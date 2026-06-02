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トレント・アレクサンダー＝アーノルドにとっての悪いニュースか？ レアル・マドリードが狙う移籍候補の正体が判明――「ブランコス」は2026年ワールドカップ開幕前に右サイドバックの獲得を目指している
アレクサンダー＝アーノルド、W杯で悲劇に直面
『マルカ』紙によると、レアル・マドリードはデビューシーズンが波乱含みだったアレクサンダー＝アーノルドの代わりに、新たな守備選手を獲得する方針だ。27歳の彼は昨季、右SBでダニ・カルバハルとポジションを分け合ったが、契約満了でカルバハルが6月30日に退団し、穴が生まれた。 アレクサンダー＝アーノルドは30試合に出場し1794分で5アシストを記録したが、筋肉系のけがが相次いだ。さらにイングランド代表のトゥヘル監督は彼をW杯最終メンバーから外し、リブラメントを選出した。これらの状況を受け、クラブは信頼できる代役の必要性を痛感している。
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ダンフリースが理想的なライバルとして浮上した
カルバハルの穴を埋めるため、レアル・マドリードはダムフリーズの獲得を検討している。彼は今度のワールドカップでオランダ代表としてプレーする有望な選手だ。インテルとの契約は2028年までだが、クラブは低額での移籍交渉に応じる意向と報じられている。30歳のダムフリーズは今シーズン28試合で5ゴール2アシストを記録した。 通算では207試合27得点28アシストを記録。マドリード首脳陣は、彼のフィジカルと経験が守備の弱点を補うと判断し、加入すれば即座にアレクサンダー＝アーノルドと競争できると確信している。
ムバッペ、コナテとの再会を強く希望
レアル・マドリードはセンターバック補強を継続し、リヴァプールのイブラヒマ・コナテを最優先ターゲットとしている。コナテは契約延長を拒否したため、マドリードは2月から続く交渉を加速させた。キリアン・エムバペも協力しており、代表合宿で勧誘している。 現在、両選手はW杯に向けたフランス代表合宿中で、ムバッペは同胞をスペインへ誘うため熱心に説得している。執拗な勧誘を認めたコナテは最近、「ムバッペは2時間おきに電話をかけてくるよ…」と冗談を飛ばした。この移籍案は、会長選挙後に監督就任が見込まれるジョゼ・モウリーニョもすでに承認している。
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これからどうなるのでしょうか？
レアル・マドリードは、米墨加で開催されるワールドカップ前にダムフリーズとコナテの獲得を正式決定したい。早期に2人の守備補強を済ませ、移籍市場の混乱を避け、新監督に来季制覇を狙える万全の戦力を渡す。