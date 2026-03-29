トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、レアル・マドリードの練習を終えて退出する際、サインに応じていたところを警察に呼び止められた

スーパースターとサポーターとのありふれた交流が、瞬く間に地元警察の注目を集めることになった。ディフェンダーが群衆に対応している最中、彼の車の後方にパトカーが現れた。警察の姿を見た瞬間、マドリディスタたちに応えようとしていた選手の周囲の雰囲気は一変した。その様子は近くのカメラに捉えられており、和やかな雰囲気が一転して緊張感に包まれる瞬間が映し出されている。