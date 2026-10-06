イタリアとドイツが、ニコロ・トレゾルディという才能をめぐって争っている。カリアリ生まれのイタリア系ドイツ人FWは、2022年からドイツ国籍となっており、ベルギーのクラブ・ブルージュで輝きを放ち続けている。そしてこの非常に長い中断期間の初めに、ロベルト・マンチーニとユルゲン・クロップの双方から招集を受けた。

だが、2人の代表監督に対し、このストライカーは「ノー、ありがとう」と返答。 RanSportの取材に対して、少なくとも現時点では主な理由がドイツU-21代表での現在にあることを認めた。



