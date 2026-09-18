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トーマス・トゥヘルがトレント・アレクサンダー＝アーノルドとコール・パーマーの再招集を説明、イングランド代表監督がネーションズリーグのメンバーを発表
主力スターたちが汚名返上を果たす
両選手は、トゥヘルが別の選択肢を優先したため、この夏のワールドカップを自宅から見守ることを余儀なくされた。パーマーは、チェルシーが10位に終わったシーズン中に鼠径部の負傷も重なって調整が狂い、メンバー入りを逃した。一方のアレクサンダー＝アーノルドは、2025年6月以降は代表戦に出場していなかった。しかし、シャビ・アロンソの下でのパーマーの復調と、このDFのスペインでの印象的なスタートが、両者の代表復帰への道を開いた。
- Every Second Media
ドイツ人指揮官が好調ぶりを称賛
招集メンバー発表の記者会見で両者の再招集の理由を説明した指揮官は、2026-27シーズンの素晴らしい滑り出しをその根拠として挙げた。チェルシーで6試合4得点を記録しているパーマー、そしてレアルで戦術的な柔軟性を示しているアレクサンダー＝アーノルドの存在が、即時復帰に値することを示す強力な証拠だと強調した。
この2人の選出について、トゥヘル監督は次のように語った。「彼らはシーズンの入りが良かった。彼らは一度も何か悪いことをしたわけではない。ただ、われわれが別の選手を選んでいただけだ。だから今は新しい競争になっているし、何人かの選手やポジションではケガ人が多く、別のところでは少ない。だが、コールはこれまで通り良いスタートを切っていて、数字も戻ってきたし、アシストも戻ってきた。勝負を決めるゴールも戻ってきた。だから彼はメンバー入りしている。彼には証明すべきものがあると思うし、それはトレントも同じだ」
アレクサンダー＝アーノルドに想定している戦術的な役割については、元チェルシー指揮官はさらにこう付け加えた。「彼がリストから外れていたことは一度もないし、われわれにとって招集不可能な存在だったことも一度もない。今回が、自分を示し、キャンプに来て、自分のベストな姿を見せるチャンスだ。彼はレアル・マドリーで2つのポジションで良いスタートを切ったが、われわれのところでは右サイドバックとして来る」
先発の座を勝ち取るには戦いが必要だ
再招集されたとはいえ、右サイドでは激しいポジション争いがあるため、指揮官は元リヴァプールのこの選手に対し、トレーニングピッチで自らの価値を証明することを求めている。
今夏にこのDFをメンバーから外した当初の判断を擁護したトゥヘルは、次のように強調した。「彼に必要なのは結果を示すことだ。要するにそういうことだよ。これは競争であり、彼がワールドカップで我々と一緒ではなかったからこそ、その質問が出るのは理解している。我々は別の選手たちを信頼した」
このフルバックが定位置を奪い返す覚悟を問う形で、最後にこう締めくくった。「私は今でもその決断を支持しているし、今は自分の居場所を勝ち取るために戦う時だ。彼はいつも戦う覚悟があると言っていたし、自分のポジションのために戦うつもりだと常に話していた。特にイングランドのためならなおさらだ。だから証明するのは彼自身次第であり、キャンプへの参加は大歓迎だ。我々は長いキャンプを過ごすことになるし、きっと彼は示してくれるはずだ」
- (C)Getty Images
過酷な秋の連戦が迫る
イングランドは9月26日土曜日、世界王者スペインとの一戦でいきなり試練に直面する。その3日後にはチェコへ乗り込む。その後も厳しい日程が続き、10月3日にはクロアチアへのアウェー戦、続いて10月6日にはチェコとのホームでの再戦が控えている。スペインとのこの大一番は、再招集された2人のスターが国際舞台の最高レベルに対応できるかを即座に測る試金石となる。
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