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「トンネルはまるで湖だった！」。レバンテ対アスレティック・ビルバオがキックオフ数分前に劇的に中止となった理由
豪雨によりラ・リーガの試合が直前で延期に
アスレティック・ビルバオは、ラ・リーガ第6節レバンテ戦が予定されていた午後9時30分のキックオフ数分前に延期となったため、試合を行わないまま本拠地へ戻ることになった。バレンシアでの激しい豪雨により、シウタ・デ・バレンシアのピッチは完全に冠水していた。
ラ・リーガの担当者と主審アレハンドロ・キンテロによる公式なピッチ確認を受け、当局はプレーイングサーフェスが試合開催不可能との判断を下した。
クラブの公式声明は、「ピッチが試合開催に必要な条件を満たしていないと判断され、そのため試合を延期する決定が下された」と確認した。
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ピッチの冠水とトンネルの浸水で試合開催が不可能に
両チームの選手たちがピッチで試合前のウォーミングアップを行う中、天候は急速に悪化した。ピッチには水たまりができ、ボールは自然に転がらない状態となり、ロッカールームから続くトンネルも完全に浸水した。
スペイン気象庁（AEMET）はこの日早い時間に、バレンシア全域に激しい降雨を対象としたオレンジ警報を発令していた。
状況がさらに悪化する中、主審のキンテロは選手たちにドレッシングルームへ戻るよう命じ、その後、正式に試合中止を決定した。
欧州カップ戦不参加で日程再編は容易に
代替開催日の設定は比較的容易とみられる。今季は両クラブとも欧州大会に出場していないためだ。アスレティックのフットボールディレクターを務めるミケル・ゴンサレスは、次回の国際Aマッチウィーク後から10月下旬のコパ・デル・レイ開幕前までの間に空き日程があると指摘した。
木曜日の開催は、過密日程の制約により直ちに除外された。
アスレティックは土曜午後にデポルティボ・アラベスをホームに迎え、レバンテは日曜日にビジャレアルの本拠地へ乗り込む。
- AgenciaLOF
アスレティック・クラブはサン・マメスでのアラベス戦に照準を切り替える
アスレティックは当初の予定通り木曜朝にビルバオへ戻り、週末にサン・マメスで行われるアラベスとのダービーに向けた準備を再開した。チームは、この先に控える2週間のインターナショナルブレイク前までに過密日程に臨むことになる。
この中断期間中、クラブは10月2日金曜日にエウスカル・エリア・コパ決勝でレアル・ソシエダと対戦する予定となっている。
ラ・リーガは、両クラブが合意に達し次第、レバンテ戦の延期後の日程とキックオフ時間を発表する。
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