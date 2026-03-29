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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、レアル・マドリードの練習を終えて退出する際、サインに応じていたところを警察に呼び止められた

トレント・アレクサンダー＝アーノルド
レアル・マドリー
ラ・リーガ

トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、レアル・マドリードのヴァルデベバスにある練習施設を後にした際、予期せぬ緊張の瞬間を経験した。このサイドバックは施設から車で出発したものの、道端で待っていたファンのグループに声をかけるために車を停めることにしたが、ネット上に投稿された動画によると、結局警察に車を止められることになった。

  • 当局がバルデベバスに介入

    スーパースターとサポーターとのありふれた交流が、瞬く間に地元警察の注目を集めることになった。ディフェンダーが群衆に対応している最中、彼の車の後方にパトカーが現れた。警察の姿を見た瞬間、マドリディスタたちに応えようとしていた選手の周囲の雰囲気は一変した。その様子は近くのカメラに捉えられており、和やかな雰囲気が一転して緊張感に包まれる瞬間が映し出されている。

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  • ファンが道路脇の渋滞を引き起こしている

    報道によると、この問題はアレクサンダー＝アーノルドが停車した場所が原因だったという。写真やサインの要望に応えるため、道路の真ん中で車を停めたことで、同選手は意図せず交通上の危険を招いてしまった。集まったファンと停車した車によって渋滞が発生したため、警察官は公共の安全を確保するために介入し、現場を整理した。

  • 警察からの厳しい警告

    当初の緊張感やパトカーのサイレンが鳴り響く中、事態は法的な争いや多額の罰金へと発展することはなかった。警察はアレクサンダー＝アーノルド本人と直接話し、その特定の区域で停車することの危険性を説明した。これは、バルデベバスからの出口ルートに関する現地の交通ルールを選手が確実に理解するよう促すための、短いやり取りだった。話し合いの後、当局者たちが自らアレクサンダー＝アーノルドにセルフィーを頼んでいる姿が目撃された。

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    ピッチへの集中は変わらない

    アレクサンダー＝アーノルドは、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表がウルグアイおよび日本との親善試合に臨むにあたり、物議を醸す形で代表メンバーから外されたため、この代表戦期間中もマドリードに残留している。この右サイドバックは完全にコンディションを回復しており、来週末のマジョルカ戦ではマドリードの先発メンバーに名を連ねると見られている。

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