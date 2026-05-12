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トレント・アレクサンダー＝アーノルドが選出され、レアル・マドリードのDFにW杯出場の望みが。ダニー・ウェルベックとアレックス・スコットもイングランド代表55人の予備リストに入った。
トレントのトーナメントでの命綱
BBCスポーツによると、レアル・マドリードのDFアレクサンダー＝アーノルドが、トゥヘル監督の予備リスト入りしたことが最大の見どころだ。彼は最近出場機会が減っていたが、ウルグアイ戦と日本戦の代表から外れたことでW杯の夢は終わったと思われていた。しかし月曜日のFIFA提出期限55名リストにより、彼に再チャンスが生まれた。
右SBの負傷者が相次いだため、トゥヘル監督は当初、リース・ジェームズ、ティノ・リブラメント、ベン・ホワイトを優先すると明言。ジャレル・クアンサもアーノルドより評価されていたが、状況が変わり方針を修正した。
ホワイトはウェストハム戦で膝を負傷し、リブラメントも復帰まで時間がない。この状況を受け、元リヴァプール選手に再びチャンスが生まれた。
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ウェルベックとスコットが急きょ招集
暫定メンバーには、ファビアン・フルツェラー監督の下で得点力を発揮するブライトンのベテランFWダニー・ウェルベックも選ばれた。
今季は14得点を挙げているが、トゥヘル体制での代表入りは初めて。
また、急成長中のボーンマスMFアレックス・スコットも選ばれた。スコットは11月に代表初招集されたが、前回のメンバーには入っていなかった。
55人のリスト入りしたことで、この若手が遠征メンバー26人に絞られる過程でもトゥヘル監督の視野に残ることが確約された。
ルーク・ショーの待望の復帰
このリストで注目の選手の一人が、マンチェスター・ユナイテッドのルーク・ショーだ。彼はユーロ2024決勝以来となる代表戦出場を果たす可能性がある。
ショーはEURO2024決勝でスペインに敗れて以来、怪我で代表を離れていたが、今シーズンクラブで36試合に出場し、安定したパフォーマンスがトゥヘル監督の注目を集めた。
代表34試合出場、今季クラブ36試合に出場したレギュラーだ。左SBが慢性的に不足するイングランドにとって、彼の復調は6月11日開幕の大会へ向けた戦術的オプションを大きく広げる。
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決勝進出26チームへの道
トゥヘル監督は、米国、カナダ、メキシコで開催される大会に向け、代表メンバーを26人に絞る作業に入る。イングランドサッカー協会（FA）は暫定メンバーをまだ発表していないが、選手たちは数週間以内に実力を示さなければならない。
FAは5月22日（金）にイングランド代表の最終メンバーを発表する予定だ。