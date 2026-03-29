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トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、レアル・マドリードの練習を終えて退出する際、サインに応じていたところを警察に呼び止められた
当局がバルデベバスに介入
スーパースターとサポーターとのありふれた交流が、瞬く間に地元警察の注目を集めることになった。ディフェンダーが群衆に対応している最中、彼の車の後方にパトカーが現れた。警察の姿を見た瞬間、マドリディスタたちに応えようとしていた選手の周囲の雰囲気は一変した。その様子は近くのカメラに捉えられており、和やかな雰囲気が一転して緊張感に包まれる瞬間が映し出されている。
ファンが道路脇の渋滞を引き起こしている
報道によると、この問題はアレクサンダー＝アーノルドが停車した場所が原因だったという。写真やサインの要望に応えるため、道路の真ん中で車を停めたことで、同選手は意図せず交通上の危険を招いてしまった。集まったファンと停車した車によって渋滞が発生したため、警察官は公共の安全を確保するために介入し、現場を整理した。
警察からの厳しい警告
当初の緊張感やパトカーのサイレンが鳴り響く中、事態は法的な争いや多額の罰金へと発展することはなかった。警察はアレクサンダー＝アーノルド本人と直接話し、その特定の区域で停車することの危険性を説明した。これは、バルデベバスからの出口ルートに関する現地の交通ルールを選手が確実に理解するよう促すための、短いやり取りだった。話し合いの後、当局者たちが自らアレクサンダー＝アーノルドにセルフィーを頼んでいる姿が目撃された。
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ピッチへの集中は変わらない
アレクサンダー＝アーノルドは、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表がウルグアイおよび日本との親善試合に臨むにあたり、物議を醸す形で代表メンバーから外されたため、この代表戦期間中もマドリードに残留している。この右サイドバックは完全にコンディションを回復しており、来週末のマジョルカ戦ではマドリードの先発メンバーに名を連ねると見られている。