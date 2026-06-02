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Yosua Arya

翻訳者：

トンダ・エッカート監督は解任を免れた。サウサンプトンは「スパイゲート」騒動やチャンピオンシップ・プレーオフの波乱にもかかわらず、監督続投を決めた。

サウサンプトン
T. Eckert
EFL チャンピオンシップ

サウサンプトンのオーナー、ドラガン・ソラック氏は、スパイ疑惑でクラブがチャンピオンシップのプレーオフ出場権を剥奪されたにもかかわらず、トンダ・エッカート監督への支持を表明した。波紋は広がり続けており、FAの調査も継続中だが、ソラック氏は高く評価する同監督にクラブを率いて前進させる新たな機会を与えるべきだと考えている。

  • サウサンプトンのオーナーは、苦境に立つ監督を支持している。

    ソラック氏は、スパイ疑惑で昇格を阻まれたにもかかわらずエッカート監督の続投を希望すると明かした。この騒動でサウサンプトンはチャンピオンシップのプレーオフ出場権を剥奪され、2026-27シーズンには勝ち点4の減点処分を受けた。

    ソラクはBBCスポーツの取材に、33歳のエッカートが依然として適任だと主張。事態の深刻さは認めつつ、過ちより監督としての能力を重視している。

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    ソラックはエッカート支持を継続

    ソラックはドイツ人監督に強い支持を表明し、選手やサポーター、クラブスタッフと協議した上で最終決定すると述べた。自分が決めるならエッカートに残留させると明言した。

    「彼には再起の機会を与える価値がある。私は彼を全面的に支持する。なぜなら、彼は非常に才能のある監督だと思うからだ」とソラックは語った。

    トンダがルールを破っていたことを知らなかったと主張するのは信じている。私個人としても理事会としても、彼は支持に値する監督だ。チーム、選手、ファンにも意見を聞くが、最終判断は私次第で、残留させる。

    私は彼にこう伝えた。「君は私を悲しませるところだった。もう1度やったら私は死ぬよ。7月に再会する時、EFLの規則を暗記していなければ私の下では働かせない。ミスはやめてほしい」と。彼がこの経験を生かし、素晴らしいキャリアを築くことを願っている。

  • エッカート氏は謝罪した

    エッカート氏はクラブの公式動画（8分間）で謝罪した。 「この事態を深くお詫びします。ヘッドコーチとして責任を痛感しています。

    「6か月かけて再構築したサポーターとの関係を思えば、シーズンをこのような形で終え打ちのめされています。これほど最悪なタイミングになるとは想像もしていませんでした。私はまだ若い監督です。過ちを犯しました。その責任を全面的に負います。」



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    FAの調査が決定的となる可能性がある

    サウサンプトンはエッカート監督の留任を望んでいるが、状況は依然として不透明だ。イングランドサッカー協会（FA）は調査を続け、監督に個人資格停止処分を下す可能性もある。クラブは現在、評判の回復と再建に注力している。