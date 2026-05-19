この勝利は、アルテタ監督の下で進めてきた進化の集大成だ。彼はエミレーツ・スタジアムを今シーズン32試合無失点の守備の要塞に変えた。

クラブの歩みと熱心な支援に感謝し、アルテタは語った。「皆さん一人ひとりがこの場所を、サッカーを楽しみ、プレーするのに最高の場所へと変えた。その変革と貢献を目の当たりにできることは、この上ない喜びです。

「これがこのクラブの魂だ。スタジアムに来るたびに、この水準を守ってほしい。それだけで、私たちや選手たちは大きな違いを感じる」