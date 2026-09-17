アスレティック・ビルバオは、ラ・リーガ第6節レバンテ戦が予定されていた午後9時30分のキックオフ数分前に延期となったため、試合を行わないまま本拠地へ戻ることになった。バレンシアでの激しい豪雨により、シウタ・デ・バレンシアのピッチは完全に冠水していた。

ラ・リーガの担当者と主審アレハンドロ・キンテロによる公式なピッチ確認を受け、当局はプレーイングサーフェスが試合開催不可能との判断を下した。

クラブの公式声明は、「ピッチが試合開催に必要な条件を満たしていないと判断され、そのため試合を延期する決定が下された」と確認した。



