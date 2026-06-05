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トロフィー獲得とチャンピオンズリーグ出場権。エヴァンゲロス・マリナキスは、ノッティンガム・フォレスト昇格の立役者ジャック・コルバックを納得させた。
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マリナキスがノッティンガム・フォレストの買収を完了したとき
マリナキスは2017年5月、当時チャンピオンシップにいたフォレストを買収し、シティ・グラウンドの支配権を得た。彼はフォレストを「本来あるべき場所」のトップリーグへ5年で復帰させる計画を語った。
ブライアン・クラフ監督の下、奇跡的に頂点を極めたものの、1999年以降トレントサイドはトップリーグから遠ざかっていた。また、欧州カップ2度制したクラブが欧州の舞台に立つ姿は、1996年を最後に消えていた。
昇格し、カラバオ・カップ、FAカップ、ヨーロッパリーグの準決勝に進出。
2つの目標はどちらも達成され、2022年には当初の5年計画を少しオーバーしてプレミアリーグ昇格を果たした。スティーブ・クーパー監督の下、フォレストはウェンブリーでのプレーオフ決勝を制しトップリーグへ。その後4人の監督が就任し、全員が激動の2025-26シーズンを経験した。
さらにカラバオ・カップとFAカップでベスト4入りし、30年ぶりとなるヨーロッパリーグ準決勝進出を果たして国外公式戦への長年の期待に応えた。
しかしトップリーグ復帰後、マリナキス氏の期待に反し降格危機が相次いだ。それでも最高峰の目標へ向け、今後も移籍市場への投資が続く見込みだ。
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マリナキス氏はシティ・グラウンドにタイトルとチャンピオンズリーグをもたらすことができるだろうか？
マリナキス氏がタイトルやCL出場を実現できるか問われた2022年昇格の立役者コルバックは、Bally Betとの提携でGOALに語った。「昇格直後、彼がそう話していたのを覚えています。選手としては『まだ早いのでは』と思ってしまいました。 だが彼は結果で示した。昨季はCL出場まであと一歩、今季はELベスト4に進んだ。
「今年も良い補強をしてくれると思う。プレミアリーグは止まれない。常に進化している。目標は欧州の舞台、そしてその先、タイトルだ。このクラブは素晴らしいから、それだけの価値がある。」
マリナキスは、ノッティンガムの「反逆の街」の精神を体現している。
プレミアリーグに復帰したフォレストとマリナキス氏は、常に話題を提供している。シティ・グラウンドはいつも活気に満ち、ロビン・フッドの伝説が息づく「反逆の街」ノッティンガムにふさわしいリーダーがチームを率いている。
ファンも大きな期待を寄せ、ロッカールームには高揚感が満ちている。元ウェールズ代表FWロブ・アーンショウはGOALにこう語った。「マリナキス氏がピッチに現れ、選手たちに挨拶をしても、私には何の問題もない。
ギリシャではオーナーがロッカールームやピッチに入ることは当然で、現場で選手と話し、クラブの状況を把握できる。
私は彼のやり方に何の問題も感じず、素晴らしい仕事をしていると思う。彼は冷酷で意志が強く、物事をストレートに進めるが、この5、6年でクラブをプレミアリーグへ導き、ヨーロッパの舞台やチャンピオンズリーグのチャンスをもたらした。こうした瞬間こそ、すべてのフォレストファンが望んでいるものだ。
私は彼の関与を楽しんでいる。彼はクラブに投資するだけでなく、全身全霊で成功を目指してきた。並外れた道のりだった。もし退屈で個性がないなら、それはフォレストではない。
サッカーは個性だ。私はそれが好きだ。オーナーはただ座って声すら聞かせない存在ではいけない。クラブの一員として個性を示すべきだ。私はそれを全面的に支持する。」
フォレスト、2026-27シーズンを控え再び補強へ
シティ・グラウンドでは移籍の噂が再び活発だ。新戦力の加入と放出は、ヴィトール・ペレイラ監督が2026-27シーズンにトップ7とカップ戦での躍進を狙うための布石だ。
トレント川のほとりでは、新たなヒーローが生まれる可能性もある。コルバックなど、その条件に合う数選手が最近戻ってきた。
ユニフォーム前面スポンサーのバリー・ベットは、長年草の根レベルでプレーしてきた選手たちに正当な評価を与えることを使命としてきた。フォレストのレジェンド、マーク・クロスリーは、草の根サッカーの魅力を称え、真のキャラクターたちで構成される史上初の「オールスター・ベッツ」チームを結成した。
クロスリーはフォレストの他の有名OBからも支援を受け、5月28日にオールスターズを率いて厳選されたレジェンドチームと対戦。彼らは普段のリクリエーショングラウンドからシティ・グラウンドへ舞台を移し、プレミアリーグ並みの待遇を受けた。