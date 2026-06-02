ソラックはドイツ人監督に強い支持を表明し、選手やサポーター、クラブスタッフと協議した上で最終決定すると述べた。自分が決めるならエッカートに残留させると明言した。

「彼には再起の機会を与える価値がある。私は彼を全面的に支持する。なぜなら、彼は非常に才能のある監督だと思うからだ」とソラックは語った。

トンダがルールを破っていたことを知らなかったと主張するのは信じている。私個人としても理事会としても、彼は支持に値する監督だ。チーム、選手、ファンにも意見を聞くが、最終判断は私次第で、残留させる。

私は彼にこう伝えた。「君は私を悲しませるところだった。もう1度やったら私は死ぬよ。7月に再会する時、EFLの規則を暗記していなければ私の下では働かせない。ミスはやめてほしい」と。彼がこの経験を生かし、素晴らしいキャリアを築くことを願っている。