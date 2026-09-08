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トレント・アレクサンダー＝アーノルドがプレミアリーグ復帰か。元リヴァプールのスターが「唯一」検討する移籍先とは。セリエAでの将来的なイタリアでの仕事が、レアル・マドリーのフルバックに取り沙汰されている
アレクサンダー＝アーノルドはリバプールですべてを勝ち取った
少年時代から在籍したクラブと袂を分かつことは、生え抜きのリヴァプール出身者にとって簡単ではなかったが、自らの地元でほぼすべてを成し遂げた末に、確立されたプロとしての居心地の良い環境から遠く離れた場所での新たなスタートを求めた。
アレクサンダー＝アーノルドはリヴァプールでプレミアリーグ2回、FAカップ、リーグカップ、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップ、コミュニティー・シールドを制した。さらに2020年にはPFA年間最優秀若手選手賞を受賞し、イングランド代表の一員として主要な国際大会の舞台にも立った。
契約満了が近づく中で、スペインへ向かう決断が下され、イングランド代表の同僚ジュード・ベリンガムと合流することになった。フリーでの移籍にはならず、レアル・マドリーは取引を急いでまとめるために少額の移籍金を支払うことで合意。2025-26シーズンには多くの挑戦が待ち受けていた。
アレクサンダー＝アーノルドがレアル・マドリーでどれほど長く過ごすのかという疑問の声もすでに上がっている。現在はデンゼル・ダンフリースとのポジション争いに直面しており、さらにチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムを率いたジョゼ・モウリーニョの指導を受けているからだ。
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アレクサンダー＝アーノルドはプレミアリーグに復帰する可能性があるのか？
27歳という年齢を考えれば、彼はなお最高レベルでプレーできる時間を十分に残している。その多くをスペインの首都で要求の高いファンに自身の価値を証明することに費やすのか、それとも母国への帰還という道をたどる可能性もあるのか。
その両方が実現し得るかと問われた同じくマージーサイド出身のウォーノックは、Gambler Mediaのために語る中で、GOALにこう話した。「ええ、十分にあり得ると思う。トレントについて言えば、彼はプレーにおいて必ずしもスピードに頼る必要がない。ボールを持った時にパスを出し分ける能力があるからだ。
「実際にキャリア後半でセンターミッドフィールドにポジションを移して、そこでプレーする姿が見られるかどうか。彼の話を聞いても、今の様子を見ても、とても幸せそうに見える。
「レアル・マドリーではポジション争いをしなければならず、それが難しいものになることは彼自身も理解していると思う。それでも彼は自分の能力を信じるはずだ。彼はキャリアを通じてずっと疑いの目を向けられてきたが、あのレベルでプレーしていることを考えれば信じられないことだ」
将来的な移籍について、ウォーノックはこう付け加えた。「彼が戻ってくるとすれば、リヴァプールが再び獲得に動いた時だけだと思う。ほかのどのクラブでプレーする姿もあまり想像できない。
「ただ、トレントはおそらく別の場所へ行くタイプの人間でもあると感じる。例えばイタリアのような場所だ。人生の中で自分を試し、さまざまな場所へ移ることを望む、そういう性格だと思う」
アンフィールド復帰が難航する可能性がある理由
リヴァプールの元選手であるダニー・マーフィー氏も今夏、アレクサンダー＝アーノルドの今後の移籍市場での古巣復帰の可能性について問われた際、GOALに対してこう語っていた。「いくつか理由があって、彼がアンフィールドに戻るのを見たら本当に驚くと思う。ひとつはファンだ。彼が去った時の状況を考えると、ファンがそれをそれほど歓迎するかは分からない。さらに、彼が稼いでいる額だ。現時点でプレミアリーグで彼にその額を払うクラブがあるかどうかは分からない。彼は素晴らしい選手ではあるが、フリーで移籍したこともあって、マドリードで途方もない額を稼いでいる。
「彼はしばらくあそこにいると思う。もう1シーズンはやってみて、その後どうなるかを見て、自分の立ち位置を確かめるはずだ。まだ彼が戻るとは思わない。もちろん、いつかはあるかもしれない。まだ年齢的にも若いからだ。プレミアリーグには彼を獲得できるだけの資金力があるのは確かだが、現時点でそれが実現するとは思わない」
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アレクサンダー＝アーノルド、マドリードと2031年まで契約へ
アレクサンダー＝アーノルドは依然としてマドリードとの契約を5年弱残しており、その条件では2031年までとなっている。近いうちに再び移籍する考えを示すような兆候は何もない。
そのディビジョンで成し遂げてきたことを踏まえれば、いずれ再びプレミアリーグでプレーする姿が見られてもほとんど驚きはないだろう。しかし、現代の選手たちは活躍の場を広げ続けることに前向きであり、その考え方によって、古巣へ戻る道をたどる前に、さらに故郷から遠く離れる可能性もある。
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