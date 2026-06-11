Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2025 FIFA Club World CupGetty
Chris Burton

翻訳者：

トレント・アレクサンダー＝アーノルドがプレミアリーグに復帰する可能性が出てきた。レアル・マドリードに移籍した元リヴァプール右SBには後悔の声も。この移籍説に「仰天」との反応も。

トレント・アレクサンダー＝アーノルド
リヴァプール
レアル・マドリー
プレミアリーグ
ラ・リーガ

レアル・マドリードに移籍したトレント・アレクサンダー＝アーノルドは、眠れない夜を過ごし、ときどき後悔しているだろう。しかし、ダニー・マーフィーはGOALに、彼がリヴァプールに戻れば「驚く」と語った。スペインでの厳しいデビューシーズンと、トーマス・トゥヘル監督が率いる2026年ワールドカップ代表からの落選を受け、彼の将来を疑問視する声がある。

  • アレクサンダー＝アーノルドのスペインデビューシーズンのコンディションとパフォーマンスの問題

    2025年、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍はアレクサンダー＝アーノルドのプレーをさらに高めるはずだった。プレミアリーグ2度、チャンピオンズリーグと国内カップを制したマージーサイド出身の彼は、契約満了で古巣を離れた。

    しかし新天地ではコンディションを崩し、パフォーマンスも低下。27歳のサイドバックは苦境に立たされた。さらにレアルの象徴カルバハルとのポジション争いも激化。2025-26シーズンはリーガで21試合出場にとどまり、厳しいマドリードのファンをも魅了するには至っていない。

    • 広告
  • Trent Alexander-Arnold Liverpool 2024Getty

    アレクサンダー＝アーノルドは、イングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれなかったことを後悔するだろうか？

    アレクサンダー＝アーノルドはリヴァプールを恋しく思っていた。リヴァプールもまた彼を必要としていた。バイエル・レバークーゼンから高額移籍金で加入したジェレミー・フリンポンは右サイドバックとして期待に応えられず、チームは5位に終わり、アルネ・スロット監督は解任された。

    北米での代表大会にも選ばれなかった彼は、自分の決断を誤りだったと感じるのだろうか。この疑問を、元リヴァプール＆イングランド代表のマーフィーにぶつけた。NetBet提供のGOAL独占インタビューで彼はこう語った。 「どの選手でも感じるだろう。私も移籍したときは『何をしてしまったんだ』と思った。自然な感情だ。

    まだ1シーズン目なのでパニックにはならないだろう。 でも、新しい環境でうまくいかない時期があると、「これでよかったのか」と不安になる夜もあるだろう。

    「しかし、それを引きずってはいけない。パフォーマンスに支障をきたすからだ。彼は今シーズンの結果に失望しているだろう。だが、時間と契約はある。だから、この夏に気持ちを立て直し、万全のコンディションで来シーズンに備えるだろう。」

  • アレクサンダー＝アーノルドはプレミアリーグに復帰するだろうか。もしかするとリヴァプールで？

    マーフィーは「アレクサンダー＝アーノルドがアンフィールドに復帰したら驚く。ファンは彼の去り方を快く思っていないし、今の高給を払えるプレミアリーグのクラブも考えにくい」と語った。 彼が残した去り方を考えれば、ファンが歓迎するとは思えない。しかも、彼が現在稼いでいる巨額年俸を払えるプレミアクラブは、現時点では想像できない。 彼は優れた選手だが、マドリードで移籍金ゼロで得た報酬は膨大だ。

    「しばらくはマドリードに残るだろう。もう1シーズンプレーして状況を見極めるはずだ。現時点での復帰は考えにくい。まだ若いので将来の可能性はゼロではないが、当面はなさそうだ。」

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    レアル・マドリードがダムフリーズの獲得とモウリーニョ監督の就任へ準備中。

    アレクサンダー＝アーノルドは2031年夏まで6年契約を結んでいるが、履行されるかは不透明だ。

    カルバハルの退団で障害は一つ減ったが、レアルはインテルからデンゼル・ダムフリーズの獲得目前であり、ジョゼ・モウリーニョも2度目の監督就任へ動き出している。アレクサンダー＝アーノルドは「ガラクティコス」の本拠地で称賛を得るため、さらなる試練に挑む。