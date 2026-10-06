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ライブ
NICOLO TRESOLDI Getty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

トレゾルディ「クロップとマンチーニと話をした。U-21ではイタリアとドイツにノーと言った。何が起こるか見ていこう」

イタリア
ドイツ
ニコロ・トレソルディ

ブリュージュに所属するイタリア系ドイツ人FWは、現時点では自身の将来についてどの代表を選ぶか決めたくないと考えている。

イタリアドイツが、ニコロ・トレゾルディという才能をめぐって争っている。カリアリ生まれのイタリア系ドイツ人FWは、2022年からドイツ国籍となっており、ベルギーのクラブ・ブルージュで輝きを放ち続けている。そしてこの非常に長い中断期間の初めに、ロベルト・マンチーニとユルゲン・クロップの双方から招集を受けた。

だが、2人の代表監督に対し、このストライカーは「ノー、ありがとう」と返答。 RanSportの取材に対して、少なくとも現時点では主な理由がドイツU-21代表での現在にあることを認めた。


  • クロップには「ノー」と言った。だが、私は緊張していた。

    「クロップに断りを入れたこと？ 彼は完全に理解してくれた。とても有意義な意見交換ができた。いい印象を与えられていたらと思う。彼は素晴らしい指導者であり、人としても本当に素晴らしい。だからこそ、あの会話と彼の支えにとても感謝している。自分はものすごく緊張していた。すぐに両親にも話したし、両親も緊張していた。でも最終的には、ただただとても前向きな会話だった」

  • マンチーニも否定へ

    「ロベルト・マンチーニからも連絡がありました。かなり似たような状況でした。これほど成功を収めた2人の監督が、僕と話すために時間を取ってくれるのは、僕にとって特別なことです。それは、自分が正しい道を進んでいることの証明でもあります。このことについて、2人にはとても感謝しています。今後どうなるかを見ていきたいです」

  • ドイツのこともイタリアのことも考えていない

    「僕の意識は完全にU代表に向いていて、ドイツやイタリアのことではない。僕にとっては、すべてがこの3試合にかかっている。2試合に勝って、残るは1試合だ。勝ちたいし、ゴールも決めたい。その後に何が起こるか見ていこう」

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