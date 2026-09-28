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トンネルの先に光！ロドリゴがレアル・マドリーでの負傷回復に向けて大きな一歩、ブラジル人選手が6カ月ぶりに初めてボールに触れる
ブラジルのスターにとって長い復帰への道のり
『Marca』によると、ロドリゴは月曜日、自身の回復過程において最も待ち望まれていたステップの一つを踏み出した。ブラジル人FWは再びバルデベバスでボールの感触を確かめた。一見すればありふれた動作だが、半年以上もピッチから離れてきた選手にとっては計り知れない重みを持つ。この瞬間は、昨冬からウインガーが並外れた忍耐をもって歩んできた道のりの最終段階を意味しており、ついにゴールが見えてきた。
この進展の重要性を本当に理解するには、3月2日の夜までさかのぼる必要がある。サンティアゴ・ベルナベウで行われたヘタフェとのホームゲームで、元サントスのこの選手にとって、すべてが暗転する壊滅的な一連の出来事が起き、シーズンは完全に狂わされた。診断結果はあまりにも過酷なものだった。右膝の前十字靱帯断裂と外側半月板断裂である。
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バルデベバスでリハビリ過程を進める
負傷後、ロドリゴは3月10日に手術を受け、無事成功した。これにより、8カ月から9カ月と見積もられるリハビリ期間が始まった。この過酷なプロセスを通じて、このアタッカーは決して無理をせずに回復目標を一つずつクリアしてきた。膝の再建手術に向き合う上で、焦りこそが最大の敵であることを十分に理解しているからだ。
最初の大きな前進は9月初旬に訪れた。ブラジル人FWはシウダー・デポルティバのピッチに戻り、個別のランニングメニューをこなした。この節目をSNSでフォロワーと共有し、「ピッチでまた走れるなんて、本当に最高の気分だ！」とつづっていた。そのコントロールされたジョギングは、数週間にわたる集中的なフィジカル調整を経て、現在はボールを使った技術練習へと進んでいる。
ウインガーの冬季復帰を見込んでいる
ボールを使った練習を再開したロドリゴは現在、回復プロセスの最終段階に入っている。クラブは、このプロセスが12月から1月の間に完了すると見込んでいる。ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督もその経過を注意深く見守っており、先月にはバルデベバスを訪れてFWの状態を確認した。アンチェロッティ監督は、ロドリゴが引き続き代表の構想における重要な戦力であることを十分に理解している。
ロドリゴは2019年にブラジルのサントスからレアル・マドリーに加入。その後、サンティアゴ・ベルナベウで重要な存在としての地位を確立してきた。このFWはレアル・マドリーで公式戦通算297試合に出場し、71ゴールを記録。数々のタイトル獲得に貢献しており、とりわけラ・リーガ3度制覇とチャンピオンズリーグ2度優勝が際立っている。
- AFP
バルセロナに後れを取るレアル・マドリーに高まるプレッシャー
ジョゼ・モウリーニョは、今季のヴィニシウス・ジュニオールの不調を踏まえても、ロドリゴの復帰を何としてでも歓迎したいはずだ。ポルトガル人指揮官の下でレアル・マドリーは国内リーグで精彩を欠く立ち上がりとなっており、開幕7試合で勝ち点15の4位。首位バルセロナにはすでに勝ち点6差をつけられている。
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