ヴィンチェンツォ・モンテッラとトルコ代表の関係は終わりを迎えた。長い熟慮の末、ネーションズリーグでイタリア代表に敗れてから4日後、4試合で4敗目を喫したことを受け、トルコサッカー連盟は“アエロプラニーノ”との決別を発表した。「トルコサッカー連盟理事会は本日の会議において、ヴィンチェンツォ・モンテッラ氏を代表監督として続投させないことを決定した」と、トルコサッカー連盟が発表した冷淡な声明には記されている。



