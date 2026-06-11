Getty
翻訳者：
トレント・アレクサンダー＝アーノルドがプレミアリーグに復帰する可能性が出てきた。レアル・マドリードに移籍した元リヴァプール右SBには後悔の声も。この移籍説に「仰天」との反応も。
アレクサンダー＝アーノルドのスペインデビューシーズンのコンディションとパフォーマンスの問題
2025年、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍はアレクサンダー＝アーノルドのプレーをさらに高めるはずだった。プレミアリーグ2度、チャンピオンズリーグと国内カップを制したマージーサイド出身の彼は、契約満了で古巣を離れた。
しかし新天地ではコンディションを崩し、パフォーマンスも低下。27歳のサイドバックは苦境に立たされた。さらにレアルの象徴カルバハルとのポジション争いも激化。2025-26シーズンはリーガで21試合出場にとどまり、厳しいマドリードのファンをも魅了するには至っていない。
- Getty
アレクサンダー＝アーノルドは、イングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれなかったことを後悔するだろうか？
アレクサンダー＝アーノルドはリヴァプールを恋しく思っていた。リヴァプールもまた彼を必要としていた。バイエル・レバークーゼンから高額移籍金で加入したジェレミー・フリンポンは右サイドバックとして期待に応えられず、チームは5位に終わり、アルネ・スロット監督は解任された。
北米での代表大会にも選ばれなかった彼は、自分の決断を誤りだったと感じるのだろうか。この疑問を、元リヴァプール＆イングランド代表のマーフィーにぶつけた。NetBet提供のGOAL独占インタビューで彼はこう語った。 「どの選手でも感じるだろう。私も移籍したときは『何をしてしまったんだ』と思った。自然な感情だ。
まだ1シーズン目なのでパニックにはならないだろう。 でも、新しい環境でうまくいかない時期があると、「これでよかったのか」と不安になる夜もあるだろう。
「しかし、それを引きずってはいけない。パフォーマンスに支障をきたすからだ。彼は今シーズンの結果に失望しているだろう。だが、時間と契約はある。だから、この夏に気持ちを立て直し、万全のコンディションで来シーズンに備えるだろう。」
アレクサンダー＝アーノルドはプレミアリーグに復帰するだろうか。もしかするとリヴァプールで？
マーフィーは「アレクサンダー＝アーノルドがアンフィールドに復帰したら驚く。ファンは彼の去り方を快く思っていないし、今の高給を払えるプレミアリーグのクラブも考えにくい」と語った。 彼が残した去り方を考えれば、ファンが歓迎するとは思えない。しかも、彼が現在稼いでいる巨額年俸を払えるプレミアクラブは、現時点では想像できない。 彼は優れた選手だが、マドリードで移籍金ゼロで得た報酬は膨大だ。
「しばらくはマドリードに残るだろう。もう1シーズンプレーして状況を見極めるはずだ。現時点での復帰は考えにくい。まだ若いので将来の可能性はゼロではないが、当面はなさそうだ。」
- Getty
レアル・マドリードがダムフリーズの獲得とモウリーニョ監督の就任へ準備中。
アレクサンダー＝アーノルドは2031年夏まで6年契約を結んでいるが、履行されるかは不透明だ。
カルバハルの退団で障害は一つ減ったが、レアルはインテルからデンゼル・ダムフリーズの獲得目前であり、ジョゼ・モウリーニョも2度目の監督就任へ動き出している。アレクサンダー＝アーノルドは「ガラクティコス」の本拠地で称賛を得るため、さらなる試練に挑む。