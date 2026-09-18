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トーマス・トゥヘルが大幅変更。トレント・アレクサンダー＝アーノルドとコール・パーマーがイングランド代表に復帰、フィル・フォーデンとジョーダン・ヘンダーソンは落選
トゥヘル、ネーションズリーグで追放状態にあった選手たちの復帰を歓迎へ
トゥヘルは、来る代表ウィークに向けてコール・パーマーを再招集し、さらにトレント・アレクサンダー＝アーノルドも再び代表復帰となることで、イングランド代表再建のプロセスを正式に開始した。両選手は北米で行われた直近のワールドカップでは招集外となっていたが、クラブでの好調ぶりを受け、ドイツ人指揮官は選択肢を見直すことになった。パーマーは前季終盤に苦しんだものの、今季はシャビ・アロンソの下で復調。一方のアレクサンダー＝アーノルドは、ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーで先発の常連としての地位を確立している。
このスター選手たちの招集は、スペイン、クロアチア、チェコとの対戦に向けて準備を進めるトゥヘルの戦術的アプローチにおける大きな変化を示している。パーマーは今季のチェルシーでここまで4得点2アシストを記録しており、プレミアリーグ屈指の創造性を持つ選手の一人としてその価値を証明している。一方、アレクサンダー＝アーノルドの多様性と右サイドからの配球はイングランドにとって大きな武器であり、特にフルバックの層の薄さが最近目立つ中で、その不在は痛感されていた。
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新戦力がイングランド代表に加わる
復帰したベテラン勢に加え、トゥヘルは若手でスカッドを刷新するという約束も果たした。イングランドのワールドカップ前哨戦で印象を残したリヴァプールの18歳、リオ・ングモハが、初のA代表公式戦メンバーに選ばれた。これに加わるのが、南海岸で圧巻のパフォーマンスを見せているボーンマスMFアレックス・スコットである。
27人のメンバーには、現体制で初招集となるエヴァートンDFジャラッド・ブランスウェイトも含まれる。ニューカッスルのルイス・ホール、アーセナルの10代の有望株マイルズ・ルイス＝スケリーも名を連ねた。さらに、攻撃陣の選択肢を厚くするため、リーズ・ユナイテッドFWドミニク・カルヴァート＝ルーウィンも代表の舞台に復帰した。
非情な選考で大物たちが落選
新戦力の加入が期待を呼ぶ一方で、見出しは落選した選手たちにも同じように向けられている。マンチェスター・シティのフィル・フォーデンは、おそらく最も衝撃的な落選者であり、チェルシーのジョーダン・ヘンダーソンとともにメンバー入りを逃した。ヘンダーソンの落選は、選出自体が大きな議論を呼んだワールドカップとは対照的である。さらに、トゥヘルはアーセナルのノニ・マドゥエケとチェルシー主将リース・ジェームズも外し、冷徹な一面を示した。
負傷もまた、メンバー構成に影響を及ぼしている。インテル・ミラノDFジョン・ストーンズは太ももの問題で離脱しており、ブライトンのジェイソン・スティールが、負傷したGKディーン・ヘンダーソンに代わって招集された。そのほかの主な不在者には、サウジアラビアでプレーするFWイバン・トニーとオリー・ワトキンスに加え、ダン・バーンとジェド・スペンスが含まれる。
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イングランド代表の全メンバー一覧
GK: ジョーダン・ピックフォード（エバートン）、ジェイソン・スティール（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン）、ジェームズ・トラッフォード（リーズ・ユナイテッド）
DF: トレント・アレクサンダー＝アーノルド（レアル・マドリー）、ジャラッド・ブランスウェイト（エバートン）、トレヴォ・チャロバー（コモ）、マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）、ルイス・ホール（ニューカッスル・ユナイテッド）、エズリ・コンサ（アーセナル）、ティノ・リブラメント（ニューカッスル・ユナイテッド）、ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）、ジャレル・クアンサー（バイエル・レバークーゼン）
MF: エリオット・アンダーソン（マンチェスター・シティ）、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、マイルズ・ルイス＝スケリー（アーセナル）、コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）、コール・パーマー（チェルシー）、デクラン・ライス（アーセナル）、アレックス・スコット（AFCボーンマス）
FW: ドミニク・カルヴァート＝ルーウィン（リーズ・ユナイテッド）、エベレチ・エゼ（アーセナル）、アンソニー・ゴードン（バルセロナ）、ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）、リオ・ングモハ（リヴァプール）、マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・ユナイテッド）、モーガン・ロジャーズ（チェルシー）、ブカヨ・サカ（アーセナル）
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