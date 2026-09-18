招集メンバー発表の記者会見で両者の再招集の理由を説明した指揮官は、2026-27シーズンの素晴らしい滑り出しをその根拠として挙げた。チェルシーで6試合4得点を記録しているパーマー、そしてレアルで戦術的な柔軟性を示しているアレクサンダー＝アーノルドの存在が、即時復帰に値することを示す強力な証拠だと強調した。

この2人の選出について、トゥヘル監督は次のように語った。「彼らはシーズンの入りが良かった。彼らは一度も何か悪いことをしたわけではない。ただ、われわれが別の選手を選んでいただけだ。だから今は新しい競争になっているし、何人かの選手やポジションではケガ人が多く、別のところでは少ない。だが、コールはこれまで通り良いスタートを切っていて、数字も戻ってきたし、アシストも戻ってきた。勝負を決めるゴールも戻ってきた。だから彼はメンバー入りしている。彼には証明すべきものがあると思うし、それはトレントも同じだ」

アレクサンダー＝アーノルドに想定している戦術的な役割については、元チェルシー指揮官はさらにこう付け加えた。「彼がリストから外れていたことは一度もないし、われわれにとって招集不可能な存在だったことも一度もない。今回が、自分を示し、キャンプに来て、自分のベストな姿を見せるチャンスだ。彼はレアル・マドリーで2つのポジションで良いスタートを切ったが、われわれのところでは右サイドバックとして来る」