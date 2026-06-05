トロフィー獲得とチャンピオンズリーグ出場権。エヴァンゲロス・マリナキスは、ノッティンガム・フォレスト昇格の立役者ジャック・コルバックを納得させた。

プレミアリーグに復帰したフォレストとマリナキス氏は、常に話題を提供している。シティ・グラウンドはいつも活気に満ち、ロビン・フッドの伝説が息づく「反逆の街」ノッティンガムにふさわしいリーダーがチームを率いている。

ファンも大きな期待を寄せ、ロッカールームには高揚感が満ちている。元ウェールズ代表FWロブ・アーンショウはGOALにこう語った。「マリナキス氏がピッチに現れ、選手たちに挨拶をしても、私には何の問題もない。

ギリシャではオーナーがロッカールームやピッチに入ることは当然で、現場で選手と話し、クラブの状況を把握できる。

私は彼のやり方に何の問題も感じず、素晴らしい仕事をしていると思う。彼は冷酷で意志が強く、物事をストレートに進めるが、この5、6年でクラブをプレミアリーグへ導き、ヨーロッパの舞台やチャンピオンズリーグのチャンスをもたらした。こうした瞬間こそ、すべてのフォレストファンが望んでいるものだ。

私は彼の関与を楽しんでいる。彼はクラブに投資するだけでなく、全身全霊で成功を目指してきた。並外れた道のりだった。もし退屈で個性がないなら、それはフォレストではない。

サッカーは個性だ。私はそれが好きだ。オーナーはただ座って声すら聞かせない存在ではいけない。クラブの一員として個性を示すべきだ。私はそれを全面的に支持する。」