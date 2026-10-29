リッカルド・トレヴィザーニはスポルトメディアセットのスタジオから、ユヴェントスがマラッシでジェノアに喫した敗戦についてこう語った。「ユヴェントスの試合を表すのにふさわしい形容詞は『ひどい』だと思う。私が覚えている中でも、ユヴェントスの試合としては最もひどい部類だった。ただ、一つ言っておきたい。ユヴェントスの攻撃力は13位だ」
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翻訳者：
トレヴィザーニ氏「ユヴェントスの試合はひどかった。私の記憶にある中でも最悪の試合の一つだ」
著名なジャーナリスト兼実況アナウンサーは続けた。「スパレッティが率いるチームの攻撃力がセリエAで13位だったことなど、いつあっただろうか？ 一度もない。スパレッティについては何とでも言える。何とでもだ。ただ、守備的な監督だとは言えない」とTuttoJuve.comが伝えた。「率直に言って、攻撃面でこの数字にとどまる今のユヴェントスを見ると、この2年間、オペンダ、デイビッド、コロ・ムアニ、ヴォルテマーデといった選手たちをめぐって、彼がサッカーをするための最良の環境を整えてこなかったのではないかと思う」
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