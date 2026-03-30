トレスオルディが国内（および国外）のクラブから注目を集める：アルゼンチンからのオファーがあり、イタリアやドイツを凌ぐ

各クラブがこの時期、最初の接触や打診を行いながら夏の移籍市場に向けた戦略を練り始めている中、ある選手が「代表チーム間」の移籍市場の中心に浮上している。その選手とは、クラブ・ブルッヘおよびドイツU-21代表に所属する2004年生まれのFW、ニコロ・トレソルディだ。現時点では。 というのも、この選手は3つの国籍を持っており、A代表での試合に出場するまでは、代表を選ぶ権利を保留できるからだ。カリアリ生まれの彼は、13歳でドイツのハノーファーに移住し、2022年にドイツ国籍を取得した。しかし、3つのパスポートのうち、母親の出身地であるアルゼンチンのパスポートも保持している。



