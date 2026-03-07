「トレントと契約した奴を怒れ！」 - レアル・マドリードに勝利したにもかかわらず、守備のずさんさをスペインのマスコミに酷評されたアレクサンダー・アーノルド

この批判は、アレクサンダー・アーノルドの守備意識と、その卓越した攻撃力とのバランスに関する長年の議論を浮き彫りにしている。彼のクロスと視野は世界トップクラスである一方、スペインのメディアは、プレミアリーグでの彼のプレーを時折悩ませた守備の脆弱性、特にタイトル争いが激化する中では、それを容認する気は少ないようだ。

マルカ紙は、彼のゴールへの貢献を強調し、「トレントは、セルタ・ビーゴのセンターバックよりも速いヴィニシウスへのロングパスで攻撃を開始しました。彼はポストを直撃しましたが、その瞬間、ハビ・ロドリゲスによってバランスを崩されていました。 かつてはこのような行為は得点を阻んだとしてペナルティとみなされたものだ。ルールの精神とかそういうものだ。その後チュアメニが遠距離から脅威を与え、ラドゥに好セーブを強いた。ラドゥは重要なセーブも決めている。次の場面では、完璧に実行されたコーナーキックには為す術がなかった。トレントがショートで蹴り、アルダがターンしてボックスの縁へクロスを上げ、オーレリアンがポストの内側に流し込んだ。0-1。」