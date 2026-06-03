ミリクはコンディション不良で最近ユヴェントスでの出場機会が極めて限られていた。2023年にマルセイユからレンタル移籍で加入したベテランFWは、トリノでの肉体的苦闘と精神的な葛藤について、ポーランドのメディア「Kanal Sportowy」のインタビューで明かした。

ポーランドメディア「Kanal Sportowy」のインタビューでは、治療が続く日々が精神的に限界だったと明かした。クラブは回復を全面支援したが、個人としての負担は大きすぎた。

「この2年間、私が話せることといえば怪我のことだけでした」と彼は語った。「文字通り、心身ともに疲れ果ててしまった時期を過ごしてきました。すべてから距離を置きたかったのです」