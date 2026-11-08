ノルウェーで肝を冷やす事態が起きた。トロムソとボデ／グリムトによるエリテセリエンの試合は、アルフヘイム・スタディオンのゴール裏にあるアウェーサポーター席の一部が崩落したため、試合開始から40分で中断された。ボデ／グリムトの広報担当者シメン・ペデルセン氏は「5人が転落し、1人が入院した」と述べ、救急車で病院に緊急搬送されたサポーターには意識があったと説明した。
AFP
翻訳者：
トロムソ対ボデ/グリムト戦で騒然。アウェー席の一部が崩落、サポーター1人が病院へ
何が起きたのか
「いつものように歌い、飛び跳ねていたところ、突然床が崩れ、私たちの前の列が真っ二つになった。少なくとも2人が落ちるのを見た」と、サポーターの一人が日刊紙『VG』に語った。
優勝争いに絡む
警察は捜査を開始した。アウェーチームのサポーターはいったん退避させられ、その後、トロムソに割り当てられていたサイドスタンドへ移された。試合は16時に再開され、ボデ/グリムトがオラ・ブリンヒルドセンの2得点で2-0の勝利を収めた。残り4節で、ボデの勝ち点はバイキングと同じ62となっている。
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