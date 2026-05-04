しかし、ピッチサイドや記者会見での奇行は別だ。ベンチの奇才モウリーニョは、選手を統率し、「我々対世界」の意識を植え付ける監督として知られる。

プレミアリーグやチャンピオンズリーグで多数のタイトルを獲得してきた63歳のポルトガル人監督は、勝利こそがすべてだと信じる。結果がすべてを物語る世界では、成功は勝ち点やトロフィーで測られ、手段にはこだわらない。

ニューカッスルは2025年のカラバオ・カップ制覇で70年ぶりの国内タイトルを獲得し、過去3シーズンで2度欧州の舞台に立った。

今季はプレミアリーグ下位に沈み、長期政権のハウ監督には大きなプレッシャーが掛かる。そこで、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、トッテナムを率いた経験のあるモウリーニョがセント・ジェームズ・パークでイングランド復帰を果たすとの噂も浮上している。