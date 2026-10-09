ヴィンチェンツォ・モンテッラとトルコ代表の関係は終わりを迎えた。長い熟慮の末、ネーションズリーグでイタリア代表に敗れてから4日後、4試合で4敗目を喫したことを受け、トルコサッカー連盟は“アエロプラニーノ”との決別を発表した。「トルコサッカー連盟理事会は本日の会議において、ヴィンチェンツォ・モンテッラ氏を代表監督として続投させないことを決定した」と、トルコサッカー連盟が発表した冷淡な声明には記されている。
翻訳者：
トルコ、モンテッラ監督を解任 ネーションズリーグ4連敗が決定打に、後任最有力候補はアルダ・トゥラン
アルダ・トゥランが本命
イタリア人指揮官はこうしてトルコ代表のベンチでの3年間にわたる経験に終止符を打つ。スタートは華々しく、EURO2024でベスト8進出、そして前回から24年ぶりとなる2026年ワールドカップ出場という歴史的な予選突破を成し遂げた。一方で終わり方は非常に悪く、ワールドカップ本大会ではグループステージ敗退を喫し、さらにネーションズリーグでは4連敗を記録した。トルコ代表での40試合を通じて、“アエロプラニーノ”の成績は21勝5分け14敗だった。後任候補としてはアルダ・トゥランの名前が有力視されている。
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