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FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

トレードで記録的優勝クラブへ？ バイエルンのFWニコラス・ジャクソンが大型トレードで移籍する可能性も。

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ユヴェントス
ニコラス・ジャクソン
アンドレア・カンビアーゾ

チェルシーFCはアンドレア・カンビアソの移籍交渉を加速させている。ガゼッタ・デッロ・スポルト紙によると、FWニコラス・ジャクソンはユヴェントスとの交換トレード対象になる可能性がある。

このイタリア代表は欧州の強豪が注目する。バルセロナはすでに交渉を開始し、有名選手を交換要員として提示。だが、このウイング獲得へ最も本腰を入れているのはチェルシーだ。

  • チェルシーと「老婦人」の交渉は、ここ数時間で新展開を迎えた。当初は金銭オファーが有力だったが、今はバイエルンにレンタル中のジャクソンが注目されている。 

    攻撃的MFジャクソンの加入が、カンビアソ移籍の決め手になる可能性がある。ユヴェントスは主力カンビアソに対し、最初のオファーを大幅に上回る金額を要求。ジャクソンカードを交渉に組み込めば、イタリア側の条件を満たし、スペインのライバルを退ける切り札となる。

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    カンビアソの移籍交渉でジャクソンが交渉材料になるのか？

    カタルーニャ勢の関心は確実だ。バルサはサイド補強を狙い、カンビアソを理想と見る。その移籍のため、クラブはアラウホをトリノへ放出する用意がある。 

    ただ、現時点では英国からのオファーがより具体化しており、スペイン側は不利な立場にある。報道によると、チェルシーは交渉の基盤を固める最初のオファーを提示し、大きく前進したという。

    ロンドン勢は固定移籍金2700～2800万ユーロを提示したが、伊記録保持クラブはそれ以上の金額を要求。そこでチェルシーはFWジャクソンも交換要員として提案している。

  • ジャクソンにチェルシーでの将来はなくなった

    カンビアソは、左サイドバックながら現代的なディフェンダーとして柔軟に役割をこなす。ビルドアップでは中盤中央へ入り数的優位を作る。攻撃時には高い位置にも上がり、脅威となる。 

    一方、チェルシーにとっては戦力整理の好機だ。この移籍で出場見込みのない選手の給与をカットできる。ジャクソンは戦術に合わず、スタンフォード・ブリッジでの将来はない。 