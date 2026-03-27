トレント・アレクサンダー＝アーノルドの復帰は絶望的か？ ウェイン・ルーニーは、レアル・マドリードのスター選手がトーマス・トゥヘル監督の下でイングランド代表に復帰することはないと示唆している

彼の守備能力については長年にわたり議論が絶えないが、ルーニーはアレクサンダー＝アーノルドが、他のどのイングランド人選手にも真似できない独自のスキルセットを持っていると主張する。ベルナベウへの移籍後の適応期間を経て、27歳の彼はスペインの強豪チームにおいて欠かせない存在としての地位を確立した。

「だが、彼は代表に選ばれるべきだ。彼の能力や質を見てほしい。彼が最高のディフェンダーではないことは分かっているし、彼自身もそう認めるだろう」とルーニーは付け加えた。「しかし、彼がボールを持った時のプレーは、他のどのイングランド人選手にもないものだ。最近はレアル・マドリードでプレーしており、本当に素晴らしい活躍を見せている。我々は時に選手を早計に判断しすぎてしまうが、私自身もその過ちを犯してきた。 彼があちらへ移籍し、環境に馴染むのがどれほど大変だったか、君たちは知らないだろう。それに、彼は何度か怪我もしていたんだ。」