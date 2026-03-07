Getty Images Sport
「トレントと契約した奴を怒れ！」 - レアル・マドリードに勝利したにもかかわらず、守備のずさんさをスペインのマスコミに酷評されたアレクサンダー・アーノルド
トレントの致命的な過ち
アンフィールドから注目を浴びる移籍を果たして以来、スペインのトップリーグでわずか 8 試合目の先発出場となったこのイングランド代表選手は、セルタの同点ゴールを許した主犯でした。オーレリアン・チュアメニがアルベロアのチームに先制点をもたらした後、アレクサンダー・アーノルドはロングボールの処理に失敗し、ウィロット・スウェドバーグに抜き去られ、ボルハ・イグレシアスに簡単なタップインのチャンスを与えてしまいました。
スペインのメディアが痛烈な批判を下す
このミスによる余波は即座に現れ、スペインの有力紙マルカが先陣を切って右サイドバックのパフォーマンスを痛烈に批判した。同紙は特に辛辣な論調で、セルタの得点に繋がった決定的な守備局面において、27歳の選手が完全に場違いな様子だったと指摘した。
「トレントの頭上を越えるロングボール1本で、ウィリオットはリーガで最も守備意識の低いフルバックを露呈させた」と同紙は試合レポートで報じている。
マルカ紙は辛辣な分析の中で、「アレクサンダー・アーノルドに驚かないでください。彼はいつもこうでした。クロップ監督もリバプールを去った直後に『彼にディフェンスの方法を教え損ねた』と自ら語っています」と記しています。リバプールを定期的に観戦している人なら誰でも、トレントがディフェンスの達人ではないことを知っています。彼の強みは、前線に押し上げて、絶妙なパスでボールを分配することにあります。しかし、ディフェンスは？ セルタの最初のゴールで再び証明されたように、それは忘れてください。唯一の問題は、彼がその方法を知らないのか、それとも単にやりたくないのか、ということです。
「だからレアル・マドリードのサポーターなら、イングランド人DFの守備が気に入らなくても彼を責めるな。むしろ、彼を獲得した誰かを責めるべきだ」
リバプール伝説の二重性
この批判は、アレクサンダー・アーノルドの守備意識と、その卓越した攻撃力とのバランスに関する長年の議論を浮き彫りにしている。彼のクロスと視野は世界トップクラスである一方、スペインのメディアは、プレミアリーグでの彼のプレーを時折悩ませた守備の脆弱性、特にタイトル争いが激化する中では、それを容認する気は少ないようだ。
マルカ紙は、彼のゴールへの貢献を強調し、「トレントは、セルタ・ビーゴのセンターバックよりも速いヴィニシウスへのロングパスで攻撃を開始しました。彼はポストを直撃しましたが、その瞬間、ハビ・ロドリゲスによってバランスを崩されていました。 かつてはこのような行為は得点を阻んだとしてペナルティとみなされたものだ。ルールの精神とかそういうものだ。その後チュアメニが遠距離から脅威を与え、ラドゥに好セーブを強いた。ラドゥは重要なセーブも決めている。次の場面では、完璧に実行されたコーナーキックには為す術がなかった。トレントがショートで蹴り、アルダがターンしてボックスの縁へクロスを上げ、オーレリアンがポストの内側に流し込んだ。0-1。」
バルベルデの魔法による救済
幸いにも、この右サイドバックのミスは、トロフィー争いにおいてレアル・マドリードに貴重な 2 ポイントの損失をもたらすことはなかった。アレクサンダー・アーノルドのクロスがきっかけとなったゴール前の混戦から、フェデリコ・バルベルデが 94 分に劇的な決勝ゴールを決め、ロス・ブランコスはリーグ首位のバルセロナに 1 ポイント差まで迫った。
この僅差の勝利により、今日アスレティック・クラブと対戦するハンス・フリック監督率いるチームへのプレッシャーは続くが、アレクサンダー・アーノルドにとっては厳しい警告となった。勝利は多くの欠点を覆い隠すが、「当惑した」このイギリス人選手は、レアル・マドリードでは、完璧を求めるメディアによって、あらゆる失敗が外科医のような精度で分析されるということをすぐに学んだ。
