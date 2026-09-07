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トレント・アレクサンダー＝アーノルドはトーマス・トゥヘル体制のイングランドでプレーするのか。元リヴァプール＆イングランド代表DFが率直な見解を示す
アレクサンダー＝アーノルドがイングランド代表で最後に出場したのはいつか？
ガレス・サウスゲート監督はユーロ2024の構想の中でアレクサンダー＝アーノルドに居場所を与え、その攻撃的なサイドバックは同大会で4試合に出場した。スイスとの準々決勝のPK戦では、冷静にPKを成功させている。
リバプールでプレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルを勝ち取り、2025年にスペインへ渡ったこの選手は、それ以降は代表で1試合に出場しただけだ。トゥヘル監督は2025年6月のアンドラとのワールドカップ予選で、途中出場の機会を与えていた。しかし、それ以降は代表から遠ざかっている。
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アレクサンダー＝アーノルドはイングランド代表で何キャップを記録しているか？
2018年にトップデビューを果たし、アンフィールドで鮮烈なブレイクを遂げたアレクサンダー＝アーノルドは、本来であればここまでに代表34試合を上回るキャップ数を記録していても不思議ではない。だが実際には、評価を得るのと同じくらい早くそれを失い、継続的に選考から外されてきた。
右サイドバックのポジション争いは長年にわたって熾烈で、カイル・ウォーカーやキーラン・トリッピアーがその座を占めてきた。現在もリース・ジェームズ、ティノ・リブラメント、ジェド・スペンス、ベン・ホワイトがその序列に名を連ねており、必要とあればエズリ・コンサがセンターバックから右へ回ることもできる。
さらに、マドリーでの期間を通じて一貫性が課題となっていることを踏まえると、アレクサンダー＝アーノルドが再び序列の先頭へ返り咲くのは簡単ではないかもしれない。それでも、彼が持つ能力と、チーム全体にもたらせる価値を考えれば、これはやや意外な状況でもある。
アレクサンダー＝アーノルドはトゥヘル体制のイングランドで再び出場するのか？
トゥヘル体制で再招集が実現するかを問われた、イングランド代表で通算2試合出場の左SBワーノックは、Gambler Mediaとの提携での取材で、GOALにこう語った。「現時点ではノーと言わざるを得ない。正直、それが信じられない。
「彼を見るたびに思う。守備面に弱さがあるのは誰もが分かっている。だが、攻撃面でもたらすものを考えれば、もし自分が彼と並ぶセンターバックなら、『心配するな、カバーする。2人分の仕事をするし、それで構わない』と彼に言うはずだ。
「以前のリヴァプールでは、ファビーニョや［ジョーダン］・ヘンダーソンが右サイドで彼をカバーしているのを何度も見た。チームにもたらす攻撃面での違いを、彼らは分かっていたからだ。今季のレアル・マドリーでの出場を見てもそうだ。ピッチに入った時の彼のパスレンジがあれば、他の誰にも見つけられないような走り込みでも見つけてもらえると、周囲は分かっている。あれほどのパスレンジは他にない。
「彼には本当にがっかりしている。気の毒に思う。結局のところ、これは意見のゲームだからだ。あのレベルでは、代表に呼ばれるのを止めるトップの1人の判断がすべてで、それはその人物の考え方、どう見ているかにかかっている。
「ワールドカップで彼が必要だったか。違いを生み出せたか。可能性はあった。だが、それはトーマス・トゥヘルの大きな決断であり、彼はその決断を背負っていくことになる。彼らはほとんど決勝まで行きかけたわけだから、結論は永遠に分からない。トレントにとっては難しい立場だ。彼は右SBとMFのハイブリッドのようなポジションにいるからだ」
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ネーションズリーグ：イングランドの次戦はいつか
その多様性はアレクサンダー＝アーノルドに有利に働く可能性があるが、最終ラインから中盤へと進出できるのは彼だけではない。チェルシー主将のジェームズも右サイドから同じことができ、マイルズ・ルイス＝スケリーとニコ・オライリーもそれぞれアーセナルとマンチェスター・シティで、左SBを務めた後に同様の役割を果たしている。
トゥヘルは今後の陣容を組み立てるにあたり、クラブでのパフォーマンスを無視しないはずであり、その意味で手元にいるすべての選手に代表選出の扉は開かれたままだろう。イングランドは9月下旬から10月上旬にかけて再び活動し、最新のUEFAネーションズリーグ初戦でスペイン、チェキア、クロアチアと対戦する。
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