰に近づいているためだ。
鼠径部の問題で離脱していたベン・ホワイトは、完全復調に近づいており、ユリエン・ティンバーとともにセンターバックでカバーに入ることができる。さらに、クリスティアン・モスケラも、8月に負ったハムストリングの負傷からのリハビリを進めている。
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