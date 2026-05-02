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「トレーニンググラウンドでの生活」――ジェームズ・マディソンは、トッテナムのプレミアリーグ残留はロベルト・デ・ゼルビ監督のおかげだと称賛した。
N17の救世主、デ・ゼルビ
トッテナムのMFマディソンは、プレミアリーグ最終戦でクラブを「大惨事」から救った「情熱的な」デ・ゼルビ監督を絶賛した。 最終節、ウェストハムがリーズを3-0で下した一方、スパーズはパリニャの43分弾でエバートンを破り、辛くも残留を決めた。
3月末に就任したデ・ゼルビ監督の下、チームは2026年プレミアリーグ未勝利のまま降格圏に沈んでいた。ロメロとシモンズの負傷離脱もあり49年ぶりの降格が現実となったが、彼の前向きな姿勢が選手とサポーターに自信を取り戻させた。
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マディソン、熱心な監督を称賛
ウルブズ戦で15試合ぶり勝利を挙げたトッテナム。デ・ゼルビ監督は日曜、N17のサポーターの前で12月6日以来のホーム初勝利をもたらした。膝の怪我で長期離脱していたマディソンは、元ブライトン監督の貢献を称えた。
マディソンは「監督が就任し、チームを正しい方向へ導いてくれたことをとても嬉しく思う。正直、彼がなければ暗黒の時代を迎えていたかもしれない」と語った。 彼は本当に情熱的だ。まるでトレーニンググラウンドに住んでいるようで、夜9時でもスタッフ全員と残って戦術ボードを囲み、試合ごとに4、5回もミーティングを行う。サッカーに没頭するその姿が、私たちの情熱を呼び覚ます」
本物を重んじ、血は水よりも濃い
マディソンは、デ・ゼルビ監督が就任した瞬間から、その絆は本物だと感じた。この監督がなければ、2025-26シーズンの降格圏をさまよったクラブの運命は、さらに悲惨だったかもしれない。
「私もクラブを愛し、成功を願っている。彼が『私の体内には血が流れている』と語るほど本気だと分かると、信頼できる。 彼がクラブに本物の情熱を持っているからだ。彼が就任していなかったら、大惨事になっていてもおかしくなかった。そうならなかったのは、彼が舞台裏や練習場で積み重ねた努力の成果であり、その功績は彼に帰する」とマディソンは語った。
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ギャラガー、デ・ゼルビ効果を実感
1月、クラブ最高移籍金で加入したコナー・ギャラガーも同調した。デ・ゼルビ監督はYouTubeの動画で彼の自信を取り戻させ、ギャラガーは「監督交代がチームと自分の不振を脱却させる必要十分条件だった」と認めた。
「彼は私のスパーズでのキャリアのスタートを完全に変えた」とギャラガーは語る。「初日から彼は全員を掌握し、誰もが彼を信頼した。彼が来てくれて本当に良かったと感じた。クラブ、チーム、私個人にとって、彼の貢献は計り知れない。 これからも彼と働けることを楽しみにしている」