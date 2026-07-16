トレヴォ・チャロバがセスク・ファブレガスと再会へ――コモがクリスタル・パレスやインテルを抑え、チェルシーのDFを獲得

移籍市場の厳しさについて語ったスワルソ氏は、2028年夏まで契約（1年延長オプション付き）があるチェルシー選手を獲得しようとした際のクラブ哲学を明かした。彼はイングランド人選手争奪のためライバル会長と電話したとし、セリエAでの独自のビジネス手法を示した。

「あるイングランド人選手を巡り、別のイタリアクラブと争っているとして我々の名前が報じられた」とスワルソは語った。 「心の中で思った。あの選手を欲しければ引き取ってください。我々は手を引きます。ただし、彼を取るならあなたのクラブの選手を1人譲ってください、と。相手は『電話ありがとう。また連絡する』と答えた」