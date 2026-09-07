トゥヘル体制で再招集が実現するかを問われた、イングランド代表で通算2試合出場の左SBワーノックは、Gambler Mediaとの提携での取材で、GOALにこう語った。「現時点ではノーと言わざるを得ない。正直、それが信じられない。

「彼を見るたびに思う。守備面に弱さがあるのは誰もが分かっている。だが、攻撃面でもたらすものを考えれば、もし自分が彼と並ぶセンターバックなら、『心配するな、カバーする。2人分の仕事をするし、それで構わない』と彼に言うはずだ。

「以前のリヴァプールでは、ファビーニョや［ジョーダン］・ヘンダーソンが右サイドで彼をカバーしているのを何度も見た。チームにもたらす攻撃面での違いを、彼らは分かっていたからだ。今季のレアル・マドリーでの出場を見てもそうだ。ピッチに入った時の彼のパスレンジがあれば、他の誰にも見つけられないような走り込みでも見つけてもらえると、周囲は分かっている。あれほどのパスレンジは他にない。

「彼には本当にがっかりしている。気の毒に思う。結局のところ、これは意見のゲームだからだ。あのレベルでは、代表に呼ばれるのを止めるトップの1人の判断がすべてで、それはその人物の考え方、どう見ているかにかかっている。

「ワールドカップで彼が必要だったか。違いを生み出せたか。可能性はあった。だが、それはトーマス・トゥヘルの大きな決断であり、彼はその決断を背負っていくことになる。彼らはほとんど決勝まで行きかけたわけだから、結論は永遠に分からない。トレントにとっては難しい立場だ。彼は右SBとMFのハイブリッドのようなポジションにいるからだ」