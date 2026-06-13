「トレインスポッティング」のマクトミネイがスコットランドを率い、史上最強の「タータン・アーミー」と共にワールドカップへ。

1970年代と1990年代の黄金期後に20年間の低迷があったが、スコットランド代表は再生した。ケニー・ダルグリッシュやコリン・ヘンドリーら代表屈指の選手が率い、彼らは大きな大会を一度も逃さなかった。 1974～1990年のワールドカップ5大会連続出場、1992年、1996年、2020年の欧州選手権にも3度出場した。 その立役者は、塩と石炭の町で生まれたスティーブ・クラーク監督だ。アストン・ヴィラでのアシスタントコーチ、キルマンロックでの監督経験を生かし、2019年から代表を率いて再生を果たした。 ハンプデン・パークの夜空に国歌「フラワー・オブ・スコットランド」が響き渡る。選手とサポーターは一つになり、再出発の幕が開いた。







