「私の見るところ、今シーズンは非常に好調だ」とエベルル氏はVfLヴォルフスブルクとのアウェイ戦を前にスカイの取材に語った。また「数々の記録については今ここで語る必要もないだろう」と付け加えた。バイエルンはすでにブンデスリーガの1シーズン最多得点記録を更新しており、ヴォルフスブルク戦の前時点で116得点をマークしていた。
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「トロフィーはもらえないが、それもまた大切だ」：マックス・エベルが語る、バイエルンの今シーズンの特別さ
「私たちのサッカーは、ドイツリーグ制覇、チャンピオンズリーグ準決勝進出、欧州最強チームとの互角の戦いを実現した。さらに久々のカップ戦決勝へ進み、このタイトルを獲りたい」とエベルルは語った。
先週のCL準決勝ではパリ・サンジェルマンに敗退。第1戦は4-5、第2戦は1-1で、オウスマン・デンベレの早期ゴールがフランス勢の決勝進出を決めた。決勝はブダペストで行われる。
2週間後、ベルリンのオリンピアスタジアムでVfBシュトゥットガルトと対戦し、勝てば2冠達成となる。
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マックス・エベル：「みんな、これがどれほど楽しいか熱く語っている」
バイエルンの今シーズンのスポーツでの成功に加え、エベル氏が特に喜んでいることがある。「これも『ソフトファクト』ですが、多くの人々がバイエルンの試合を観戦するのがとても楽しいと絶賛しています。彼らはもともとバイエルンのファンではありませんでしたが、理想とするサッカーがここにあるからこそ、喜んで観戦してくれているのです」と土曜日に語った。
トロフィーにはならないが、それもまた大切だ」と付け加えた。
バイエルンの今後の試合：
5月9日 18時30分 ヴォルフスブルク対FCバイエルン 5月16日 15:30 FCバイエルン - ケルン 5月23日 20:00 FCバイエルン - シュトゥットガルト