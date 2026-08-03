「僕にとって最初の、まさに最初の手本はピッポ・インザーギだった。その後、成長するにつれてルイス・スアレスをものすごく尊敬するようになった。今はロベルト・レヴァンドフスキとハリー・ケインをとても注意深く見ている」

トレゾルディはインタビューの中で、レオンについても語った。ミランの背番号10で、ACミランから移籍する可能性もある選手について、こう話している。「一度サン・シーロで会ったことがある。彼について語る時は、とてつもない選手について話しているということだ。レオンはレオンだ。僕がファンとして記憶している最初のスクデットの主役だった。いくつか問題もあったし、いくつか負傷もあった。でも唯一大事なのは、数年前の彼のレベルに戻ることだ。売るかって？ 絶対にノーだ」