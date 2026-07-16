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トレヴォ・チャロバがセスク・ファブレガスと再会へ――コモがクリスタル・パレスやインテルを抑え、チェルシーのDFを獲得
ファブレガスが狙った選手を獲得した
コモの補強は止まらない。チェルシー下部出身のチャロバ獲得目前だ。ファブレガスが率いるクラブは、昨季セリエAで4位に入りCL権を得た。その守備の要として、この多才なDFに白羽の矢が立った。
スカイ・スポーツ・イタリアによると、基本3500万ユーロ＋ボーナスで合意間近。チャロバは27歳。
チャロバは2018年にチェルシーのトップチームに昇格し、1年間ファブレガスと過ごした（公式戦での共演はなし）。今、二人はイタリアで再会する。
- AFP
強豪に勝利
チャロバ争奪戦は一強ではなく、複数の欧州クラブが注目。インテルも興味を示したが、チェルシーの提示額に難色を示したため、コモにチャンスが生まれた。
クリスタル・パレスも2024-25シーズンにローン移籍したチャロバが14試合3得点を挙げたことから残留を望んだが、ロンバルディアでのプロジェクトがより魅力的だった。 コモのミルワン・スワルソ会長は、クラブが戦略的に動いたと認め、契約前に市場を測るため他クラブ幹部とも協議していたと明かした。
スワルソ氏が交渉について率直に語る
移籍市場の厳しさについて語ったスワルソ氏は、2028年夏まで契約（1年延長オプション付き）があるチェルシー選手を獲得しようとした際のクラブ哲学を明かした。彼はイングランド人選手争奪のためライバル会長と電話したとし、セリエAでの独自のビジネス手法を示した。
「あるイングランド人選手を巡り、別のイタリアクラブと争っているとして我々の名前が報じられた」とスワルソは語った。 「心の中で思った。あの選手を欲しければ引き取ってください。我々は手を引きます。ただし、彼を取るならあなたのクラブの選手を1人譲ってください、と。相手は『電話ありがとう。また連絡する』と答えた」
- Getty Images Sport
ブルーズのディフェンダーにとっての新時代
チャロバにとって、イタリアへの移籍は西ロンドンでトップチームの戦力外となりかけていた状況から再出発する機会だ。起用された際には安定したパフォーマンスを見せていた。昨シーズン、チェルシーで47試合に出場し3得点を挙げたが、チームはリーグ10位に終わった。
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