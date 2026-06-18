トレードで記録的優勝クラブへ？ バイエルンのFWニコラス・ジャクソンが大型トレードで移籍する可能性も。

カタルーニャ勢の関心は確実だ。バルサはサイド補強を狙い、カンビアソを理想と見る。その移籍のため、クラブはアラウホをトリノへ放出する用意がある。

ただ、現時点では英国からのオファーがより具体化しており、スペイン側は不利な立場にある。報道によると、チェルシーは交渉の基盤を固める最初のオファーを提示し、大きく前進したという。

ロンドン勢は固定移籍金2700～2800万ユーロを提示したが、伊記録保持クラブはそれ以上の金額を要求。そこでチェルシーはFWジャクソンも交換要員として提案している。