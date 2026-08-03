クラブ・ブルージュでもドイツ代表でも圧倒的な存在感を放っているニコロ・トレソルディが、自身のミラン愛について再び語った。今度はポッドキャスト『My Turnover』で次のように話している。 「僕はミランを応援して育った。すべては祖父のおかげだ。祖父はミランファンで、ファン・バステン、ライカールト、フリットのゴルフの先生でもあった。僕がここまで熱狂的なファンになったのは祖父のおかげで、今でもいつも彼らを追っている。将来的に自分が彼らに合う存在になれるかって？ それは分からないね、今後どうなるか見ていこう。今のところ、僕は今でも大のファンだし、ブルージュで幸せだ」
Getty Images
翻訳者：
トレソルディ「ミランを応援して育った。将来のことは分からない。レオン？ 絶対に売らない。とてつもない選手だ」
インザーギとレオン
「僕にとって最初の、まさに最初の手本はピッポ・インザーギだった。その後、成長するにつれてルイス・スアレスをものすごく尊敬するようになった。今はロベルト・レヴァンドフスキとハリー・ケインをとても注意深く見ている」
トレゾルディはインタビューの中で、レオンについても語った。ミランの背番号10で、ACミランから移籍する可能性もある選手について、こう話している。「一度サン・シーロで会ったことがある。彼について語る時は、とてつもない選手について話しているということだ。レオンはレオンだ。僕がファンとして記憶している最初のスクデットの主役だった。いくつか問題もあったし、いくつか負傷もあった。でも唯一大事なのは、数年前の彼のレベルに戻ることだ。売るかって？ 絶対にノーだ」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。