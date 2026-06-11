10betの取材に答えた1999年プレミアリーグ得点王は、監督交代が攻撃的サイドバックの立場を大きく変えると語った。ダムフリーズがアレクサンダー＝アーノルドのポジションを奪えるか問われると、ハッセルバインクは「もしジョゼ・モウリーニョが監督なら、彼の出場機会は増えるだろう。モウリーニョはディフェンダーにまず守備を要求するからだ」と述べた。

トレントの攻撃力は誰もが認める。だが守備を重視するモウリーニョなら、ダムフリーズの出場機会が増えるはずだ。それでも、タイプが異なる2人の右SBがいることは監督にとって贅沢。戦術の幅も広がる。

それでもトレントも十分に出場できるはずだ。競争は当然あるが、それがビッグクラブだ。」