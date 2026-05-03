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トレント・アレクサンダー＝アーノルドに朗報か？ レアル・マドリードがCL6度制したダニ・カルバハルを放出へ
ベテランDFの契約更新は白紙に
『マルカ』紙によると、レアル・マドリードはカルバハルとの6月以降の契約延長を見送ることを決定。退団が確実視されている。クラブは今シーズン、ラ・リーガで74ポイントを挙げ2位ながらバルセロナに14ポイント差をつけられ、2シーズン連続で主要タイトル獲得の危機に直面している。 カルバハルは全大会通じて20試合の出場にとどまり、不振が続く。膝や筋肉のけがを繰り返す34歳のサイドバックは、トップレベルでプレーできることを首脳陣に示せなかった。
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負傷の連鎖がワールドカップの夢を断った
足首の骨折でカルバハルは国内リーグ残りの試合に出場できず、スペイン代表としてのワールドカップ出場も絶たれた。一方、デビューイヤーを迎えたアレクサンダー＝アーノルドもハムストリングや筋肉の負傷に悩まされ、悔しいシーズンとなっている。 それでも彼はラ・リーガとチャンピオンズリーグで26試合1,500分以上プレーした。医療スタッフはカルバハルの回復に2～3週間を見込むが、6度のチャンピオンズリーグ制覇を誇るベテランが契約満了前にポジションを取り戻すのは難しい。
関係悪化と出場時間の減少
契約最終年のカルバハルはリーグ戦8試合の先発にとどまり、長期離脱が続いた。舞台裏の緊張も事態を悪化させた。選手とコーチ陣の摩擦報道について問われたアルヴァロ・アルベロア監督は「場違いな質問だ」と語った。 さらにリーグ戦での不調も重なり、この伝説的ディフェンダーはチームから完全に孤立した。
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アレクサンダー＝アーノルドの進路を空ける
忠実な戦力にとって残酷な退団だが、新たな時代の幕開けでもある。カルバハルの正式退団でレアル・マドリードに戦術的余地が生まれた。来季再建を目指すクラブでは、アレクサンダー＝アーノルドが右サイドバックの重責を担う。