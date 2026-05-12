トレント・アレクサンダー＝アーノルドが選出され、レアル・マドリードのDFにW杯出場の望みが。ダニー・ウェルベックとアレックス・スコットもイングランド代表55人の予備リストに入った。

BBCスポーツによると、レアル・マドリードのDFアレクサンダー＝アーノルドが、トゥヘル監督の予備リスト入りしたことが最大の見どころだ。彼は最近出場機会が減っていたが、ウルグアイ戦と日本戦の代表から外れたことでW杯の夢は終わったと思われていた。しかし月曜日のFIFA提出期限55名リストにより、彼に再チャンスが生まれた。

右SBの負傷者が相次いだため、トゥヘル監督は当初、リース・ジェームズ、ティノ・リブラメント、ベン・ホワイトを優先すると明言。ジャレル・クアンサもアーノルドより評価されていたが、状況が変わり方針を修正した。

ホワイトはウェストハム戦で膝を負傷し、リブラメントも復帰まで時間がない。この状況を受け、元リヴァプール選手に再びチャンスが生まれた。