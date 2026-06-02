レアル・マドリードはセンターバック補強を継続し、リヴァプールのイブラヒマ・コナテを最優先ターゲットとしている。コナテは契約延長を拒否したため、マドリードは2月から続く交渉を加速させた。キリアン・エムバペも協力しており、代表合宿で勧誘している。 現在、両選手はW杯に向けたフランス代表合宿中で、ムバッペは同胞をスペインへ誘うため熱心に説得している。執拗な勧誘を認めたコナテは最近、「ムバッペは2時間おきに電話をかけてくるよ…」と冗談を飛ばした。この移籍案は、会長選挙後に監督就任が見込まれるジョゼ・モウリーニョもすでに承認している。