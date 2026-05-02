マディソンは、デ・ゼルビ監督が就任した瞬間から、その絆は本物だと感じた。この監督がなければ、2025-26シーズンの降格圏をさまよったクラブの運命は、さらに悲惨だったかもしれない。

「私もクラブを愛し、成功を願っている。彼が『私の体内には血が流れている』と語るほど本気だと分かると、信頼できる。 彼がクラブに本物の情熱を持っているからだ。彼が就任していなかったら、大惨事になっていてもおかしくなかった。そうならなかったのは、彼が舞台裏や練習場で積み重ねた努力の成果であり、その功績は彼に帰する」とマディソンは語った。