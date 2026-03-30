各クラブがこの時期、最初の接触や打診を行いながら夏の移籍市場に向けた戦略を練り始めている中、ある選手が「代表チーム間」の移籍市場の中心に浮上している。その選手とは、クラブ・ブルッヘおよびドイツU-21代表に所属する2004年生まれのFW、ニコロ・トレソルディだ。現時点では。 というのも、この選手は3つの国籍を持っており、A代表での試合に出場するまでは、代表を選ぶ権利を保留できるからだ。カリアリ生まれの彼は、13歳でドイツのハノーファーに移住し、2022年にドイツ国籍を取得した。しかし、3つのパスポートのうち、母親の出身地であるアルゼンチンのパスポートも保持している。
Getty Images
翻訳者：
トレスオルディが国内（および国外）のクラブから注目を集める：アルゼンチンからのオファーがあり、イタリアやドイツを凌ぐ
アルゼンチンの快進撃
これまで彼は常にドイツのユース代表でプレーしてきた――U-19から現在のU-21の主力FWに至るまで――が、ドイツ紙『ビルト』の報道によると、アルゼンチンサッカー協会は彼とその家族と予備的な接触を持ち、帰化を目指す意向を示しているという。 つまりアルゼンチンは、過去に二重国籍を持つ他の若手選手たちに対して行ったように、イタリアに先んじて彼を獲得する可能性がある。一方、ドイツ国内では、トレソルディにまだチャンスを与えていないにもかかわらず、ナゲルスマン監督が代表チームのベテラン選手たちに固執していることに、眉をひそめる声も上がっている。
トレソルディと移籍市場：今夏、彼はどこへ移籍するのか
一方で、このFWは国内での3クラブによる争奪戦の中心にあり、他方では「現実の」移籍市場がある。ブルージュで50試合近くに出場し、17ゴール5アシストを記録した2004年生まれの彼は、自身の夢のクラブであるミランとの関連が度々報じられてきたが、現時点でロッソネリはこの方向へ動きを見せていない （ここ数年、デ・ケテラールやジャシャリを獲得している）。1月の移籍市場ではアーセナルやラツィオとの関連も報じられており、夏にはさらに他のクラブが名乗りを上げる可能性もある。