インテルはDF補強の最優先ターゲットとしてトレヴォ・チャロバを狙う。ダルミアン、デ・フライ、アチェルビを放出したため、マルティネスを守る最終ラインの強化が急務だ。 サン＝ジロワーズから2500万ユーロでカライリを獲得したばかりだが、マロッタとアウジリオの目はすでにチェルシーのセンターバックに向かっている。同選手は現在、イングランド代表としてアメリカで開催中のW杯に出場中で、明日マイアミでの準々決勝でノルウェーと対戦する。 朗報は、1999年生まれのフリータウン出身である彼がインテルを選択し、現時点では他クラブのオファーに耳を貸していないこと。周辺関係者はコモ、フルハム、クリスタル・パレスからのオファーを丁重に断った。チェルシーはマクセンス・ラクロワの加入を円滑にするため、彼をクリスタル・パレスへ放出する意向だったという。