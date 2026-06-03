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「トレーニングを止めて泣きに行った」――ユヴェントスのミリクが怪我の苦悩を告白
続く怪我の悪夢
ミリクはコンディション不良で最近ユヴェントスでの出場機会が極めて限られていた。2023年にマルセイユからレンタル移籍で加入したベテランFWは、トリノでの肉体的苦闘と精神的な葛藤について、ポーランドのメディア「Kanal Sportowy」のインタビューで明かした。
ポーランドメディア「Kanal Sportowy」のインタビューでは、治療が続く日々が精神的に限界だったと明かした。クラブは回復を全面支援したが、個人としての負担は大きすぎた。
「この2年間、私が話せることといえば怪我のことだけでした」と彼は語った。「文字通り、心身ともに疲れ果ててしまった時期を過ごしてきました。すべてから距離を置きたかったのです」
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どん底に落ちる
年の瀬、ミリクは大きな挫折で精神的に追い詰められた。アヤックスで76試合47得点、ナポリで122試合48得点、マルセイユで55試合30得点を挙げたフォワードは、自身のどん底について語った。
彼はこう打ち明けた。「2025年の初め、私は大きな問題を抱えていました。本当に辛い時期でした。どん底まで落ち込んでしまい、ジムでトレーニングをしている最中に、何度かトレーニングを中断してトイレに駆け込み、感情を吐き出して泣いてしまうことがありました。」
痛みに奪われたシーズン
2025-26シーズンはほぼ棒に振った。ミリクはセリエAで2試合34分しか出場していない。過去2シーズンの怪我歴も深刻だ。2024年には膝の怪我で208日、ふくらはぎや筋肉系のトラブル、原因不明の怪我でさらに147日離脱した。
今年初めのふくらはぎの負傷で2か月以上、4月のハムストリング断裂でさらに30日離脱した。
「ユヴェントスでのシーズンが終わり残念だ。最近は空腹なのにレストラン街を歩くような気持ちだった。だが今日は笑顔できちんと休み、プレーする準備ができている」と彼は語った。
- AFP
ミリクの今後はどうなるのか？
2027年夏に契約が切れるコッパ・イタリア2度制した選手は、キャリア再出発を決意。プレシーズンに集中し、体調不安が解消したとコーチ陣に示す。