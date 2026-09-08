27歳という年齢を考えれば、彼はなお最高レベルでプレーできる時間を十分に残している。その多くをスペインの首都で要求の高いファンに自身の価値を証明することに費やすのか、それとも母国への帰還という道をたどる可能性もあるのか。

その両方が実現し得るかと問われた同じくマージーサイド出身のウォーノックは、Gambler Mediaのために語る中で、GOALにこう話した。「ええ、十分にあり得ると思う。トレントについて言えば、彼はプレーにおいて必ずしもスピードに頼る必要がない。ボールを持った時にパスを出し分ける能力があるからだ。

「実際にキャリア後半でセンターミッドフィールドにポジションを移して、そこでプレーする姿が見られるかどうか。彼の話を聞いても、今の様子を見ても、とても幸せそうに見える。

「レアル・マドリーではポジション争いをしなければならず、それが難しいものになることは彼自身も理解していると思う。それでも彼は自分の能力を信じるはずだ。彼はキャリアを通じてずっと疑いの目を向けられてきたが、あのレベルでプレーしていることを考えれば信じられないことだ」

将来的な移籍について、ウォーノックはこう付け加えた。「彼が戻ってくるとすれば、リヴァプールが再び獲得に動いた時だけだと思う。ほかのどのクラブでプレーする姿もあまり想像できない。

「ただ、トレントはおそらく別の場所へ行くタイプの人間でもあると感じる。例えばイタリアのような場所だ。人生の中で自分を試し、さまざまな場所へ移ることを望む、そういう性格だと思う」