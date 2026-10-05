イングランド代表を率いるトゥヘル監督は、リエカでのクロアチア戦7-0の勝利後、コンサが代表チームを離れたことを明かした。DFコンサはそれ以前、プラハでのチェコ戦勝利を欠場していたが、クロアチア戦の大勝ではプレー可能と判断されていた。しかし、イングランドがウェンブリーでの次戦に向けて準備を進める中、同選手は所属クラブで専門的なケアを受けるためチームを離れることになった。

トゥヘル監督は負傷の性質についてさらに詳しく説明し、元アストン・ビラの同選手は代表に合流する前から実際には問題を抱えながらプレーしていたと明かした。「話は2つの別々の話だ。エズリはキャンプに来た時に違和感を覚えていて、スペイン戦もその違和感を抱えたままプレーし、それが少し悪化した」と、トゥヘル監督は記者会見で説明した。