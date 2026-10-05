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トーマス・トゥヘルが明かす、イングランド主将ハリー・ケインを歴史的節目へ突き動かす「尽きることのない」欲求
ピーター・シルトンの幻を追って
ハリー・ケインは、チェコ戦でイングランドの先頭に立ってピッチに入ることで、イングランドサッカー界の偉人たちの殿堂にその名を刻むことになりそうだ。33歳のケインが火曜日にウェンブリーで行われるネーションズリーグの一戦に出場すれば、伝説的GKピーター・シルトンの持つ通算125試合出場に並び、同国代表史上最多出場の男子選手となる。すでにイングランド代表のユニフォームを着て挙げた最多得点記録を保持している選手にとって、これは驚異的な偉業である。
バイエルン・ミュンヘンのFWは、直近の代表ウィークでも衰えの気配をまったく見せず、クロアチアに7-0で圧勝した試合で2得点を記録。代表通算得点を89に伸ばした。絶え間ない卓越性の追求は、元トッテナム所属のこの選手にとって今に始まったことではない。ノースロンドンを離れる際には、280得点でトッテナムのクラブ史上最多得点者としてその地を後にし、その後はブンデスリーガでタイトルに彩られた冒険へと乗り出した。
ドイツへの移籍は、ゴール前での彼の狩人のような嗅覚をさらに研ぎ澄ませる結果となった。2023年にアリアンツ・アレーナへ加入して以降、ケインは長年の記録をいとも簡単に打ち破ってきた。9月には、ブンデスリーガ史上最速で100ゴールに到達した選手となり、わずか98試合でこの偉業を達成。49年間破られなかった記録を更新した。
- AFP
生粋の点取り屋が持つ唯一無二のDNA
トゥヘルは、この数字上のマイルストーンへの執着こそが、エリートストライカーをその他の選手たちと分けるものだと考えている。ウェンブリーでの重要な一戦を前に、元チェルシー指揮官は、ケインの卓越性は自己中心的な競争心によって支えられており、それは世界最高級のセンターフォワードに不可欠なものだと説明した。
「世界中のあらゆるセンターフォワードは、どのリーグであれ、あるいは育成年代であれ、少し違った作られ方をしていると思う」とトゥヘルは説明した。「彼らはチームを勝たせるためだけにやっているのではなく、自分自身のためにもやっている。記録のためにもやっているんだ。自分は何点取れるのか、何アシストできるのか、リーグ最高の得点者は誰なのか、誰を追い抜かなければならないのか、次の記録はどこにあるのか。こうした個人的な目標を持ち、それによって限界まで突き動かされていない、このレベルの得点者は見つからない。だからこそ、それが彼を突き動かしている。ハリーはそういうふうにできているんだ」
最高レベルで稼働中
トゥヘルが自身のキャプテンを高く評価していることは明らかであり、とりわけヨーロッパ有数のビッグクラブで最前線を担う重圧に、ケインがどう適応してきたかを称賛している。ドイツ人指揮官は、ケインがミュンヘン移籍後にもう一段階ギアを上げ、決定力だけでなくプレー全体を向上させたと指摘した。バロンドール授賞式が近づく中、指揮官はこのストライカーの現在の好調ぶりと、世界のフットボール界における立ち位置を惜しみなく称えた。
「もうこれ以上の言葉があるか分からない。彼はいつも得点し、素晴らしいプレーを見せ、バロンドールの最終候補にも入っていると感じるからだ」とトゥヘルは付け加えた。「彼は何をしても最高レベルでやってのけるし、それを継続している。バイエルン・ミュンヘンでこの大きな役割を担って以来、彼は新たなレベルに達した。ピッチ内外で、そのレベルは最高だ」
- AFP
ネーションズリーグ順位表
イングランドは現在、ネーションズリーグA3組で勝ち点6の2位につけており、首位スペインとは3ポイント差となっている。欧州王者に食らいついていくためにはチェコとの一戦で勝利が不可欠であり、トゥヘル監督は流れを変える役割を記録破りの主将に大きく託すことになる。ケインは勝利と記録の両方をしっかり見据えており、ウェンブリーでは、目に入るあらゆる記録を追いかける男による、再び圧巻のパフォーマンスが期待されている。
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