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トレント・アレクサンダー＝アーノルドの復帰は絶望的か？ ウェイン・ルーニーは、レアル・マドリードのスター選手がトーマス・トゥヘル監督の下でイングランド代表に復帰することはないと示唆している
ルーニー、予想外の外れにトゥヘル監督に疑問を呈する
トーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップを控えたイングランド代表の最終合宿に向けて35名という拡大メンバーを発表したことでサッカー界に驚きをもたらしたが、その中にアレクサンダー＝アーノルドの名前はなかった。昨夏レアル・マドリードに移籍した元リヴァプールのエースは、2018年から「スリー・ライオンズ」の主力として定着していたため、これほど大規模なメンバーから彼が外れたことは特に注目を集めている。
BBCのポッドキャストに出演したルーニーは、この状況について遠慮なく率直な見解を述べた。「最大の驚きは、言うまでもなくトレント（・アレクサンダー＝アーノルド）だった」とルーニーは語った。「彼が35人のメンバーに選ばれていないなんて、信じられない。トーマス・トゥヘル監督の発言ぶりからすると、トレントが代表に復帰する道は完全に閉ざされたように思える」
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ルーニーの発言
彼の守備能力については長年にわたり議論が絶えないが、ルーニーはアレクサンダー＝アーノルドが、他のどのイングランド人選手にも真似できない独自のスキルセットを持っていると主張する。ベルナベウへの移籍後の適応期間を経て、27歳の彼はスペインの強豪チームにおいて欠かせない存在としての地位を確立した。
「だが、彼は代表に選ばれるべきだ。彼の能力や質を見てほしい。彼が最高のディフェンダーではないことは分かっているし、彼自身もそう認めるだろう」とルーニーは付け加えた。「しかし、彼がボールを持った時のプレーは、他のどのイングランド人選手にもないものだ。最近はレアル・マドリードでプレーしており、本当に素晴らしい活躍を見せている。我々は時に選手を早計に判断しすぎてしまうが、私自身もその過ちを犯してきた。 彼があちらへ移籍し、環境に馴染むのがどれほど大変だったか、君たちは知らないだろう。それに、彼は何度か怪我もしていたんだ。」
チーム内の派閥争いが影響しているのか？
ルーニーはさらに踏み込み、アレクサンダー＝アーノルドのような実力のある選手を外すという決定は、単なるコンディション以外の要因によるものかもしれないと示唆した。彼は、トゥヘル監督がロッカールームの雰囲気を一新し、代表チーム内に根付いた派閥を解体したいと考えている可能性をほのめかした。
「彼がイングランド代表で先発すべきだという意見もある。だから、彼を招集しないというのは、トゥヘル監督の意図にはもう少し深いものがあるように感じる」とルーニーは説明した。「彼はジュード［ベリンガム］と親しいことは知っているし、最近ジュードが招集されていないことに関して、いくつかの問題があったようだ。だから、トゥヘル監督はそこに派閥があると感じており、それを解体しようとしているのかもしれない。 理由は分からない。何が原因なのかは分からないんだ。」
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トゥヘル監督が厳しい選手選考について説明する
この選出漏れに関する質問に対し、イングランド代表監督はこの決定を「難しいが、必要だった」と説明し、今後のウルグアイおよび日本との親善試合を見据えている。
「これが最後の合宿だ。選手たちにとって、印象を残す最後のチャンスであり、代表入りを争う最後の機会でもある」とトゥヘル監督は述べた。
特にレアル・マドリード所属の選手について言及し、彼は次のように付け加えた。「トレントがチームに何をもたらせるかは分かっている。それでも、現メンバーにこだわることにした」。