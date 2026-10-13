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トレント・アレクサンダー＝アーノルドかリース・ジェームズか？ 元イングランド代表右SBが選ぶ一方、「平均年齢45歳」のクロアチア代表に対する勝利は過大評価せず
イングランドは2026年ワールドカップで3位となった。
母国代表で19試合に出場し、2002年のFIFAワールドカップにも出場したミルズは、ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘルの下で優勝を狙うチームとしてのアイデンティティーを築こうとするイングランドを、遠くから見守ってきた一人だ。
イングランドは夏に北米で「大きく判断を誤った」とみられている。3位に入り、1966年以来の最高成績を収めたにもかかわらずだ。リオネル・メッシ擁するアルゼンチンとの準決勝では先制しながら敗れ、多くの厳しい疑問が投げかけられた。
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大勝を重ねるも、守備面の課題は依然として懸念材料
その多くはトゥヘル監督に向けられたものだった。チェルシーとバイエルン・ミュンヘンを率いた同監督は、畳みかけるべき場面で守備陣を次々と投入していた。しかし、イングランドは今回のネーションズリーグ初戦では、より積極的な姿勢を見せた。
チェコとの2試合を難なく制し、リエカではクロアチアに7-0で圧勝した。一方、ウェンブリーでの世界王者スペインとの見応えある一戦には敗れ、そこでも守備のさらなる弱点が浮き彫りになった。
ユーロ2028の英国開催が近づくなか、大胆な優勝予想も出始めているが、ミルズはイングランドが一部で言われているほど強いとは確信していない。
最適な右サイドバック候補とイングランドが改善すべき点
マンチェスター・シティとリーズ・ユナイテッドの元DFは、最高のオンラインカジノを紹介するGambling.comとの提携で取材に応じ、GOALにイングランド代表の右サイドバックのポジションとチーム全体の最近のパフォーマンスについて問われると、こう語った。「総合力ではリース・ジェームズの方が上だと思う」
「欧州選手権まではあと2年、1年半ある。トレントが代表に戻ってきた。彼が並外れた才能の持ち主なのは分かっている。ただ、準決勝や準々決勝に進むような最高レベルでは、守備の仕方が重要になる。ワールドカップでもそれを目にした。DFなら1対1で守れなければならない」
「相手のアタッカー4人に対して後ろに6人を置くようでは、試合に負ける。ワールドカップでもそうだった。DFを何人増やしても機能しない。1対1で守れるだけの力が必要なんだ」
「これまで対戦したチームについて言えば、確かに多くのゴールを決めたことは分かっている。でも正直に言おう。平均年齢が45歳か、それくらいのクロアチア代表に勝ったんだ。長くプレーしている選手もいて、私より年上に見える人もいたよ！」
「チェコ代表にはいつでも勝って当然だ。勝てなかったはずだと思う試合は一つもない。『スペイン戦は素晴らしかった』と言う人もいる。だが、最初の枠内シュートを放つ前に0-3になっていてもおかしくなかった。ハーフタイム時点で2-1だったのは少し幸運だった。確かにPKは外れたが、その後は相手に試合を支配された。試合内容を見れば、6-2で終わっていたとしても、それほど異論は出なかっただろう。強豪を相手に、あれほど多くのチャンスを与えてはいけない」
「もちろん、結果は素晴らしい。ただ、予選ではほぼいつもそうだ。最後に予選を突破できなかったのはいつだ？ 2008年のスティーブ・マクラーレンの時か？ 何があろうと、ほぼ毎回予選は突破している。重要なのは本大会で何が起きるかだ」
「前回の大会では、戦術も意思決定も間違っていたと思う。大きく判断を誤った。だからトーマス・トゥヘルが招かれたんだ。私に言わせれば、欧州選手権までの全試合に6-0で勝ったとしても、決勝で勝てなければ何の意味があったんだ？」
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イングランドの試合日程：ネーションズリーグ準々決勝に向けて
イングランドは直近3試合で12得点を挙げ、無失点を維持している。大黒柱の主将ハリー・ケインは自身が持つ代表通算得点記録を更新し、91得点に伸ばした。さらに、バロンドール争いにも残っている。
イングランドが11月12日にクロアチアと対戦する際には、ケインは代表通算126試合目の出場を果たし、新たな歴史を刻むことを目指す。ネーションズリーグ準々決勝進出がほぼ確実となる中、マドリードのメトロポリターノ・スタジアムでスペインと対戦する試合は、トゥヘル監督の手腕を測る新たな大一番となる。
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