Getty
翻訳者：
トレント・アレクサンダー＝アーノルドは「本当にひどい守備者ではない」。レアル・マドリーとイングランド代表の右SBを批判する声は、明白な「強み」を無視していると非難された。
2026年ワールドカップの招集を見送られた
その中にはトーマス・トゥヘル監督も含まれる。トゥヘル監督は、2026年ワールドカップに向けた構想から、この攻撃的な27歳を外した。アレクサンダー＝アーノルドがイングランド代表指揮官に見過ごされたのは今回が初めてではなく、この8年間で獲得したA代表での出場数はわずか35試合にとどまっている。
アンフィールドでプレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトル獲得に貢献し、印象的なアシスト数を記録するなど、攻撃面の能力に疑いが向けられたことは一度もない。一方で、守備面の脆さとされる点をめぐる議論は今なお続いている。
アレクサンダー＝アーノルドは、イングランドとスペインのサッカーでプレーしてきた中で、相手を抑え込む能力について疑問を投げかけられてきた。とりわけ相手に押し込まれる展開では、その点が問題視されてきた。ただ、それでも彼はボール保持で主導権を握り、攻撃力を誇るチームでプレーできるという幸運にも恵まれてきた。
そうした点を踏まえると、彼の鎧のわずかな綻びは、ある程度目をつぶるべきではないだろうか。幅広いパスレンジとサイドからの配球という、彼がどのチームにももたらせるものを考えれば、イングランドはその資質をもっとチームのために生かすべきではないのか。
- Getty
アレクサンダー＝アーノルドはイングランドの常連であるべきか？
その質問を受けたカークビー生まれの元センターバック、スタッブスは、Gambler Mediaとの提携での取材で、GOALにこう語った。「トレント・アレクサンダー＝アーノルドは素晴らしい選手だと思う。人は時に、その選手の長所ではなく短所に目を向けてしまう。
「そうなると、トレント・アレクサンダー＝アーノルドをこのチームにどう組み込むか、という形でチームを調整しなければならないこともある。なぜなら、彼が攻撃面でもたらすものは、守備面で発揮できるものを上回るからだ。
「それに、時としてトレントのプレーについて、まるで彼が本当に守備の下手な選手であるかのように語られている。でも、彼は本当に守備が下手なわけではない。ただ、攻撃面ほど優れていないだけだ。
「だからこそ、監督は高額な報酬を得ている。解決策を見つけなければならないんだ。だが私としては、これまで見てきた限り、イングランドはトレント・アレクサンダー＝アーノルドがチームにいないと、より弱いチームに見える」
プロ意識が高く評価される
アレクサンダー＝アーノルドは、イングランド代表で起用されたり外れたりすることについて不満を口にしたことは一度もなく、その意識は常にクラブレベルで結果を示し、自身の選出を見過ごせないものにすることへ向けられてきた。
ホセ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーでは、サンティアゴ・ベルナベウで試練の多いデビューシーズンを乗り越え、チェコ・プラハで行われたUEFAネーションズリーグのチェコ戦でイングランドの2-0勝利に先発出場した。
クロアチアを7-0で粉砕した試合では再びベンチスタートとなったが、アレクサンダー＝アーノルドのプロ意識は称賛されている。最高の舞台で再び印象を残すチャンスを得たことを喜ぶ人々から高く評価されている。
元イングランド代表でリヴァプールでもプレーしたエミール・ヘスキー氏は最近、『GOAL』にこう語っていた。
「ただ自分のやるべきことをやり続けている点について、彼には受けるべき称賛を与えなければならない。
「私にも3年か4年だったと思うが、まったくイングランド代表に入っていなかった時期があった。それでも、ただ集中してやり続けていれば、いつかはまた戻れると分かっていた。そしてトレントもまさに同じことをしてきたのだと思う。
「彼は表に出て何かを言ったりしていない。ただ自分の仕事を続けてきただけで、それをたゆまずやってきた。その結果、自力で再び代表メンバーに戻ってきたことを示している」
- Getty
右サイドバックのポジション争いは熾烈だ
トゥヘルはアレクサンダー＝アーノルドに引き続き要求を突きつけており、与えられた招集の機会は誰もが最大限に生かさなければならないことを、本人も痛感させられている。つまり、トレーニングと公式戦の両方で印象を残す必要があるということだ。
火曜日にイングランドがウェンブリーでチェコと対戦して再び試合に臨む際には、この攻撃的な右SBにさらに出場時間が与えられるかもしれない。もっとも、ポジション争いは熾烈であり、リース・ジェームズ、ティノ・リブラメント、ジェド・スペンスといった面々も、いずれ再び争いに加わることになるはずだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。