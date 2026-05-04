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トロフィーか、エンターテインメントか？ クリス・ワドルが語る、ニューカッスルが直面する「勝利」と「退屈」のジレンマ。
タイトル獲得後の不振とチャンピオンズリーグの戦績
しかし、ピッチサイドや記者会見での奇行は別だ。ベンチの奇才モウリーニョは、選手を統率し、「我々対世界」の意識を植え付ける監督として知られる。
プレミアリーグやチャンピオンズリーグで多数のタイトルを獲得してきた63歳のポルトガル人監督は、勝利こそがすべてだと信じる。結果がすべてを物語る世界では、成功は勝ち点やトロフィーで測られ、手段にはこだわらない。
ニューカッスルは2025年のカラバオ・カップ制覇で70年ぶりの国内タイトルを獲得し、過去3シーズンで2度欧州の舞台に立った。
今季はプレミアリーグ下位に沈み、長期政権のハウ監督には大きなプレッシャーが掛かる。そこで、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、トッテナムを率いた経験のあるモウリーニョがセント・ジェームズ・パークでイングランド復帰を果たすとの噂も浮上している。
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モウリーニョはニューカッスルに適しているか？
タイズサイドのファンにはお馴染みの彼が、そのサッカーのスタイルを考えると、マグパイズにとってリスクが大きすぎるのではないかという問いに対し、元ニューカッスルのスター選手ワドルは――サッカースロットゲームを提供するプレミアムオンラインカジノ「Genting Casino」の代表として――GOALに次のように語った。「モウリーニョが悪い監督だとは言わない。彼はサッカー界でほぼすべてのタイトルを勝ち取ってきたからだ。
「彼は現在ベンフィカにいますが、ポルトガルでは常に上位3チームが争うため、ベンフィカも当然上位に来ます。レアル・マドリードへの移籍も噂されています。
勝てば我慢できるが、ニューカッスルはエンターテインメント性も求める。正直、モウリーニョは長年、面白いサッカーをする監督ではなかった。
結果がすべてだ。リーグ4位以内とカップ戦で勝ち残ればファンは我慢する。そうでなければ、彼のサッカーは面白くないと批判される。
トッテナムも彼を招いたが、クラブのスタイルに合わず解任した。
彼に「エンターテインメントを重視するか」と尋ねれば、「私はトロフィーを勝ち取る」と答えるだろう。トロフィーか、エンターテインメントか。トッテナムやニューカッスルのように両方を求めるクラブは多い。
私はモウリーニョを批判しているわけではない。彼は素晴らしい監督で、成し遂げたことは驚異的だ。ただ、一部のクラブが求める攻撃的なスタイルと、彼の得意分野は異なるだけだ。
ニューカッスルはハウ監督に十分な移籍予算を割くべきだ。
ワドルは、2021年11月からニューカッスルを率いるハウ監督の突然の解任報道についてこう語った。「タイトルを取れば、人は何でも我慢する。取れなければ、これ以上の悪夢はない。
私はエディ・ハウを支持する。80年代、アーサー・コックス監督の下で攻撃的なサッカーをし、ケビン・キーガンと共に昇格した。ファンはあのスタイルを愛していた。キーガンが復帰したときも、ファンが何を望むか分かっていたからだ。
戦術が合わずにファンに受け入れられなかった監督は多い。エディ・ハウは「ニューカッスル流」を実践している。もしそんなものがあるなら、私は彼を支持する。
数年前はリーグカップを制したが、最近は不調が続く。チャンピオンズリーグはニューカッスルの戦力に大きな負担をかけている。2、3年前に出場したときも、リーグ戦の成績が落ちた。
エディ・ハウには支援と新戦力が必要だ。ベテランが多く、残留を望まない選手もいる。5、6人の補強でチームを刷新すれば、再び活力が生まれる。」
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モウリーニョは、プレミアリーグの監督として再び成功できるか？
ハウはニューカッスルの監督として228試合を指揮し、111勝を挙げている。48歳の彼は、チャンピオンズリーグ出場やタイトル獲得のために何が必要かを学び続けている。
一方、モウリーニョは実績では評価されているものの、自身のスタイルを時代に合わせて変えることには消極的だ。かつてほど「スペシャル」ではない彼にオファーを出すなら、マグパイズにとって大きな懸念材料となるだろう。