トレント・アレクサンダー＝アーノルドに朗報か？ レアル・マドリードがCL6度制したダニ・カルバハルを放出へ

足首の骨折でカルバハルは国内リーグ残りの試合に出場できず、スペイン代表としてのワールドカップ出場も絶たれた。一方、デビューイヤーを迎えたアレクサンダー＝アーノルドもハムストリングや筋肉の負傷に悩まされ、悔しいシーズンとなっている。 それでも彼はラ・リーガとチャンピオンズリーグで26試合1,500分以上プレーした。医療スタッフはカルバハルの回復に2～3週間を見込むが、6度のチャンピオンズリーグ制覇を誇るベテランが契約満了前にポジションを取り戻すのは難しい。