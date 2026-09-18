トゥヘルは、来る代表ウィークに向けてコール・パーマーを再招集し、さらにトレント・アレクサンダー＝アーノルドも再び代表復帰となることで、イングランド代表再建のプロセスを正式に開始した。両選手は北米で行われた直近のワールドカップでは招集外となっていたが、クラブでの好調ぶりを受け、ドイツ人指揮官は選択肢を見直すことになった。パーマーは前季終盤に苦しんだものの、今季はシャビ・アロンソの下で復調。一方のアレクサンダー＝アーノルドは、ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーで先発の常連としての地位を確立している。

このスター選手たちの招集は、スペイン、クロアチア、チェコとの対戦に向けて準備を進めるトゥヘルの戦術的アプローチにおける大きな変化を示している。パーマーは今季のチェルシーでここまで4得点2アシストを記録しており、プレミアリーグ屈指の創造性を持つ選手の一人としてその価値を証明している。一方、アレクサンダー＝アーノルドの多様性と右サイドからの配球はイングランドにとって大きな武器であり、特にフルバックの層の薄さが最近目立つ中で、その不在は痛感されていた。