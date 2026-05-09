「トロフィーはもらえないが、それもまた大切だ」：マックス・エベルが語る、バイエルンの今シーズンの特別さ

「私たちのサッカーは、ドイツリーグ制覇、チャンピオンズリーグ準決勝進出、欧州最強チームとの互角の戦いを実現した。さらに久々のカップ戦決勝へ進み、このタイトルを獲りたい」とエベルルは語った。

先週のCL準決勝ではパリ・サンジェルマンに敗退。第1戦は4-5、第2戦は1-1で、オウスマン・デンベレの早期ゴールがフランス勢の決勝進出を決めた。決勝はブダペストで行われる。

2週間後、ベルリンのオリンピアスタジアムでVfBシュトゥットガルトと対戦し、勝てば2冠達成となる。