その中にはトーマス・トゥヘル監督も含まれる。トゥヘル監督は、2026年ワールドカップに向けた構想から、この攻撃的な27歳を外した。アレクサンダー＝アーノルドがイングランド代表指揮官に見過ごされたのは今回が初めてではなく、この8年間で獲得したA代表での出場数はわずか35試合にとどまっている。

アンフィールドでプレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトル獲得に貢献し、印象的なアシスト数を記録するなど、攻撃面の能力に疑いが向けられたことは一度もない。一方で、守備面の脆さとされる点をめぐる議論は今なお続いている。

アレクサンダー＝アーノルドは、イングランドとスペインのサッカーでプレーしてきた中で、相手を抑え込む能力について疑問を投げかけられてきた。とりわけ相手に押し込まれる展開では、その点が問題視されてきた。ただ、それでも彼はボール保持で主導権を握り、攻撃力を誇るチームでプレーできるという幸運にも恵まれてきた。

そうした点を踏まえると、彼の鎧のわずかな綻びは、ある程度目をつぶるべきではないだろうか。幅広いパスレンジとサイドからの配球という、彼がどのチームにももたらせるものを考えれば、イングランドはその資質をもっとチームのために生かすべきではないのか。