イタリアとドイツが、ニコロ・トレゾルディという才能をめぐって争っている。カリアリ生まれのイタリア系ドイツ人FWは、2022年からドイツ国籍となっており、ベルギーのクラブ・ブルージュで輝きを放ち続けている。そしてこの非常に長い中断期間の初めに、ロベルト・マンチーニとユルゲン・クロップの双方から招集を受けた。
だが、2人の代表監督に対し、このストライカーは「ノー、ありがとう」と返答。 RanSportの取材に対して、少なくとも現時点では主な理由がドイツU-21代表での現在にあることを認めた。
イタリアとドイツが、ニコロ・トレゾルディという才能をめぐって争っている。カリアリ生まれのイタリア系ドイツ人FWは、2022年からドイツ国籍となっており、ベルギーのクラブ・ブルージュで輝きを放ち続けている。そしてこの非常に長い中断期間の初めに、ロベルト・マンチーニとユルゲン・クロップの双方から招集を受けた。
だが、2人の代表監督に対し、このストライカーは「ノー、ありがとう」と返答。 RanSportの取材に対して、少なくとも現時点では主な理由がドイツU-21代表での現在にあることを認めた。
「クロップに断りを入れたこと？ 彼は完全に理解してくれた。とても有意義な意見交換ができた。いい印象を与えられていたらと思う。彼は素晴らしい指導者であり、人としても本当に素晴らしい。だからこそ、あの会話と彼の支えにとても感謝している。自分はものすごく緊張していた。すぐに両親にも話したし、両親も緊張していた。でも最終的には、ただただとても前向きな会話だった」
「ロベルト・マンチーニからも連絡がありました。かなり似たような状況でした。これほど成功を収めた2人の監督が、僕と話すために時間を取ってくれるのは、僕にとって特別なことです。それは、自分が正しい道を進んでいることの証明でもあります。このことについて、2人にはとても感謝しています。今後どうなるかを見ていきたいです」
「僕の意識は完全にU代表に向いていて、ドイツやイタリアのことではない。僕にとっては、すべてがこの3試合にかかっている。2試合に勝って、残るは1試合だ。勝ちたいし、ゴールも決めたい。その後に何が起こるか見ていこう」
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