アレクサンダー＝アーノルドはリヴァプールを恋しく思っていた。リヴァプールもまた彼を必要としていた。バイエル・レバークーゼンから高額移籍金で加入したジェレミー・フリンポンは右サイドバックとして期待に応えられず、チームは5位に終わり、アルネ・スロット監督は解任された。

北米での代表大会にも選ばれなかった彼は、自分の決断を誤りだったと感じるのだろうか。この疑問を、元リヴァプール＆イングランド代表のマーフィーにぶつけた。NetBet提供のGOAL独占インタビューで彼はこう語った。 「どの選手でも感じるだろう。私も移籍したときは『何をしてしまったんだ』と思った。自然な感情だ。

まだ1シーズン目なのでパニックにはならないだろう。 でも、新しい環境でうまくいかない時期があると、「これでよかったのか」と不安になる夜もあるだろう。

「しかし、それを引きずってはいけない。パフォーマンスに支障をきたすからだ。彼は今シーズンの結果に失望しているだろう。だが、時間と契約はある。だから、この夏に気持ちを立て直し、万全のコンディションで来シーズンに備えるだろう。」