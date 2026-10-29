著名なジャーナリスト兼実況アナウンサーは続けた。「スパレッティが率いるチームの攻撃力がセリエAで13位だったことなど、いつあっただろうか？ 一度もない。スパレッティについては何とでも言える。何とでもだ。ただ、守備的な監督だとは言えない」とTuttoJuve.comが伝えた。「率直に言って、攻撃面でこの数字にとどまる今のユヴェントスを見ると、この2年間、オペンダ、デイビッド、コロ・ムアニ、ヴォルテマーデといった選手たちをめぐって、彼がサッカーをするための最良の環境を整えてこなかったのではないかと思う」