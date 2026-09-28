負傷後、ロドリゴは3月10日に手術を受け、無事成功した。これにより、8カ月から9カ月と見積もられるリハビリ期間が始まった。この過酷なプロセスを通じて、このアタッカーは決して無理をせずに回復目標を一つずつクリアしてきた。膝の再建手術に向き合う上で、焦りこそが最大の敵であることを十分に理解しているからだ。

最初の大きな前進は9月初旬に訪れた。ブラジル人FWはシウダー・デポルティバのピッチに戻り、個別のランニングメニューをこなした。この節目をSNSでフォロワーと共有し、「ピッチでまた走れるなんて、本当に最高の気分だ！」とつづっていた。そのコントロールされたジョギングは、数週間にわたる集中的なフィジカル調整を経て、現在はボールを使った技術練習へと進んでいる。