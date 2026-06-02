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トンダ・エッカート監督は解任を免れた。サウサンプトンは「スパイゲート」騒動やチャンピオンシップ・プレーオフの波乱にもかかわらず、監督続投を決めた。
サウサンプトンのオーナーは、苦境に立つ監督を支持している。
ソラック氏は、スパイ疑惑で昇格を阻まれたにもかかわらずエッカート監督の続投を希望すると明かした。この騒動でサウサンプトンはチャンピオンシップのプレーオフ出場権を剥奪され、2026-27シーズンには勝ち点4の減点処分を受けた。
ソラクはBBCスポーツの取材に、33歳のエッカートが依然として適任だと主張。事態の深刻さは認めつつ、過ちより監督としての能力を重視している。
- AFP
ソラックはエッカート支持を継続
ソラックはドイツ人監督に強い支持を表明し、選手やサポーター、クラブスタッフと協議した上で最終決定すると述べた。自分が決めるならエッカートに残留させると明言した。
「彼には再起の機会を与える価値がある。私は彼を全面的に支持する。なぜなら、彼は非常に才能のある監督だと思うからだ」とソラックは語った。
トンダがルールを破っていたことを知らなかったと主張するのは信じている。私個人としても理事会としても、彼は支持に値する監督だ。チーム、選手、ファンにも意見を聞くが、最終判断は私次第で、残留させる。
私は彼にこう伝えた。「君は私を悲しませるところだった。もう1度やったら私は死ぬよ。7月に再会する時、EFLの規則を暗記していなければ私の下では働かせない。ミスはやめてほしい」と。彼がこの経験を生かし、素晴らしいキャリアを築くことを願っている。
エッカート氏は謝罪した
エッカート氏はクラブの公式動画（8分間）で謝罪した。 「この事態を深くお詫びします。ヘッドコーチとして責任を痛感しています。
「6か月かけて再構築したサポーターとの関係を思えば、シーズンをこのような形で終え打ちのめされています。これほど最悪なタイミングになるとは想像もしていませんでした。私はまだ若い監督です。過ちを犯しました。その責任を全面的に負います。」
- AFP
FAの調査が決定的となる可能性がある
サウサンプトンはエッカート監督の留任を望んでいるが、状況は依然として不透明だ。イングランドサッカー協会（FA）は調査を続け、監督に個人資格停止処分を下す可能性もある。クラブは現在、評判の回復と再建に注力している。