『トレインスポッティング』風演出のスコット・マクトミネイは迷わず言う。「スコットランドを選べ」。 ここ数日、ソーシャルメディアでナポリのMFを起用したCMが話題だ。ダニー・ボイル監督のカルト映画『Trainspotting』にインスパイアされたこのCMで、昨季セリエA最優秀選手は第二の故郷を歩き、「生まれは選べないが、応援するチームは選べる」と語る。ナポリのファンは、スティーブ・クラーク監督率いる代表の象徴である彼を熱く支持する。タータン・アーミーは、ナポリファンが「マクフラム」と呼ぶ彼の下、28年ぶりにW杯へ帰還した。初戦は今夜3時、ハイチ戦。その後、フランス大会で対戦したモロッコとブラジルと再び顔を合わせる。
翻訳者：
「トレインスポッティング」のマクトミネイがスコットランドを率い、史上最強の「タータン・アーミー」と共にワールドカップへ。
史上最強のタータン・アーミー、チャールズ国王の許可も取得
ファンたちはバグパイプの音色に合わせ、マサチューセッツ州フォックスボロのジレット・スタジアムで開幕戦に備える。 厳しいグループCに入ったスコットランド代表は、カリブ海の代表チームに勝利し、3ポイントの獲得が必須だ。 胃の不調があったマクトミネイも出場予定。ヨーロッパリーグ制覇のアストン・ヴィラからマクギン、トリノのチェ・アダムス、ハーツでセルティックに迫ったシャンクランドも名を連ねる。 新加入アンディ・ロバートソンがキャプテンを務めるチームには大きな期待が掛かり、ボストンには3万人のファンが集まる見込みだ。試合開始が遅いため、ジョン・スウィニー首相はチャールズ国王から月曜日の特別祝日（バンクホリデー）を認めさせ、サポーターが仕事を休めるようにした。
ダルギッシュからヘンドリーへ、「フラワー・オブ・スコットランド」が復活。
1970年代と1990年代の黄金期後に20年間の低迷があったが、スコットランド代表は再生した。ケニー・ダルグリッシュやコリン・ヘンドリーら代表屈指の選手が率い、彼らは大きな大会を一度も逃さなかった。 1974～1990年のワールドカップ5大会連続出場、1992年、1996年、2020年の欧州選手権にも3度出場した。 その立役者は、塩と石炭の町で生まれたスティーブ・クラーク監督だ。アストン・ヴィラでのアシスタントコーチ、キルマンロックでの監督経験を生かし、2019年から代表を率いて再生を果たした。 ハンプデン・パークの夜空に国歌「フラワー・オブ・スコットランド」が響き渡る。選手とサポーターは一つになり、再出発の幕が開いた。
キルトと希望
今回は夢を見られる。母国では「史上最高のタータン・アーミー」と呼ばれるこのチーム。選手名簿や実力、所属先（プレミアリーグ、チャンピオンシップ、スコットランドの強豪など）を見れば、その評価が妥当だとわかる。ナポリのビリー・ギルモアやルイス・ファーガソンも存在感を示す。 ロンドン最大のヒースロー空港は昨日の朝、チェック柄のキルトと膝下まで上げた長いソックスが目を引くスコットランドサポーターで埋め尽くされた。彼らの夢は、優勝まで突き進むことだ。