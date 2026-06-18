このイタリア代表は欧州の強豪が注目する。バルセロナはすでに交渉を開始し、有名選手を交換要員として提示。だが、このウイング獲得へ最も本腰を入れているのはチェルシーだ。
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トレードで記録的優勝クラブへ？ バイエルンのFWニコラス・ジャクソンが大型トレードで移籍する可能性も。
チェルシーと「老婦人」の交渉は、ここ数時間で新展開を迎えた。当初は金銭オファーが有力だったが、今はバイエルンにレンタル中のジャクソンが注目されている。
攻撃的MFジャクソンの加入が、カンビアソ移籍の決め手になる可能性がある。ユヴェントスは主力カンビアソに対し、最初のオファーを大幅に上回る金額を要求。ジャクソンカードを交渉に組み込めば、イタリア側の条件を満たし、スペインのライバルを退ける切り札となる。
- AFP
カンビアソの移籍交渉でジャクソンが交渉材料になるのか？
カタルーニャ勢の関心は確実だ。バルサはサイド補強を狙い、カンビアソを理想と見る。その移籍のため、クラブはアラウホをトリノへ放出する用意がある。
ただ、現時点では英国からのオファーがより具体化しており、スペイン側は不利な立場にある。報道によると、チェルシーは交渉の基盤を固める最初のオファーを提示し、大きく前進したという。
ロンドン勢は固定移籍金2700～2800万ユーロを提示したが、伊記録保持クラブはそれ以上の金額を要求。そこでチェルシーはFWジャクソンも交換要員として提案している。
ジャクソンにチェルシーでの将来はなくなった
カンビアソは、左サイドバックながら現代的なディフェンダーとして柔軟に役割をこなす。ビルドアップでは中盤中央へ入り数的優位を作る。攻撃時には高い位置にも上がり、脅威となる。
一方、チェルシーにとっては戦力整理の好機だ。この移籍で出場見込みのない選手の給与をカットできる。ジャクソンは戦術に合わず、スタンフォード・ブリッジでの将来はない。