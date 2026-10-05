ハリー・ケインは、チェコ戦でイングランドの先頭に立ってピッチに入ることで、イングランドサッカー界の偉人たちの殿堂にその名を刻むことになりそうだ。33歳のケインが火曜日にウェンブリーで行われるネーションズリーグの一戦に出場すれば、伝説的GKピーター・シルトンの持つ通算125試合出場に並び、同国代表史上最多出場の男子選手となる。すでにイングランド代表のユニフォームを着て挙げた最多得点記録を保持している選手にとって、これは驚異的な偉業である。

バイエルン・ミュンヘンのFWは、直近の代表ウィークでも衰えの気配をまったく見せず、クロアチアに7-0で圧勝した試合で2得点を記録。代表通算得点を89に伸ばした。絶え間ない卓越性の追求は、元トッテナム所属のこの選手にとって今に始まったことではない。ノースロンドンを離れる際には、280得点でトッテナムのクラブ史上最多得点者としてその地を後にし、その後はブンデスリーガでタイトルに彩られた冒険へと乗り出した。

ドイツへの移籍は、ゴール前での彼の狩人のような嗅覚をさらに研ぎ澄ませる結果となった。2023年にアリアンツ・アレーナへ加入して以降、ケインは長年の記録をいとも簡単に打ち破ってきた。9月には、ブンデスリーガ史上最速で100ゴールに到達した選手となり、わずか98試合でこの偉業を達成。49年間破られなかった記録を更新した。