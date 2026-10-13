マンチェスター・シティとリーズ・ユナイテッドの元DFは、最高のオンラインカジノを紹介するGambling.comとの提携で取材に応じ、GOALにイングランド代表の右サイドバックのポジションとチーム全体の最近のパフォーマンスについて問われると、こう語った。「総合力ではリース・ジェームズの方が上だと思う」

「欧州選手権まではあと2年、1年半ある。トレントが代表に戻ってきた。彼が並外れた才能の持ち主なのは分かっている。ただ、準決勝や準々決勝に進むような最高レベルでは、守備の仕方が重要になる。ワールドカップでもそれを目にした。DFなら1対1で守れなければならない」

「相手のアタッカー4人に対して後ろに6人を置くようでは、試合に負ける。ワールドカップでもそうだった。DFを何人増やしても機能しない。1対1で守れるだけの力が必要なんだ」

「これまで対戦したチームについて言えば、確かに多くのゴールを決めたことは分かっている。でも正直に言おう。平均年齢が45歳か、それくらいのクロアチア代表に勝ったんだ。長くプレーしている選手もいて、私より年上に見える人もいたよ！」

「チェコ代表にはいつでも勝って当然だ。勝てなかったはずだと思う試合は一つもない。『スペイン戦は素晴らしかった』と言う人もいる。だが、最初の枠内シュートを放つ前に0-3になっていてもおかしくなかった。ハーフタイム時点で2-1だったのは少し幸運だった。確かにPKは外れたが、その後は相手に試合を支配された。試合内容を見れば、6-2で終わっていたとしても、それほど異論は出なかっただろう。強豪を相手に、あれほど多くのチャンスを与えてはいけない」

「もちろん、結果は素晴らしい。ただ、予選ではほぼいつもそうだ。最後に予選を突破できなかったのはいつだ？ 2008年のスティーブ・マクラーレンの時か？ 何があろうと、ほぼ毎回予選は突破している。重要なのは本大会で何が起きるかだ」

「前回の大会では、戦術も意思決定も間違っていたと思う。大きく判断を誤った。だからトーマス・トゥヘルが招かれたんだ。私に言わせれば、欧州選手権までの全試合に6-0で勝ったとしても、決勝で勝てなければ何の意味があったんだ？」