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「トロフィーを持ち帰りたい！」――バーンリーに辛勝し、プレミアリーグ制覇まであと一歩に迫ったアーセナルで、マーティン・オデゴールが熱く誓った
アーセナルが栄冠に一歩近づく
ミケル・アルテタ監督率いるチームは、エミレーツ・スタジアムで降格が決まっているバーンリーを1-0で下し、プレミアリーグ優勝へまた一歩前進した。37分、レアンドロ・トロサールのシュートがポストを叩いた直後、ブカヨ・サカのコーナーキックをカイ・ハヴェルツがヘディングで決めて試合を決めた。 この勝利で首位と5ポイント差となり、中盤にボーンマス戦を控えるマンチェスター・シティを追いつめる形となった。
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オデガードが熱意あふれる誓いを立てる
ホーム最終戦後、エミレーツ・スタジアムで栄誉の周回を行ったオデゴールは、観客に向かい、国内と欧州のタイトル獲得への強い意欲を示した。彼はこう語った。「本当に誇りに思います。今シーズンは素晴らしいものでした。 大きな試合があと2つ、チャンピオンズリーグ決勝もあります。トロフィーを掲げたい。全力で戦い、最後まで諦めません。皆さんの後押しがあれば、私たちは万全です。」
アルテタ、生まれ変わったチームを称賛
この勝利は、アルテタ監督の下で進めてきた進化の集大成だ。彼はエミレーツ・スタジアムを今シーズン32試合無失点の守備の要塞に変えた。
クラブの歩みと熱心な支援に感謝し、アルテタは語った。「皆さん一人ひとりがこの場所を、サッカーを楽しみ、プレーするのに最高の場所へと変えた。その変革と貢献を目の当たりにできることは、この上ない喜びです。
「これがこのクラブの魂だ。スタジアムに来るたびに、この水準を守ってほしい。それだけで、私たちや選手たちは大きな違いを感じる」
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あと一歩で2倍
マンチェスター・シティがボーンマス戦で勝ち点を落とせば、アーセナルはプレミアリーグ優勝が確定する。それでもタイトルは自分たちの手でつかめる。アルテタ監督は日曜のセルハースト・パークでのクリスタル・パレス戦に勝利し、優勝を決めたい。さらに5月30日、ブダペストでのパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝も待っており、2冠達成の可能性もある。