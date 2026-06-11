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トレントは危機か？アレクサンダー＝アーノルドは「モウリーニョ監督は守備を重視する」と指摘。デンゼル・ダムフリーズがレアル・マドリードの正選手になる可能性も。
モウリーニョの復帰が守備陣の再編を招く
スカイ・スポーツによると、ポルトガル人監督は水曜午後にリスボンからマドリードへ移動し、スペインの強豪への復帰を正式決定。7月の契約開始を前に練習場へ直行した。 守備陣再構築のため、クラブはリヴァプールのCBイブラヒマ・コナテとインテルDFデンゼル・ダムフリーズの格安獲得を狙う。これはデビューシーズンが波乱含みだったアレクサンダー＝アーノルドが筋肉系の怪我でイングランド代表のW杯メンバーから外れ、代替が必要となったためだ。
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ハッセルバインクが戦術上のジレンマを指摘
10betの取材に答えた1999年プレミアリーグ得点王は、監督交代が攻撃的サイドバックの立場を大きく変えると語った。ダムフリーズがアレクサンダー＝アーノルドのポジションを奪えるか問われると、ハッセルバインクは「もしジョゼ・モウリーニョが監督なら、彼の出場機会は増えるだろう。モウリーニョはディフェンダーにまず守備を要求するからだ」と述べた。
トレントの攻撃力は誰もが認める。だが守備を重視するモウリーニョなら、ダムフリーズの出場機会が増えるはずだ。それでも、タイプが異なる2人の右SBがいることは監督にとって贅沢。戦術の幅も広がる。
それでもトレントも十分に出場できるはずだ。競争は当然あるが、それがビッグクラブだ。」
プレミアリーグへの復帰はない
6月30日にダニ・カルバハルが退団するため、右サイドの要である27歳選手には世間の厳しい視線が注がれ、プレッシャーが高まるだろう。それでもハッセルバインクは、プレミアリーグへの復帰は時期尚早だと語る。
ハッセルバインクは彼の将来についてこう続けた。「私は彼が戻るべきではないと思う。 粘り強く踏ん張るべきだ。イングランド代表については、現在メンバー外であることを承知しているが、海外でプレーするイングランド人選手は代表にとって良いことだ。ケインやゴードン、ラッシュフォード、トレントがいる。これはイングランドにとってプラスになる。
リヴァプール時代のように事が運ばない今こそ、彼の精神力を鍛える良い機会だ。異なるプレースタイルを示し、新しい種類のプレッシャーに立ち向かう必要がある」
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リハビリの夏が待っている
マドリード首脳陣はワールドカップ前にダンフリーズとコナテを獲得し、モウリーニョ監督の早期チーム編成を支援する。チームメイトが大会へ行く間、アレクサンダー＝アーノルドはコンディション回復のためリハビリに専念する。彼は8月開始のリーグ戦までに、新監督に守備的な役割への適応を示すため、プレシーズンを活用しなければならない。