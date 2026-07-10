インテルはDF補強の最優先ターゲットとしてトレヴォ・チャロバを狙う。ダルミアン、デ・フライ、アチェルビを放出したため、マルティネスを守る最終ラインの強化が急務だ。 サン＝ジロワーズから2500万ユーロでカライリを獲得したばかりだが、マロッタとアウジリオの目はすでにチェルシーのセンターバックに向かっている。同選手は現在、イングランド代表としてアメリカで開催中のW杯に出場中で、明日マイアミでの準々決勝でノルウェーと対戦する。 朗報は、1999年生まれのフリータウン出身である彼がインテルを選択し、現時点では他クラブのオファーに耳を貸していないこと。周辺関係者はコモ、フルハム、クリスタル・パレスからのオファーを丁重に断った。チェルシーはマクセンス・ラクロワの加入を円滑にするため、彼をクリスタル・パレスへ放出する意向だったという。
Calciomercato
翻訳者：
トレヴォ・チャロバはインテルへの移籍のみを希望し、コモを含む他クラブは拒否。チェルシーは高値を提示しているが、交渉は続いている。
チャロバはインテルだけを希望している
チャロバはインテルへの移籍を望んでおり、すでに承諾している。チェルシーではシャビ・アロンソ体制下で出場機会がないと判断した。伝統と歴史あるイタリアの名門で力を試したいと考えている。現在はミラノからの連絡を待っており、その意向は周囲も把握している。 インテルはまだ正式オファーを出していないが、チェルシーが移籍金4000万ユーロを要求していることは把握している。現時点では高額だが、関係陣との接触は続き、W杯後に状況を整理して戦略を練る予定だ。
チャロバの代替候補
チャロバはインテルにとって第一候補だが、唯一の選択肢ではない。マロッタとアウジリオは、7月15日まで有効な2800万ユーロの契約解除条項を持ち、ユヴェントスも注目するボローニャのルクミや、ウディネーゼのソレトも候補に挙げている。一方、レアル・マドリードでの契約が終了し、代理人側からオファーされているデヴィッド・アラバについては、現時点では特に熱心ではない。
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