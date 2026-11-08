ノルウェーで肝を冷やす事態が起きた。トロムソとボデ／グリムトによるエリテセリエンの試合は、アルフヘイム・スタディオンのゴール裏にあるアウェーサポーター席の一部が崩落したため、試合開始から40分で中断された。ボデ／グリムトの広報担当者シメン・ペデルセン氏は「5人が転落し、1人が入院した」と述べ、救急車で病院に緊急搬送されたサポーターには意識があったと説明した。